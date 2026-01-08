Займет не больше пяти минут! Ортопед показала несколько простых упражнений от боли в спине. Видео

По словам врача, сидячая работа является одним из факторов риска боли в спине, особенно в пояснично-крестцовом отделе.
— При длительном сидении мы можем чувствовать боль не в самом позвоночнике, а в соединительных тканях: мышцах, связках и суставах. Неприятные ощущения могут распространения другие области тела и даже вызывать головные боли, — объяснила ортопед.
Игнорирование боли и напряжения в спине и шее могут привести к негативным последствиям:
развитие болевого синдрома;
нарушение осанки (гиперлордоз);
уменьшение силы мышц;
дегенерация позвоночника (межпозвонковые диски становятся менее эластичными, появляется риск развития грыжи).
Гиперлордоз — это чрезмерное изгибание вперед поясничного или шейного отдела позвоночника. Заболевание может негативно сказываться на осанке и походке, а также на работе внутренних органов.
Как избежать последствий сидячей работы
Как объясняет врач, сидеть нужно так, чтобы было удобно. Ноги должны доставать до пола, а руки занимать положение на столе (не тянуться и не сгибаться).
К мебели требования минимальны: стол и стул нужно выбирать по росту. Также, по словам ортопеда, в настоящее время хорошо развита индустрия ортопедической продукции для разных категорий специалистов. Например, для офисных работников существуют стулья с физиологическим изгибом спинки и подлокотниками, а для стоматологов — анатомически изогнутые кресла.
— Если вы все же столкнулись с перенапряжением мышц спины, можно выполнить простой комплекс из нескольких упражнений. Это поможет снять боль и нивелировать негативные последствия, — посоветовала эксперт.
Ортопед показала несколько действенных, но легких упражнений для снятия напряжения в спине. Тренировка может занимать 5-10 минут в день, главное помнить о регулярности.
