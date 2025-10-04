Что такое «синдром компьютерной шеи» и как с ним бороться? Видеоинструкция от ортопеда из Ярославля

А вам знакомо ощущение напряжения в шее? Оказывается, это может сигнализировать о «синдроме компьютерной шеи». Ортопед-травматолог из Ярославля Таисия Аксенова в беседе с 76.RU рассказала, что это такое и как с этим бороться.
Чем больше наклон, тем хуже
По словам ортопеда, синдром «компьютерной шеи» появляется от долгого сидения в одном наклоненном положении. Чем больше наклон шеи вниз, тем хуже. Проблема чаще всего возникает у людей, чья работа связана с компьютером и телефоном, а также у офисных сотрудников и представителей других профессий, требующих длительного сидения на одном месте.
— Когда мы долго находимся в нефизиологическом положении, наши мышцы, связки и позвоночник начинают страдать. В таких случаях мы подвергаем себя риску заболеваний опорно-двигательной системы, — объяснила врач.
Игнорирование боли и напряжения в шее может способствовать:
развитию болевого синдрома (миофасциальный синдром);
Миофасциальный синдром (МФБС) — это патология нервной системы, при которой происходит непроизвольное сокращение мышц, вызывающее сильную боль.
образованию мышечных зажимов и спазмов, которые могут распространять боль по голове, рукам, плечам и спине. Следствием, как утверждает врач, может стать остеохондроз — заболевание, которое в наше время быстро «молодеет»;
напряжению в суставах челюсти. Может появиться боль и ограничения в движениях.
По словам ортопеда, в медицине существует понятие «красных флагов». В особенности это касается шеи и спины.
«Красными флагами» называются симптомы, которые сигнализируют о серьезных проблемах со здоровьем. Например, онемение частей тела, покалывание рук, головные боли, постоянно перерастающие в мигрени, — всё это говорит о необходимости обращения к специалисту.
«Скорая помощь» для шеи
Для того чтобы не допускать критических моментов боли в шее, стоит помнить о профилактике. Специалист выделила следующее:
Положение головы перед компьютером должно быть прямо пропорционально монитору.
Необходимо периодически проверять себя и засекать время, через которое после сидения за компьютером начинает болеть шея. В следующий раз, по словам эксперта, вы уже будете знать, когда стоит пойти отдохнуть и предотвратить развитие боли.
Нельзя класть телефон на стол. Так мы провоцируем голову наклоняться ниже и напрягать позвонки, мышцы и связки.
Упражнения от боли в шее
Специалист рекомендует не игнорировать боль в шее и при первых «звоночках» выполнять упражнения по снятию напряжения.
Первое, что нужно сделать, по словам врача, это самомассаж мышц. Все движения должны быть плавными и аккуратными, чтобы не ухудшить ситуацию.
После того как мышцы будут размяты, ортопед советует выполнить следующие упражнения:
наклоны головы в разные стороны;
круговые движения головой;
упражнения на сопротивление.
Правильное выполнение упражнений врач показала в видео, его можно посмотреть ниже.
Ранее мы писали, сколько шагов нужно ходить в день для поддержания здоровья.