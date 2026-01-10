НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Для россиян сделали бесплатным лечение десятков болезней: какие заболевания вошли в этот список

Рассказываем, в каких случаях медпомощь доступна всем

Перечень услуг пополнился несколькими видами медпомощи

В 2026 году россияне смогут получить бесплатную медицинскую помощь более чем по 20 видам заболеваний и состояний. Это следует из постановления правительства РФ.

В программе госгарантий прописано оказание скорой, первичной, специализированной и паллиативной медицинской помощи.

В перечень заболеваний, по которым гражданам доступна бесплатная помощь, вошли: инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни эндокринной и нервной систем, крови и кровообращения, кожи и костно-мышечной системы, глаз, ушей, органов дыхания, а также органов пищеварения, болезни полости рта, за исключением зубного протезирования и мочеполовой системы.

Бесплатную медпомощь будут оказывать при травмах, отравлениях, беременности, родах и абортах, а также при отдельных состояниях у детей в перинатальный период.

При расстройствах питания и нарушении обмена веществ, отдельных иммунных и хромосомных нарушениях, врожденных аномалиях, психических расстройствах тоже полагается бесплатная медпомощь.

Замыкают этот список симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям, пишет ТАСС.

Кроме того, в 2026 году для россиян расширили параметры оказания некоторых видов медпомощи. Так, у беременных теперь есть право на дородовую диагностику нарушений развития ребенка.

Граждане в возрасте от 18 до 40 лет могут бесплатно определить уровень липопротеида в крови, а пациенты возрастом от 18 до 39 раз в шесть лет смогут пройти оценку липидного профиля. После 40 лет этот анализ становится доступен раз в три года.

Виктория Корнеева
