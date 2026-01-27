НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье В Ярославской области собираются строить новый корпус психиатрической больницы

Где планируют разместить учреждение

255
В Ярославской области собираются строить новый корпус психиатрической больницы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области собираются строить новый корпус психиатрической больницы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Новый корпус областной психиатрической больницы собираются построить за пределами Ярославля. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

«В настоящий момент рассматривается возможность строительства нового корпуса по адресу: Ярославская область, Ярославский муниципальный округ, село Спасское, д.29 — на территории существующего земельного участка психиатрической больницы. Идет доработка проектной документации в связи с изменением адреса размещения объекта и новыми условиями строительства», — уточнили власти.

Напомним, о необходимости строительства нового корпуса психиатрической больницы в правительстве Ярославской области начали говорить еще в 2024 году.

«Прием пациентов ведется в десяти старых корпусах, два из которых находятся в загородной зоне. Вопросы уже проработаны на уровне Министерства здравоохранения РФ», — отмечал губернатор Михаил Евраев.

Здание планировали разместить на улице Загородный Сад в Ярославле. Корпус должен был вмещать 312 коек.

Предполагается, что проект будет реализован с участием федерального финансирования.

