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Здоровье Как застраховаться от укуса клеща? Инструкция

Как застраховаться от укуса клеща? Инструкция

Смотрим перечень необходимых документов

372
2 комментария
Совсем не милый, правда? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСовсем не милый, правда? | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Совсем не милый, правда?

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Укус клеща может представлять серьезную угрозу для здоровья человека. С приходом тепла этих опасных насекомых становится все больше. К примеру, за период майских праздников в Ярославле было зафиксировано 364 случая укуса членистоногого.

Вместе с представителем ярославского страхового агентства «Согласие» Артемом Смирновым мы разобрались, как работает страховой полис от укуса клеща и какие документы нужны для его приобретения.

По словам специалиста, страховой полис, на случай заболеваний, передающихся через укус членистоного, позволяет обеспечить себя высококвалифицированной медицинской помощью, а также защищает от непредвиденных расходов.

— Застрахованным лицом может стать любое физическое лицо в возрасте от 0 до 75 лет, — объяснил Алексей Смирнов.

На какие заболевания действует страховка?

  • Клещевой энцефалит.

  • Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

  • Эрлихиоз.

  • Бабезиоз.

  • Сибирский клещевой риккетсиоз.

  • Клещевая возвратная лихорадка.

  • Гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Какие нужны документы?

Как утверждает специалист, договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя, при этом предоставляются следующие документы.

Для юридических лиц:

  • реквизиты Страхователя;

  • список застрахованных;

  • ФИО подписанта Страхователя;

  • право подписи.

Для физических лиц:

  • паспорт РФ Страхователя;

  • список застрахованных.

Купить страховой полис, по словам специалиста, можно двумя способами:

  1. онлайн на сайте страхового агентства;

  2. в ближайшем офисе страхового агентства.

Как объяснил эксперт, стоимость программы страхования не меняется в течение срока действия договора, а именно 1 год с момента заключения. Также, важно помнить, что страховка начинает действовать лишь через 4-7 суток после приобретения.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Эксперт Здоровье
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Комментарии
2
Гость
3 часа
никакая страховка непомодет если не осматривать себя и место где идешь. лучше прелупредить чем бороться с последствиями.
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