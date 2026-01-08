НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

2 м/c,

с-з.

 752мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Афиша на 8 января
«Умные решения»
Остались без света
Кто ездит в Переславль на выходные
Упражнения для снятия боли в спине
Чек-лист важных обследований
Автобус увяз в снегу
Новый МРОТ
Здоровье Займет не больше пяти минут! Ортопед показала несколько простых упражнений от боли в спине. Видео

Займет не больше пяти минут! Ортопед показала несколько простых упражнений от боли в спине. Видео

Врач из Ярославля рассказала об опасности сидячей работы

854
Ортопед показала простые упражнения от боли в спине | Источник: Таисия Аксенова Ортопед показала простые упражнения от боли в спине | Источник: Таисия Аксенова

Ортопед показала простые упражнения от боли в спине

Источник:

Таисия Аксенова

По словам врача, сидячая работа является одним из факторов риска боли в спине, особенно в пояснично-крестцовом отделе.

— При длительном сидении мы можем чувствовать боль не в самом позвоночнике, а в соединительных тканях: мышцах, связках и суставах. Неприятные ощущения могут распространения другие области тела и даже вызывать головные боли, — объяснила ортопед.

Игнорирование боли и напряжения в спине и шее могут привести к негативным последствиям:

  • развитие болевого синдрома;

  • нарушение осанки (гиперлордоз);

  • уменьшение силы мышц;

  • дегенерация позвоночника (межпозвонковые диски становятся менее эластичными, появляется риск развития грыжи).

Гиперлордоз — это чрезмерное изгибание вперед поясничного или шейного отдела позвоночника. Заболевание может негативно сказываться на осанке и походке, а также на работе внутренних органов.

Как избежать последствий сидячей работы

Как объясняет врач, сидеть нужно так, чтобы было удобно. Ноги должны доставать до пола, а руки занимать положение на столе (не тянуться и не сгибаться).

К мебели требования минимальны: стол и стул нужно выбирать по росту. Также, по словам ортопеда, в настоящее время хорошо развита индустрия ортопедической продукции для разных категорий специалистов. Например, для офисных работников существуют стулья с физиологическим изгибом спинки и подлокотниками, а для стоматологов — анатомически изогнутые кресла.

— Если вы все же столкнулись с перенапряжением мышц спины, можно выполнить простой комплекс из нескольких упражнений. Это поможет снять боль и нивелировать негативные последствия, — посоветовала эксперт.

Ортопед показала несколько действенных, но легких упражнений для снятия напряжения в спине. Тренировка может занимать 5-10 минут в день, главное помнить о регулярности.

Упражнения от ортопеда для снятия боли в спине

Источник:

Таисия Аксенова

Кстати, ортопед также рассказывала нам, как избавиться от боли в шее и какие упражнения делать для снятия напряжения.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Эксперт Упражнения Боль в спине Видео
Лайк
TYPE_LIKE4
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
2 часа
Думаю было бы более наглядно если ортопед была без майки
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Рекомендуем