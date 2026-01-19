В Ярославской области отменили сертификаты за диспансеризацию

В Ярославле отменили сертификаты за диспансеризацию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области с 1 января 2026 года отменили сертификаты «Яздоров». Постановление о приостановке данной программы 29 декабря 2025 года подписал губернатор Михаил Евраев.

«Сертификат стал хорошим стимулом для многих обратить внимание на свое здоровье, и свою задачу он выполнил. Поэтому в 2026 году действие сертификатов „Яздоров“ временно приостановлено. Упор будет сделан на иные формы работы, например, на массовые акции», — пояснила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Напомним, сертификат «Яздоров» был введен в регионе в 2024 году. Его номинал составлял 500 рублей. Эти деньги можно было потратить на дополнительные платные обследования в том же медучреждении, где пациент проходил диспансеризацию. В 2025 году размер поощрения был увеличен до 1000 рублей.

По информации правительства, за последние три года число жителей, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры, увеличилось. Если в 2023 году таких было 370 тысяч, то в 2024-м — 518 тысяч человек. За 11 месяцев 2025 года профосмотры и диспансеризацию прошли более 520 тысяч жителей региона. Сертификатами «Яздоров», по данным властей, воспользовались 140 тысяч жителей.