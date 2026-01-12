Как защититься от рака и вредно ли ставить импланты. Большой разговор о женской груди с врачом

Наталия Кречитова работает онкологом-маммологом с 2006 года Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В 2022 году Всемирная организация здравоохранения признала рак груди самой распространенной онкологией у женщин. В этом же году от него умерло порядка 670 тысяч человек. Этого недуга боятся многие, но это далеко не единственная проблема молочной железы, с которой можно столкнуться.

Наталия Кречитова работает онкологом-маммологом уже 19 лет. Сейчас она принимает в медцентре NEO-Clinic. Журналист 72.RU задал ей самые важные вопросы о груди: поговорили и о раке, и проколотых сосках, и о том, как плохо почищенные зубы могут привести к воспалению соска. Обо всем этом читайте в большом интервью.

Когда ходить к маммологу и почему к нему сложно попасть

— С какими проблемами приходят к онкологу-маммологу?

— Чаще всего это какие-либо уплотнения в груди, которые женщина сама у себя находит. Также это могут быть болевые ощущения, например чувство жжения или просто дискомфорт, когда она не может спать или лежать, ей как-то неудобно. Также из груди могут идти выделения.

А может быть и так, что вас ничего не беспокоит, но гинеколог или эндокринолог направляет ко мне на консультацию. Отдельная категория — женщины, которые планируют беременность, или те, кто хотят сделать пластическую операцию.

— Как часто надо ходить к маммологу и начиная с какого возраста?

— Приходить на профилактический осмотр нужно один раз в год. И, конечно, чаще, если что-то беспокоит. Обычно до 18 лет осмотр проводит всё-таки педиатр, а ко мне приходят уже совершеннолетние пациентки.

— А с какого возраста вообще нужно начинать следить за молочными железами?

— Грудные железы у девочек начинают развиваться в 12−13 лет. С этого момента, если нет жалоб, мама должна понемногу обучать девочку проводить самообследование. Если же они есть, то стоит показаться врачу.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Про самообследование: как часто нужно его делать?

— Его проводят раз в месяц, чтобы знать, как в норме выглядит ваша грудь. Есть различные видео и брошюры, посвященные самообследованию. Вкратце: нужно посмотреть в зеркало на себя, поднять руки вверх и вниз, провести пальпацию груди стоя и лежа. Обязательно обращать внимание на состояние сосков и на наличие выделений — их легко заметить по состоянию нижнего белья. Если у женщины регулярный цикл, то делать это нужно по окончании менструальных выделений.

Это очень важно, я постоянно говорю во время приемов, поскольку считается, что чаще всего уплотнения женщины находят у себя самостоятельно, уже потом идут половые партнеры, и только после них — врачи во время диспансеризации.

— К нам поступали жалобы, что сложно попасть к маммологу в поликлинике. Почему так? Это редкая специализация?

— Когда я начинала работать, нас было шесть человек в городе. Сейчас практически в каждом центре есть маммолог. Поэтому я не знаю, с чем это связано. Могу предположить, что маммолог — это в первую очередь врач-онколог. Чтобы получить специализацию, нужно пройти много этапов, участвовать в операциях, видеть смерти взрослых и детей.

Моя профессиональная деятельность тоже начиналась в онкодиспансере, и в психологическом смысле это тяжелая работа. Меня иногда приглашают поработать, а я отвечаю: «Спасибо, буду просто чай приходить пить». Потому что мы становимся старше, у нас семьи, дети. И я, например, находиться в детском отделении не могу. Тут спокойнее.

При этом я обожаю свою специальность. Лучше быть не может вообще.

Можно ли прокалывать соски и полезно ли кормление грудью

— Сейчас много говорят про правильно подобранное белье. Как это может влиять на здоровье груди?

— Влияние есть. Белье должно подобрано по размеру, по ширине грудной клетки. Я против пуш-апов, лифов с косточками и различных синтетических тканей. Отдельно про косточки: из-за них может возникать лимфостаз, так как они располагаются в местах сосудов, по которым идет лимфа.

Когда женщина всю неделю ходит с болью в груди, это такое себе удовольствие. Сейчас есть много фирм, которые обращаются к онкологам и создают серии белья, которое может, если можно так сказать, профилактировать рак, помогать в период предменструального синдрома.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Еще у меня часто спрашивают, можно ли ходить без белья. Мол, читали статью, что если ходить без него, то может появиться патология. На самом деле это глупость. Удобно ходить в белье? Пожалуйста. Неудобно ходить в белье? Тоже пожалуйста.

— Форма и размер груди как-то влияют на ее здоровье?

— Абсолютно никак размер не влияет на здоровье. Тоже самое с формой и симметричностью. Люди вообще несимметричны, так что правая и левая молочные железы могут отличаться, и это нормально. О патологии мы можем говорить только в том случае, если в какой-то короткий срок, за две-три недели, размер молочной железы резко поменялся.

Часто это становится причиной комплексов. Обязательно в течение приема кто-нибудь придет и скажет: «У меня грудь несимметричная, не обращайте внимания». Я обычно отвечаю: «Если мы сейчас в клинике разденемся, вы увидите — у всех будет такая же, как у вас».

Разумеется, бывают случаи, когда асимметрия идет с рождения, одна грудь просто не развивается, например. Сейчас всё это умеют исправлять пластические хирурги. Но такое не часто встречается.

— Другой частый комплекс возникает у женщин с возрастом, когда грудь обвисает и становится не такой упругой. Как с этим бороться и надо ли?

— Можно принимать это или нет, но ничего не поделаешь. В любом случае, женщина, как и мужчина, с возрастом меняется. Поскольку женщина становится старше и входит в период менопаузы, когда прекращается активная выработка женских половых гормонов, молочная железа у нее перестраивается и замещается внутри жировой тканью.

Неизбежно грудь становится менее упругой, более мягкой и эластичной. Надо, наверное, к этому вопросу относиться спокойно, а какие еще варианты? Себя нужно принимать. И стараться поддерживать здоровье: следить за питанием, весом.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Часто женщины решают вопрос с помощью пластической хирургии. Как вы к этому относитесь?

— Доказано, что импланты не являются причиной появления рака молочной железы. То есть безопасно. Но если вы поставили импланты, то надо иметь в виду, что это инородные тела в вашем организме. Нужно ежегодно обследоваться, делать МРТ грудных желез. Тогда всё будет хорошо. Отмечу, что на работу врача импланты никак не влияют.

Сейчас я конкретно по своей практике вижу тенденцию: женщины, которые когда-то установили импланты, сейчас приходят за консультацией перед операцией, чтобы эти импланты убрать. Мода циклична, и сейчас, как я думаю, женщины стали больше придерживаться натуральных вариантов. Это, наверное, хорошо.

— А проколотые соски — норма?

— А вот к пирсингу именно в области сосков я крайне отрицательно отношусь. Обратившиеся ко мне пациенты часто имеют реакцию на появление металлического изделия в это области сосков, это могут быть воспалительные процессы, гнойные выделения и так далее.

Мы должны помнить, что сосок — это всё-таки та составляющая молочной железы, которая попадает в ротовую полость ребенка. Часто девушки, у которых были проколы, в итоге имеют определенные трудности. Сосок может изменить форму, там могут произойти рубцовые изменения. Стоит хорошо подумать, стоит ли делать пирсинг сосков.

— Раз уж заговорили про грудное вскармливание, то тут тоже есть мнение, что оно как-то положительно влияет на здоровье груди. Это так?

— В большинстве случае оно действительно благоприятно влияет на железу. Особенно когда у женщины перед родами выявлены какие-то доброкачественные мастопатии, кисты.

Так устроен наш гормональный фон, что после родов в процессе кормления у нас начинают вырабатываться гормоны, которые не только дают грудное молоко, но подавляют кисты, мастопатия может исчезнуть тоже. Считается также, что во время кормления подавляется рост миом и эндометриозов.

К сожалению, есть и случаи, когда в процессе грудного вскармливания появляются и опухоли. Я считаю, что с кормлением это не связано, наверняка образования там были и до родов, но в процессе переросли в злокачественные. Всё-таки для организма это определенный стресс. Поэтому гинекологи стали чаще отправлять ко мне на обследование женщин, которые планируют беременность.

Всё про рак груди

— Говорят, будто рак груди — это чуть ли не самый опасный рак. Правда ли это?

— Это точно не самый агрессивный вид опухолей, он хорошо диагностируется и поддается лечению, поэтому тут я не совсем согласна. Но он очень распространен по всему миру и является самой главной причиной смертности женщин, считается, что каждая третья женщина болеет или заболеет раком молочной железы. Поэтому рак груди и привлекает к себе внимание, хоть и не является самым опасным.

Может создаться ощущение, что рака груди стало больше. На самом деле просто обследования стали более доступными и его чаще находят вовремя.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Сложно ли диагностировать рак груди?

— Молочные железы — орган наружный, и чаще всего женщины находят для себя опухоль буквально на первой стадии. К тому же женщины чаще ходят к врачам и обследуются, делают маммографию и так далее.

— При каких симптомах стоит насторожиться?

— Чаще всего рак начинается с уплотнения, которое не болит и не беспокоит. Иногда бывают формы рака, когда грудь горит, становится красной, болит и отекает. Женщине может показаться, что она ее, как говорят, простудила. Но всегда нужно помнить, что есть и такие раки, которые начинаются не с уплотнения.

Есть еще и такие формы, когда в груди всё мягко и прекрасно, но в подмышечной зоне появляются тоже варианты уплотнений. Чаще это просто признак воспаления лимфоузлов, но иногда может быть проявлением более агрессивного рака. В любом случае, лучше прийти и развеять свои сомнения, потому что бывает совершенно не так, как написано в интернете.

— А если тяжелая стадия?

— Последняя стадия может быть очень разной. Могут быть метастазы по всему организму, а может быть и так, что маленькая совсем опухоль, но находится близко к коже, и тогда тоже ставят четвертую стадию. Тут всё очень индивидуально.

В любом случае, я женщинам всегда говорю, что нужно лечиться. Был случай, когда мне казалось, что пациенту осталось жить год, а она вот уже 18-й год бегает так, как мы с вами не бегаем. Правильный настрой и искренняя поддержка родных и близких помогают человеку. Нужно довериться им и врачам, не читать статьи в интернете. И обязательно лечиться.

— Рак груди может возвращаться?

— Такое иногда бывает. Этим летом у меня была пациентка, у которой было выявлено образование груди девять лет назад. Теперь у нее было образование второй молочной железы, но ее тоже прекрасно полечили. Сейчас она дальше наблюдается.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Я слышал, что есть какое-то обследование, по которому можно определить предрасположенность к раку груди. Можете про него рассказать?

— Да, проводится специальный анализ крови, который помогает женщине понять, есть ли у нее мутации генов, которые отвечают за рак груди и рак яичников. На платной основе любая женщина может его сдать, но прежде всего он показан женщинам, у которых есть случаи кровных женщин с раком груди и раком яичников.

Например, у Анджелины Джоли мама пострадала от этого заболевания, поэтому она сдала такой анализ, получила, что у нее есть мутации гена и высокая вероятность появления опухолей. И, соответственно, провела себе необходимые лечебные мероприятия, чтобы максимально обезопасить себя.

— Наша читательница передала нам вопрос: насколько реально по маммограмме, проводимой при диспансеризации, увидеть онкологию на ранней стадии?

— Последние пять-восемь лет уровень маммографии в городских поликлиниках стал очень высок. Единственное, я всегда говорю пациентам: во-первых, всегда делайте его на 5–12-й день цикла и всегда берите в поликлинике носитель, на который записывают обследование. Потому что, к сожалению, не всегда описание из поликлиники соответствует тому, что есть на диске. Ко мне сегодня уже две женщины пришли, у которых описание одно, а на диске другое.

Маститы, кисты и другие проблемы

— Кроме рака, есть ведь еще и другие болезни. Давайте немного и про них поговорим. Что такое киста молочной железы и как она может навредить?

— Как и в любом другом органе, киста в груди — это капсула с жидкостью внутри. В молочной железе появление кисты связано с расширением протока — такой трубочки, по которой молоко идет в сторону соска. Чаще всего расширение протока носит гормональный характер — сбой менструального цикла, заболевания щитовидной железы, получение гормональной терапии.

Сама по себе киста практически никогда не становится злокачественной. Есть редкие случаи, когда в стенке кисты начинают образовываться опухоли.

— Как выглядит мастит и чем он опасен?

— Это воспаление грудной железы. Мастит может быть острый, хронический, лактационный. Как и любое воспаление, мастит опасен, если вовремя не помочь, человек может и погибнуть.

Поскольку мастит очень быстро развивается, женщины нередко попадают и в хирургию, где молочную железу приходится разрезать, вычищать, поэтому к маститу нужно отнестись очень серьезно.

Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Мастит чаще у кормящих матерей бывает или нет связи?

— Наверное, частота появления чуть выше, но я хочу сказать, что и некормящие тоже очень часто приходят с маститом. Не всегда женщины знают, что у них есть кисты в груди, которые и могут воспалиться.

— А что такое мастопатия? Как она проявляется и как лечится?

— Если более простыми словами, то это нарушение структуры ткани молочной железы или появление каких-то образований из-за гормональных изменений. Это могут быть новообразования, которых не должно быть, выраженная плотность ткани.

Чаще всего женщины с мастопатией имеют какие-то сопутствующие гинекологические или эндокринные заболевания. Некоторые виды мастопатии, например, диффузная, могут увеличивать риск рака.

— Есть ли что-то неожиданное, с чем часто приходят пациентки?

— У меня есть несколько девушек, которые регулярно приходили с воспалением соска. Это продолжалось, пока я прямо не сказала, что нужно сводить своего полового партнера на чистку зубов. Да, в соске есть протоки, через которые во время поцелуев и ласк может попасть инфекция.