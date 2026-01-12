НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье Интервью Как защититься от рака и вредно ли ставить импланты. Большой разговор о женской груди с врачом

Как защититься от рака и вредно ли ставить импланты. Большой разговор о женской груди с врачом

Спросили, полезно ли кормить грудью и опасны ли импланты

196
Наталия Кречитова работает онкологом-маммологом с 2006 года | Источник: Ирина Шарова / 72.RUНаталия Кречитова работает онкологом-маммологом с 2006 года | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Наталия Кречитова работает онкологом-маммологом с 2006 года

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

В 2022 году Всемирная организация здравоохранения признала рак груди самой распространенной онкологией у женщин. В этом же году от него умерло порядка 670 тысяч человек. Этого недуга боятся многие, но это далеко не единственная проблема молочной железы, с которой можно столкнуться.

Наталия Кречитова работает онкологом-маммологом уже 19 лет. Сейчас она принимает в медцентре NEO-Clinic. Журналист 72.RU задал ей самые важные вопросы о груди: поговорили и о раке, и проколотых сосках, и о том, как плохо почищенные зубы могут привести к воспалению соска. Обо всем этом читайте в большом интервью.

Когда ходить к маммологу и почему к нему сложно попасть

— С какими проблемами приходят к онкологу-маммологу?

— Чаще всего это какие-либо уплотнения в груди, которые женщина сама у себя находит. Также это могут быть болевые ощущения, например чувство жжения или просто дискомфорт, когда она не может спать или лежать, ей как-то неудобно. Также из груди могут идти выделения.

А может быть и так, что вас ничего не беспокоит, но гинеколог или эндокринолог направляет ко мне на консультацию. Отдельная категория — женщины, которые планируют беременность, или те, кто хотят сделать пластическую операцию.

— Как часто надо ходить к маммологу и начиная с какого возраста?

— Приходить на профилактический осмотр нужно один раз в год. И, конечно, чаще, если что-то беспокоит. Обычно до 18 лет осмотр проводит всё-таки педиатр, а ко мне приходят уже совершеннолетние пациентки.

— А с какого возраста вообще нужно начинать следить за молочными железами?

— Грудные железы у девочек начинают развиваться в 12−13 лет. С этого момента, если нет жалоб, мама должна понемногу обучать девочку проводить самообследование. Если же они есть, то стоит показаться врачу.

Источник: Ирина Шарова / 72.RUИсточник: Ирина Шарова / 72.RU
Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

— Про самообследование: как часто нужно его делать?

— Его проводят раз в месяц, чтобы знать, как в норме выглядит ваша грудь. Есть различные видео и брошюры, посвященные самообследованию. Вкратце: нужно посмотреть в зеркало на себя, поднять руки вверх и вниз, провести пальпацию груди стоя и лежа. Обязательно обращать внимание на состояние сосков и на наличие выделений — их легко заметить по состоянию нижнего белья. Если у женщины регулярный цикл, то делать это нужно по окончании менструальных выделений.

Это очень важно, я постоянно говорю во время приемов, поскольку считается, что чаще всего уплотнения женщины находят у себя самостоятельно, уже потом идут половые партнеры, и только после них — врачи во время диспансеризации.

— К нам поступали жалобы, что сложно попасть к маммологу в поликлинике. Почему так? Это редкая специализация?

— Когда я начинала работать, нас было шесть человек в городе. Сейчас практически в каждом центре есть маммолог. Поэтому я не знаю, с чем это связано. Могу предположить, что маммолог — это в первую очередь врач-онколог. Чтобы получить специализацию, нужно пройти много этапов, участвовать в операциях, видеть смерти взрослых и детей.

Моя профессиональная деятельность тоже начиналась в онкодиспансере, и в психологическом смысле это тяжелая работа. Меня иногда приглашают поработать, а я отвечаю: «Спасибо, буду просто чай приходить пить». Потому что мы становимся старше, у нас семьи, дети. И я, например, находиться в детском отделении не могу. Тут спокойнее.

При этом я обожаю свою специальность. Лучше быть не может вообще.

Можно ли прокалывать соски и полезно ли кормление грудью

— Сейчас много говорят про правильно подобранное белье. Как это может влиять на здоровье груди?

— Влияние есть. Белье должно подобрано по размеру, по ширине грудной клетки. Я против пуш-апов, лифов с косточками и различных синтетических тканей. Отдельно про косточки: из-за них может возникать лимфостаз, так как они располагаются в местах сосудов, по которым идет лимфа.

Когда женщина всю неделю ходит с болью в груди, это такое себе удовольствие. Сейчас есть много фирм, которые обращаются к онкологам и создают серии белья, которое может, если можно так сказать, профилактировать рак, помогать в период предменструального синдрома.

Источник: Ирина Шарова / 72.RUИсточник: Ирина Шарова / 72.RU
Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Еще у меня часто спрашивают, можно ли ходить без белья. Мол, читали статью, что если ходить без него, то может появиться патология. На самом деле это глупость. Удобно ходить в белье? Пожалуйста. Неудобно ходить в белье? Тоже пожалуйста.

— Форма и размер груди как-то влияют на ее здоровье?

— Абсолютно никак размер не влияет на здоровье. Тоже самое с формой и симметричностью. Люди вообще несимметричны, так что правая и левая молочные железы могут отличаться, и это нормально. О патологии мы можем говорить только в том случае, если в какой-то короткий срок, за две-три недели, размер молочной железы резко поменялся.

Часто это становится причиной комплексов. Обязательно в течение приема кто-нибудь придет и скажет: «У меня грудь несимметричная, не обращайте внимания». Я обычно отвечаю: «Если мы сейчас в клинике разденемся, вы увидите — у всех будет такая же, как у вас».

Разумеется, бывают случаи, когда асимметрия идет с рождения, одна грудь просто не развивается, например. Сейчас всё это умеют исправлять пластические хирурги. Но такое не часто встречается.

— Другой частый комплекс возникает у женщин с возрастом, когда грудь обвисает и становится не такой упругой. Как с этим бороться и надо ли?

— Можно принимать это или нет, но ничего не поделаешь. В любом случае, женщина, как и мужчина, с возрастом меняется. Поскольку женщина становится старше и входит в период менопаузы, когда прекращается активная выработка женских половых гормонов, молочная железа у нее перестраивается и замещается внутри жировой тканью.

Неизбежно грудь становится менее упругой, более мягкой и эластичной. Надо, наверное, к этому вопросу относиться спокойно, а какие еще варианты? Себя нужно принимать. И стараться поддерживать здоровье: следить за питанием, весом.

Источник: Ирина Шарова / 72.RUИсточник: Ирина Шарова / 72.RU
Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

— Часто женщины решают вопрос с помощью пластической хирургии. Как вы к этому относитесь?

— Доказано, что импланты не являются причиной появления рака молочной железы. То есть безопасно. Но если вы поставили импланты, то надо иметь в виду, что это инородные тела в вашем организме. Нужно ежегодно обследоваться, делать МРТ грудных желез. Тогда всё будет хорошо. Отмечу, что на работу врача импланты никак не влияют.

Сейчас я конкретно по своей практике вижу тенденцию: женщины, которые когда-то установили импланты, сейчас приходят за консультацией перед операцией, чтобы эти импланты убрать. Мода циклична, и сейчас, как я думаю, женщины стали больше придерживаться натуральных вариантов. Это, наверное, хорошо.

— А проколотые соски — норма?

— А вот к пирсингу именно в области сосков я крайне отрицательно отношусь. Обратившиеся ко мне пациенты часто имеют реакцию на появление металлического изделия в это области сосков, это могут быть воспалительные процессы, гнойные выделения и так далее.

Мы должны помнить, что сосок — это всё-таки та составляющая молочной железы, которая попадает в ротовую полость ребенка. Часто девушки, у которых были проколы, в итоге имеют определенные трудности. Сосок может изменить форму, там могут произойти рубцовые изменения. Стоит хорошо подумать, стоит ли делать пирсинг сосков.

— Раз уж заговорили про грудное вскармливание, то тут тоже есть мнение, что оно как-то положительно влияет на здоровье груди. Это так?

— В большинстве случае оно действительно благоприятно влияет на железу. Особенно когда у женщины перед родами выявлены какие-то доброкачественные мастопатии, кисты.

Так устроен наш гормональный фон, что после родов в процессе кормления у нас начинают вырабатываться гормоны, которые не только дают грудное молоко, но подавляют кисты, мастопатия может исчезнуть тоже. Считается также, что во время кормления подавляется рост миом и эндометриозов.

К сожалению, есть и случаи, когда в процессе грудного вскармливания появляются и опухоли. Я считаю, что с кормлением это не связано, наверняка образования там были и до родов, но в процессе переросли в злокачественные. Всё-таки для организма это определенный стресс. Поэтому гинекологи стали чаще отправлять ко мне на обследование женщин, которые планируют беременность.

Всё про рак груди

— Говорят, будто рак груди — это чуть ли не самый опасный рак. Правда ли это?

— Это точно не самый агрессивный вид опухолей, он хорошо диагностируется и поддается лечению, поэтому тут я не совсем согласна. Но он очень распространен по всему миру и является самой главной причиной смертности женщин, считается, что каждая третья женщина болеет или заболеет раком молочной железы. Поэтому рак груди и привлекает к себе внимание, хоть и не является самым опасным.

Может создаться ощущение, что рака груди стало больше. На самом деле просто обследования стали более доступными и его чаще находят вовремя.

Источник: Ирина Шарова / 72.RUИсточник: Ирина Шарова / 72.RU
Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

— Сложно ли диагностировать рак груди?

— Молочные железы — орган наружный, и чаще всего женщины находят для себя опухоль буквально на первой стадии. К тому же женщины чаще ходят к врачам и обследуются, делают маммографию и так далее.

— При каких симптомах стоит насторожиться?

— Чаще всего рак начинается с уплотнения, которое не болит и не беспокоит. Иногда бывают формы рака, когда грудь горит, становится красной, болит и отекает. Женщине может показаться, что она ее, как говорят, простудила. Но всегда нужно помнить, что есть и такие раки, которые начинаются не с уплотнения.

Есть еще и такие формы, когда в груди всё мягко и прекрасно, но в подмышечной зоне появляются тоже варианты уплотнений. Чаще это просто признак воспаления лимфоузлов, но иногда может быть проявлением более агрессивного рака. В любом случае, лучше прийти и развеять свои сомнения, потому что бывает совершенно не так, как написано в интернете.

— А если тяжелая стадия?

— Последняя стадия может быть очень разной. Могут быть метастазы по всему организму, а может быть и так, что маленькая совсем опухоль, но находится близко к коже, и тогда тоже ставят четвертую стадию. Тут всё очень индивидуально.

В любом случае, я женщинам всегда говорю, что нужно лечиться. Был случай, когда мне казалось, что пациенту осталось жить год, а она вот уже 18-й год бегает так, как мы с вами не бегаем. Правильный настрой и искренняя поддержка родных и близких помогают человеку. Нужно довериться им и врачам, не читать статьи в интернете. И обязательно лечиться.

— Рак груди может возвращаться?

— Такое иногда бывает. Этим летом у меня была пациентка, у которой было выявлено образование груди девять лет назад. Теперь у нее было образование второй молочной железы, но ее тоже прекрасно полечили. Сейчас она дальше наблюдается.

Источник: Ирина Шарова / 72.RUИсточник: Ирина Шарова / 72.RU
Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

— Я слышал, что есть какое-то обследование, по которому можно определить предрасположенность к раку груди. Можете про него рассказать?

— Да, проводится специальный анализ крови, который помогает женщине понять, есть ли у нее мутации генов, которые отвечают за рак груди и рак яичников. На платной основе любая женщина может его сдать, но прежде всего он показан женщинам, у которых есть случаи кровных женщин с раком груди и раком яичников.

Например, у Анджелины Джоли мама пострадала от этого заболевания, поэтому она сдала такой анализ, получила, что у нее есть мутации гена и высокая вероятность появления опухолей. И, соответственно, провела себе необходимые лечебные мероприятия, чтобы максимально обезопасить себя.

— Наша читательница передала нам вопрос: насколько реально по маммограмме, проводимой при диспансеризации, увидеть онкологию на ранней стадии?

— Последние пять-восемь лет уровень маммографии в городских поликлиниках стал очень высок. Единственное, я всегда говорю пациентам: во-первых, всегда делайте его на 5–12-й день цикла и всегда берите в поликлинике носитель, на который записывают обследование. Потому что, к сожалению, не всегда описание из поликлиники соответствует тому, что есть на диске. Ко мне сегодня уже две женщины пришли, у которых описание одно, а на диске другое.

Маститы, кисты и другие проблемы

— Кроме рака, есть ведь еще и другие болезни. Давайте немного и про них поговорим. Что такое киста молочной железы и как она может навредить?

— Как и в любом другом органе, киста в груди — это капсула с жидкостью внутри. В молочной железе появление кисты связано с расширением протока — такой трубочки, по которой молоко идет в сторону соска. Чаще всего расширение протока носит гормональный характер — сбой менструального цикла, заболевания щитовидной железы, получение гормональной терапии.

Сама по себе киста практически никогда не становится злокачественной. Есть редкие случаи, когда в стенке кисты начинают образовываться опухоли.

— Как выглядит мастит и чем он опасен?

— Это воспаление грудной железы. Мастит может быть острый, хронический, лактационный. Как и любое воспаление, мастит опасен, если вовремя не помочь, человек может и погибнуть.

Поскольку мастит очень быстро развивается, женщины нередко попадают и в хирургию, где молочную железу приходится разрезать, вычищать, поэтому к маститу нужно отнестись очень серьезно.

Источник: Ирина Шарова / 72.RUИсточник: Ирина Шарова / 72.RU
Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

— Мастит чаще у кормящих матерей бывает или нет связи?

— Наверное, частота появления чуть выше, но я хочу сказать, что и некормящие тоже очень часто приходят с маститом. Не всегда женщины знают, что у них есть кисты в груди, которые и могут воспалиться.

— А что такое мастопатия? Как она проявляется и как лечится?

— Если более простыми словами, то это нарушение структуры ткани молочной железы или появление каких-то образований из-за гормональных изменений. Это могут быть новообразования, которых не должно быть, выраженная плотность ткани.

Чаще всего женщины с мастопатией имеют какие-то сопутствующие гинекологические или эндокринные заболевания. Некоторые виды мастопатии, например, диффузная, могут увеличивать риск рака.

— Есть ли что-то неожиданное, с чем часто приходят пациентки?

— У меня есть несколько девушек, которые регулярно приходили с воспалением соска. Это продолжалось, пока я прямо не сказала, что нужно сводить своего полового партнера на чистку зубов. Да, в соске есть протоки, через которые во время поцелуев и ласк может попасть инфекция.

Иногда женщины приходят с жалобами на боли после того, как партнер сильно сжал грудь. Но они, как правило, сами проходят, так что переживать тут не стоит. Просто стоит быть бережнее.

Анатолий КузнецовАнатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Журналист 72.RU
