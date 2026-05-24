НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

1 м/c,

южн.

 753мм 53%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Чествование «Локомотива». Онлайн
Погибли в пожаре
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Подрались у магазина — видео
Как отметить свадьбу в Ярославле
Обзор немецкого теплохода
Отдохнула в Таиланде
Нет горячей воды
Афиша на выходные
Здоровье И отпуск не нужен: 10 лучших хобби для счастливой жизни и полноценного отдыха

И отпуск не нужен: 10 лучших хобби для счастливой жизни и полноценного отдыха

Специально для тех, кто возвращается из отпуска еще более уставшим

115
Путешествия&nbsp;—&nbsp;это здорово, но и они иногда выматывают | Источник: FreepikПутешествия&nbsp;—&nbsp;это здорово, но и они иногда выматывают | Источник: Freepik

Путешествия — это здорово, но и они иногда выматывают

Источник:

Freepik

Это парадокс, но после отпуска иногда нужен еще один отпуск. Постоянная смена локаций, обилие впечатлений и необходимость принимать решения превращают отдых в работу, только другого рода, смену одного типа нагрузки на другой. «Доктор Питер» поговорил с психологом, кандидатом наук Миланой Ореховой и узнал, как можно отдохнуть, не уезжая далеко от дома, и почему отпуск не всегда выполняет свою функцию.

Почему отдых не всегда работает

«С точки зрения психологии восстановление происходит тогда, когда меняется тип активности. Можно условно выделить несколько видов усталости: интеллектуальная, эмоциональная, физическая, сенсорная перегрузка из-за большого количества информации. Поэтому способы восстановления должны соответствовать тому типу усталости, который накопился», — объясняет психолог.

Исследования подтверждают эту логику. Ученые выяснили, что прогулки повышают креативность примерно на 60% и помогают мозгу быстрее восстанавливаться после интенсивной интеллектуальной работы. В другом исследовании доказали, что хобби помогают снижать уровень кортизола и улучшать эмоциональное состояние.

Поэтому иногда регулярные переключения в течение недели могут работать как своего рода микроотпуск.

10 хобби, которые помогают нервной системе восстановиться

  1. Бег, плавание или игровые виды спорта.

    Физическая активность помогает снизить уровень гормонов стресса и переключить внимание с мыслей на тело. Особенно полезно это людям с сидячей работой.

  2. Йога, пилатес или растяжка.

    Медленные движения и дыхательные практики помогают расслабить мышцы и снизить уровень тревоги.

  3. Время на природе.

    Контакт с природой помогает нервной системе быстрее восстанавливаться и улучшает концентрацию.

  4. Садоводство. Работа с растениями и землей часто воспринимается как медитативная деятельность и помогает снизить уровень стресса.

  5. Творчество. Рисование, керамика, фотография или лепка помогают переключить мозг на другой тип активности и снизить интеллектуальную нагрузку.

  6. Музыка. Игра на музыкальных инструментах или пение помогают регулировать эмоциональное состояние.

  7. Рукоделие. Вязание, вышивка и другие повторяющиеся действия действуют на нервную систему успокаивающе.

  8. Кулинария. Приготовление еды может становиться способом замедлиться и сосредоточиться на процессе.

  9. Общение с домашними животными. Исследования показывают, что взаимодействие с животными помогает снижать уровень стресса и улучшать эмоциональное состояние.

  10. Изучение иностранных языков. Освоение нового языка переключает мозг на другую когнитивную задачу и помогает выйти из привычного рабочего контекста.

Еще 5 занятий для перезагрузки

Некоторые виды занятий могут работать как особенно эффективное переключение благодаря новизне и изменению привычной среды.

  1. Рыбалка. Монотонность процесса и контакт с природой помогают снизить уровень напряжения.

  2. Экологическое волонтерство. Посадка деревьев или участие в восстановлении природных территорий сочетает физическую активность и ощущение смысла.

  3. Апсайклинг — создание новых вещей из старых материалов. Помогает развивать креативность и дает ощущение созидания.

  4. Посещение выставок, концертов и театров. Контакт с искусством помогает переключить внимание и получить новые впечатления без сильной физической нагрузки.

  5. Настольные игры и головоломки. Спокойная интеллектуальная активность помогает отвлечься от рабочих задач.

Котики&nbsp;— это домашняя станция релакса | Источник: FreepikКотики&nbsp;— это домашняя станция релакса | Источник: Freepik

Котики — это домашняя станция релакса

Источник:

Freepik

Когда хобби действительно работает как отдых

Любое занятие перестает выполнять функцию восстановления, если превращается в обязанность. Как только появляется давление и ожидание результата, хобби начинает создавать новую нагрузку.

Главный критерий отдыха довольно простой. После занятия должно появляться ощущение, что энергии стало больше.

Иногда именно такие регулярные переключения в течение недели помогают нервной системе восстанавливаться даже эффективнее, чем один длинный отпуск раз в году.

«Важно учитывать еще один фактор. Настоящее восстановление связано не только со сменой деятельности, но и с ощущением добровольности, — продолжает Милана Орехова. — Когда человек выбирает занятие сам, без давления и обязательств, мозг воспринимает его иначе, чем рабочие задачи. Психологи называют это состоянием психологического переключения. В этот момент снижается уровень напряжения, восстанавливается внимание и уменьшается влияние хронического стресса. Именно поэтому одно и то же действие может восприниматься по-разному».

Например, работа в саду как обязанность может утомлять, а уход за растениями как хобби, наоборот, успокаивать. То же касается спорта, творчества или изучения языков.

«Если деятельность приносит интерес и ощущение вовлеченности, она помогает нервной системе быстрее восстанавливаться. В этом смысле регулярные хобби могут выполнять важную профилактическую функцию и снижать риск выгорания. Когда в жизни есть занятия, которые дают эмоциональную разрядку и переключение внимания, необходимость в длительном восстановлении может возникать значительно реже», — говорит эксперт.

Какие хобби могут вредить?

Нет, мы не про вредные привычки. Больше вреда, чем пользы, могут принести увлечения с высокой конкурентностью: активные командные игры, спортивные занятия, челленджи. Они способны временно отвлечь от проблем, но при этом в долгосрочной перспективе повысить тревожность. Выброс адреналина при этом маскирует усталость, но не устраняет ее источник.

«Многие выбирают соревновательные хобби просто потому, что не умеют отдыхать в спокойном режиме или боятся ничего не делать. Это, кстати, один из признаков тревожности. Неудивительно, что при этом люди не получают полноценного восстановления и продолжают жить в состоянии постоянной мобилизации», — объясняет врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, отдельного внимания требуют хобби, связанные с ожиданиями и сравнениями, например блогинг, фото- или видеосъемка. Человек начинает заниматься ими ради удовольствия, но постепенно сталкивается с желанием быть лучше — создавать идеальный контент, получать максимум лайков и комментариев. В этот момент отдых превращается в работу и организм начинает реагировать на нее точно так же, как и на привычные нагрузки: может расти напряжение, возникать тревожность, ухудшаться сон.

ПО ТЕМЕ
Анна МайскаяАнна Майская
Анна Майская
медицина, психология
Психология Отпуск Хобби Отдых
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Рекомендуем