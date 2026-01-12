НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье «Пофигизм и антисанитария»: пациенты пожаловались на состояние палат в крупной больнице Ярославля

«Пофигизм и антисанитария»: пациенты пожаловались на состояние палат в крупной больнице Ярославля

Что ответили в медучреждении

297
Ярославец пожаловался на состояние палат в больнице № 9 | Источник: Жесть Ярославль / TelegramЯрославец пожаловался на состояние палат в больнице № 9 | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Ярославец пожаловался на состояние палат в больнице № 9

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Ярославец пожаловался на состояние палат в больнице № 9 в Ярославле. Он выложил видео в соцсетях. На кадрах видна грязь на полу, стенах, в вентиляционной решетке, разодранный матрас на одной из кроватей.

«Вот такие больницы в России», — делает горький вывод автор поста.

Судя по его закадровому комментарию, видео было записано 11 января 2026 года.

В комментариях под постом люди пишут, что узнали на видео хирургическое отделение.

Видео из медучреждения

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

«Хирургия, там полный пофигизм и антисанитария, сама там на днях лежала», — поделилась ярославна.

В администрации больницы порталу 76.RU сообщили, что в медучреждении регулярно проводятся ремонты.

«Было отремонтировано терапевтическое отделение с заменой напольного покрытия, дверей и окон. В неврологическом отделении периодически проводится текущий ремонт собственными силами больницы, который включает в себя покраску стен и потолков. Составлена проектно-сметная документация на ремонт урологического отделения. Закупка мебели и оборудования планируется по мере поступления финансирования. Кроме того, разработана проектно-сметная документация и на ремонт хирургического отделения больницы, который запланирован на этот год», — пояснили в больнице.

Напомним, представители ярославских больниц высказали свое мнение об оптимизации в сфере здравоохранения Ярославской области. По их информации, первые месяцы были сложными, но сейчас работу учреждений наладили.

Гость
12 минут
Оппптимизация!
Гость
6 минут
Оптимизация. Губер и мэр по ДМС лечатся, зачем им вкладываться в медицину для жителей? ((((( денег на ремонт нет во многих больницах города. ЖК наклепали, а куда люди пойдут - трава не расти....
