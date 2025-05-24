Как застраховаться от укуса клеща? Инструкция

Совсем не милый, правда? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Укус клеща может представлять серьезную угрозу для здоровья человека. С приходом тепла этих опасных насекомых становится все больше. К примеру, за период майских праздников в Ярославле было зафиксировано 364 случая укуса членистоногого.

Вместе с представителем ярославского страхового агентства «Согласие» Артемом Смирновым мы разобрались, как работает страховой полис от укуса клеща и какие документы нужны для его приобретения.

По словам специалиста, страховой полис, на случай заболеваний, передающихся через укус членистоного, позволяет обеспечить себя высококвалифицированной медицинской помощью, а также защищает от непредвиденных расходов.

— Застрахованным лицом может стать любое физическое лицо в возрасте от 0 до 75 лет, — объяснил Алексей Смирнов.

На какие заболевания действует страховка?

Клещевой энцефалит.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

Эрлихиоз.

Бабезиоз.

Сибирский клещевой риккетсиоз.

Клещевая возвратная лихорадка.

Гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Какие нужны документы?

Как утверждает специалист, договор страхования заключается на основании устного заявления Страхователя, при этом предоставляются следующие документы.

Для юридических лиц:

реквизиты Страхователя;

список застрахованных;

ФИО подписанта Страхователя;

право подписи.

Для физических лиц:

паспорт РФ Страхователя;

список застрахованных.

Купить страховой полис, по словам специалиста, можно двумя способами:

онлайн на сайте страхового агентства; в ближайшем офисе страхового агентства.