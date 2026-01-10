Ярославские врачи рассказали об объединении больниц в регионе

Как изменились зарплаты врачей после оптимизации больниц Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

На пресс-конференции в Минздраве 24 декабря представители ярославских больниц высказали свое мнение об оптимизации. По информации от них, первые месяцы были сложными, но сейчас работу учреждений наладили.

В Минздраве отметили, что 2025 год стал одним из глобальных, когда несколько направлений централизовали. Изменения начались с работы ЭКГ, потом коснулись реанимационной службы.

Под изменения попали и способы сбора данных. Так, по информации от Минздрава, все ЭКГ теперь хранятся в цифровом формате. То же самое ожидает и рентгеновские снимки. Такой способ позволяет врачам оперативно работать с пациентами.

Мнение главного онколога

Про промежуточные итоги оптимизации рассказал главный онколог Ярославской области. Врач отметил, что в клинике пропали очереди в регистратуру.

«Полностью пропали обращения на невозможность попасть, на недоступность. Мы в ежедневном режиме контролируем лист ожидания. К любому из наших докторов поликлиники есть свободные явки, если они не заполняются, мы выходим на связь с пациентами и приглашаем их на свободное время», — отметил Павел Несторов.

Напрямую оптимизация онкологической больницы не коснулась. Но главврач поделился, что изменения затронули их пациентов.

«За большими цифрами мы зачастую не замечаем конкретных людей. Есть у меня пациент, которого мы, к счастью, пролечили, у него всё хорошо. У него была родственница с проблемами с щитовидной железой. Поскольку в Брейтове нет эндокринолога, она была вынуждена ездить к нашему врачу. Теперь же анализы забирают в Брейтове, делают в Угличе, а пациентка раз в три месяца спокойно и ездит в Углич», — поделился онколог.

Как изменились зарплаты врачей

Как сообщили в Минздраве, вокруг объединения Брейтовской, Некоузской, Мышкинской и Угличской больниц было много споров. Но сейчас, как рассказали специалисты, жители положительно отзываются о нововведениях. Одним из плюсов стало повышение зарплат.

Так, ставка врачей сейчас равна 53 700 рублей. Водители скорой помощи стали получать 51 000 рублей, а раньше получали 32 000. У фельдшеров зарплаты выросли с 50 000 до 81 000 рублей. Для других специалистов оплата труда изменилась с 38 000 до 64 000 рублей.

Такие цифры называют в Минздраве только за прошедшие полгода. Дальше, по мнению Министерства, зарплаты будут еще больше.

Объединение военных госпиталей

На пресс-конференции рассказали, что ветераны положительно отозвались об объединении областной больницы с госпиталем ветеранов войн.