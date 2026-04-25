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Здоровье Интервью Диагноз — тяжелая жизнь. Почему россияне массово подсаживаются на антидепрессанты и что вгоняет нас в тревогу

Диагноз — тяжелая жизнь. Почему россияне массово подсаживаются на антидепрессанты и что вгоняет нас в тревогу

Разбираемся со специалистом в современных трендах

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Россияне подсели на антидепрессанты | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаРоссияне подсели на антидепрессанты | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Россияне подсели на антидепрессанты

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

В России продолжают набирать обороты продажи антидепрессантов. Только за первые три месяца этого года рост составил 22% к аналогичному периоду прошлого. А 2025-й показал рост в 23% к 2024-му — всего россияне купили 23,4 млн упаковок антидепрессантов. Данные представила аналитическая компания RNC Pharma, эксперты которой отметили, что по среднедушевому показателю потребления антидепрессантов на первом месте — Москва и Московская область, на втором — Красноярский край, на третьем — Санкт-Петербург. Что это за тренд и чем он может быть плох, редакция NN.RU узнала у клинического психолога и члена Международной ассоциации психологов Лилии Гладких.

«Это становится модным»

Сейчас существенно молодеет аудитория потребителей антидепрессантов, рассказала Лилия Гладких. Именно 20-летние обеспечивают высокий спрос на препараты. Люди старшего поколения к медикаментозной терапии относятся с опаской. А вот молодежь с большой охотой стремится решить психологические проблемы «таблеткой счастья».

— Среди молодежи есть такая специфика: не искать трудных путей, а сразу использовать антидепрессанты. И это в том числе становится модным, хотя не всегда такие назначения обоснованы. Если человек идет к психиатру или психотерапевту, то за таблетками, а не выяснением причин своего состояния. С одной стороны, это облегчает историю и дает быстрый результат. С другой, это не позволяет разобраться, что привело к этому состоянию. Таблетки так или иначе блокируют психику, и она уже не так восприимчива к реальности, — рассказала специалист.

Свою роль в процессе играют и возрастные особенности психики. Дело в том, что молодым людям сложнее, чем взрослым, пережить тяжелые чувства и эмоции, оставаясь в стабильном состоянии. В итоге антидепрессанты не решают проблему, но немного глушат ее. Тогда жизнь молодым людям кажется уже не такой сложной, добавила эксперт.

При этом демонизировать антидепрессанты тоже не стоит. Для многих людей в крайне тяжелых состояниях они просто необходимы. А для кого-то это временный «костыль», чтобы найти ресурсы для психотерапии.

Другой популярный тренд среди молодежи — присвоение себе несуществующих диагнозов. Осведомленность о характере протекания разных заболеваний вышла за рамки профессионального сообщества. Но обыватели часто примеряют болезни на себя в искаженной форме. Самостоятельно поставленный диагноз часто становится как бы особенностью личности или даже оправданием своих поступков.

Если говорить о взрослых, тут картина несколько иная. Чаще всего люди в возрасте сталкиваются с так называемыми «активными депрессиями», когда эпизоды переносятся на ногах, в работе и бытовых делах. По словам Лилии Гладких, это состояние достаточно тяжелое и может привести к синдрому уставших надпочечников, который проявляется хронической усталостью и неспособностью справляться со стрессом.

<p>Лилия Гладких</p><p>Лилия Гладких</p>

Если депрессия обычная, когда человек ложится и перестает за собой ухаживать, это видно. Близкие так или иначе начинают направлять на лечение. С «активными депрессиями», которые становятся всё более распространенными, иначе. Выгоревший человек в невротическом состоянии живет на автомате без проживания чувств и эмоций.

Лилия Гладких

клинический психолог

Тренд на достигаторство

Сейчас среди россиян можно наблюдать повышенную тревожность. Рост подобных жалоб Лилия связывает с огромным объемом информации, который в современном мире сваливается на человека. Сегодня за день мы проживаем больше, чем это было сто лет назад за год. В итоге интенсивная сенсорная раздражительность приводит в тревожным расстройствам.

— Еще сказывается тренд на достигаторство. Нужно пойти и всё завоевать, найти свою миссию, реализоваться. Человек идет за модой, но сам не понимает, надо ли ему это. В итоге приходит к тем состояниям, когда мы, как бешеная белка, начинаем всё выполнять, выполнять и выполнять, не останавливаясь. А если человек в этой ситуации возьмет паузу и задумается, то его как раз накроют те самые негативные эмоции: горечь, печаль, грусть, тоска. Многие с этим соприкасаться не хотят. Но такая активность для человека тоже патологична, как и депрессия, — объяснила психолог.

Специалист поделилась лайфхаком, который помогает распознать истинные желания. Надо задать себе вопрос: «Стал бы я этим заниматься, если бы оказался на необитаемом острове? Если никто и никогда не узнает, что я это делаю, и не похвалит меня?» Если ответ отрицательный, скорее всего, продолжать выполнять определенные действия человека заставляют триггерные точки из детства, когда мы кому-то что-то доказываем или отвоевываем право на жизнь.

— Еще бывает проблема, когда мы во многих вещах себе отказываем. Тогда можно задать себе другой вопрос: «Если бы сейчас у меня были все ресурсы для этого, куча денег и свободного времени, мне бы это было нужно?» Здесь сразу появляется истинный ответ. А все эти заоблачные цели, по большому счету, нам не нужны. Нам нужен сегодняшний день, чтобы в нем было хорошо. И если сегодняшний день будет классным, то и жизнь будет состоять из множества классных дней, — заключила Лилия.

ПО ТЕМЕ
Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
Психолог Здоровье Депрессия Тревога Антидепрессанты
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Комментарии
8
Гость
25 апреля, 22:18
Может, у людей права и достоинство не отбирать и платить как положено? НЕ дискриминировать тех, кто младше 30 и старше 40????? Производить еду, а не бормотуху их пальмы и пластика? Вернуть профсоюзы и ГОСТы. Те, которые Дима отменил вдруг.
Гость
25 апреля, 18:02
Другой популярный тренд в этой стране - придумывание призрачных болезней и прививок от них.
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Гость
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