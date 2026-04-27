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Здоровье «Когда люди болеют, им неважно: врач белый, черный или зеленый». Как медик-африканец лечит пациентов в России

«Когда люди болеют, им неважно: врач белый, черный или зеленый». Как медик-африканец лечит пациентов в России

Доктор 12 лет назад переехал в Россию из Зимбабве. Его история — в видео

849

Видеоинтервью с медиком

Источник:

Городские медиа

Чифамба Валлаке Мунярадзи Тондерай — врач из Зимбабве. В России для удобства медик назвал себя Уоллес. О жизни и работе в нашей стране мужчина рассказал NN.RU. Подробности — в видеосюжете.

В Нижнем Новгороде Уоллес живет уже 12 лет, здесь окончил медакадемию. Работает гастроэнтерологом и эндоскопистом.

Специалист уже успел поработать не в одной поликлинике. За время жизни в России врач научился отлично говорить на русском языке, но всё еще продолжает оттачивать навыки.

«Изначально я выучился по направлению "лечебное дело", пошел в ординатуру по общей врачебной практике — это семейная медицина. Мои представления об этой работе разошлись с реальностью. По международным стандартам, врач семейной практики — тот, который работает один в глубинке. Он и хирург, и акушер-гинеколог, и терапевт. Здесь оказалось по-другому из-за того, что специалистов и так достаточно много. Такой универсальный человек особо не нужен. И когда работа в семейной медицине мне наскучила, я захотел трудиться руками — выбрал эндоскопию», — поделился Уоллес.

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Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
Интервью Видео Медицина Врач Зимбабве
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Комментарии
6
Гость
27 апреля, 21:01
У России есть перспектива. Люди во всем мире это понимают. Миграция к нам стремительно растет.
Гость
27 апреля, 20:36
а "наши" лучшие едут в Африку в составе гуманитарных миссий по поручению Его Превосходительства
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