Как избавиться от дискомфорта в шее: упражнения от ортопеда из Ярославля. Видео

Специалист показала, как снять боль в шее с помощью самомассажа и упражнений Источник: Таисия Аксенова

Сидячая работа порой приводит к возникновению напряжения в области шеи. Как рассказала в беседе с 76.RU ярославский ортопед-травматолог Таисия Аксенова, от долгого сидения в одном наклоненном положении может появиться «синдром компьютерной шеи».

Эксперт отмечает, чем больше наклон головы при работе за компьютером или с телефоном, тем хуже последствия для опорно-двигательной системы человека.

Игнорирование боли в шее может способствовать возникновению болевого синдрома, образованию мышечных спазмов и напряжения в области челюсти. Как утверждает врач, во избежание критических ситуаций стоит помнить о следующих пунктах заботы о шее: держать голову прямо перед экраном компьютера или телефона, регулярно делать перерывы и менять положение тела во время работы.

Для снятия напряжения и боли в шее, специалист порекомендовала делать самомассаж мышц и плавные упражнения.