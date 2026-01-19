НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

4 м/c,

зап.

 763мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 77,76
EUR 90,16
ПСБ: главные события года
Приговор за гибель 4-летней девочки
Адреса купелей
Как отмечают праздники в доме престарелых
Почему мелеет Рыбинское водохранилище
Жизнь с четверняшками
Что с новым приютом для животных
Здоровье В Ярославской области отменили сертификаты за диспансеризацию

В Ярославской области отменили сертификаты за диспансеризацию

Как это объяснили власти

231
В Ярославле отменили сертификаты за диспансеризацию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле отменили сертификаты за диспансеризацию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле отменили сертификаты за диспансеризацию

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области с 1 января 2026 года отменили сертификаты «Яздоров». Постановление о приостановке данной программы 29 декабря 2025 года подписал губернатор Михаил Евраев.

«Сертификат стал хорошим стимулом для многих обратить внимание на свое здоровье, и свою задачу он выполнил. Поэтому в 2026 году действие сертификатов „Яздоров“ временно приостановлено. Упор будет сделан на иные формы работы, например, на массовые акции», — пояснила и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Напомним, сертификат «Яздоров» был введен в регионе в 2024 году. Его номинал составлял 500 рублей. Эти деньги можно было потратить на дополнительные платные обследования в том же медучреждении, где пациент проходил диспансеризацию. В 2025 году размер поощрения был увеличен до 1000 рублей.

По информации правительства, за последние три года число жителей, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры, увеличилось. Если в 2023 году таких было 370 тысяч, то в 2024-м — 518 тысяч человек. За 11 месяцев 2025 года профосмотры и диспансеризацию прошли более 520 тысяч жителей региона. Сертификатами «Яздоров», по данным властей, воспользовались 140 тысяч жителей.

Как вы относитесь к отмене сертификатов за диспансеризацию?

Очень жаль, это было стимулом
Они всё равно не играли большой роли
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Поликлиника Сертификат Отмена
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
6 минут
Надо же было на что то зарплаты чинушам увеличивать от 65% до 200%
Гость
15 минут
в моей поликлинике пока только ветер гуляет.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Рекомендуем