Что такое «синдром компьютерной шеи» и как с ним бороться? Видеоинструкция от ортопеда из Ярославля

Что такое «синдром компьютерной шеи» и как с ним бороться? Видеоинструкция от ортопеда из Ярославля

Эксперт рассказала, как помочь себе при боли в шее

96
Специалист показала упражнения для снятия напряжения в шее | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUСпециалист показала упражнения для снятия напряжения в шее | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Специалист показала упражнения для снятия напряжения в шее

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

А вам знакомо ощущение напряжения в шее? Оказывается, это может сигнализировать о «синдроме компьютерной шеи». Ортопед-травматолог из Ярославля Таисия Аксенова в беседе с 76.RU рассказала, что это такое и как с этим бороться.

Чем больше наклон, тем хуже

По словам ортопеда, синдром «компьютерной шеи» появляется от долгого сидения в одном наклоненном положении. Чем больше наклон шеи вниз, тем хуже. Проблема чаще всего возникает у людей, чья работа связана с компьютером и телефоном, а также у офисных сотрудников и представителей других профессий, требующих длительного сидения на одном месте.

— Когда мы долго находимся в нефизиологическом положении, наши мышцы, связки и позвоночник начинают страдать. В таких случаях мы подвергаем себя риску заболеваний опорно-двигательной системы, — объяснила врач.

Игнорирование боли и напряжения в шее может способствовать:

  • развитию болевого синдрома (миофасциальный синдром);

Миофасциальный синдром (МФБС) — это патология нервной системы, при которой происходит непроизвольное сокращение мышц, вызывающее сильную боль.

  • образованию мышечных зажимов и спазмов, которые могут распространять боль по голове, рукам, плечам и спине. Следствием, как утверждает врач, может стать остеохондроз — заболевание, которое в наше время быстро «молодеет»;

  • напряжению в суставах челюсти. Может появиться боль и ограничения в движениях.

По словам ортопеда, в медицине существует понятие «красных флагов». В особенности это касается шеи и спины.

<p>Таисия Аксенова</p><p>Таисия Аксенова</p>

«Красными флагами» называются симптомы, которые сигнализируют о серьезных проблемах со здоровьем. Например, онемение частей тела, покалывание рук, головные боли, постоянно перерастающие в мигрени, — всё это говорит о необходимости обращения к специалисту.

Таисия Аксенова

ортопед-травматолог

«Скорая помощь» для шеи

Для того чтобы не допускать критических моментов боли в шее, стоит помнить о профилактике. Специалист выделила следующее:

  1. Положение головы перед компьютером должно быть прямо пропорционально монитору.

  2. Необходимо периодически проверять себя и засекать время, через которое после сидения за компьютером начинает болеть шея. В следующий раз, по словам эксперта, вы уже будете знать, когда стоит пойти отдохнуть и предотвратить развитие боли.

  3. Нельзя класть телефон на стол. Так мы провоцируем голову наклоняться ниже и напрягать позвонки, мышцы и связки.

Упражнения от боли в шее

Специалист рекомендует не игнорировать боль в шее и при первых «звоночках» выполнять упражнения по снятию напряжения.

Первое, что нужно сделать, по словам врача, это самомассаж мышц. Все движения должны быть плавными и аккуратными, чтобы не ухудшить ситуацию.

После того как мышцы будут размяты, ортопед советует выполнить следующие упражнения:

  • наклоны головы в разные стороны;

  • круговые движения головой;

  • упражнения на сопротивление.

Правильное выполнение упражнений врач показала в видео, его можно посмотреть ниже.

Ортопед показала, как снять напряжение с шеи

Источник:

Таисия Аксенова

Ранее мы писали, сколько шагов нужно ходить в день для поддержания здоровья.

