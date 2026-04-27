«Когда люди болеют, им неважно: врач белый, черный или зеленый». Как медик-африканец лечит пациентов в России

Чифамба Валлаке Мунярадзи Тондерай — врач из Зимбабве. В России для удобства медик назвал себя Уоллес. О жизни и работе в нашей стране мужчина рассказал NN.RU. Подробности — в видеосюжете.
В Нижнем Новгороде Уоллес живет уже 12 лет, здесь окончил медакадемию. Работает гастроэнтерологом и эндоскопистом.
Специалист уже успел поработать не в одной поликлинике. За время жизни в России врач научился отлично говорить на русском языке, но всё еще продолжает оттачивать навыки.
«Изначально я выучился по направлению "лечебное дело", пошел в ординатуру по общей врачебной практике — это семейная медицина. Мои представления об этой работе разошлись с реальностью. По международным стандартам, врач семейной практики — тот, который работает один в глубинке. Он и хирург, и акушер-гинеколог, и терапевт. Здесь оказалось по-другому из-за того, что специалистов и так достаточно много. Такой универсальный человек особо не нужен. И когда работа в семейной медицине мне наскучила, я захотел трудиться руками — выбрал эндоскопию», — поделился Уоллес.