«Когда люди болеют, им неважно: врач белый, черный или зеленый». Как медик-африканец лечит пациентов в России

Специалист уже успел поработать не в одной поликлинике. За время жизни в России врач научился отлично говорить на русском языке, но всё еще продолжает оттачивать навыки.

«Изначально я выучился по направлению " лечебное дело " , пошел в ординатуру по общей врачебной практике — это семейная медицина. Мои представления об этой работе разошлись с реальностью. По международным стандартам, врач семейной практики — тот, который работает один в глубинке. Он и хирург, и акушер-гинеколог, и терапевт. Здесь оказалось по-другому из-за того, что специалистов и так достаточно много. Такой универсальный человек особо не нужен. И когда работа в семейной медицине мне наскучила, я захотел трудиться руками — выбрал эндоскопию», — поделился Уоллес.