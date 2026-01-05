«Будет работать на весь Ярославль»: в Минздраве рассказали, куда теперь обращаться с травмами

Врачи рассказали о спаде заболеваемости гриппом Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

24 декабря в Ярославском Министерстве здравоохранения состоялась пресс-конференция с региональными журналистами. Одной из обозначенных тем стала работа травмпунктов.

Главный врач Соловьевской больницы рассказала, что пациенты всего города могут обращаться с травмами к ним в больницу. Для жителей Красноперекопского района ближе будет отправиться в Семашко.

«Если упал рядом с больницей Семашко, то там будет оказана неотложная помощь. Травмпункт работает с 08:00 до 20:00. Также открыто два приема — утро и вечер», — отметила Наталья Даниленко.

Куда отправляться с тяжелыми травмами

Жители Красноперекопского района здесь сталкиваются с трудностью — в Семашко нет необходимого оборудования для работы с серьезными травмами. Если понятно, что необходима госпитализация, а не амбулаторный прием, отправляться необходимо в Соловьевскую больницу.

Сюда же отправляют при подозрении на черепно-мозговую травму. В Минздраве отметили: КТ, МРТ и нейрохирургов в Семашко нет. Обращаться туда после удара головой смысла нет, ехать нужно сразу в Соловьевскую больницу.

«Есть понятие „золотого часа“, чтобы вас прооперировали. Например, если вы не можете встать с асфальта, — сразу везут в Соловьевскую больницу. Если же вы можете встать, но видите ссадины, которые вас пугают, тогда можно отправиться в любой ближайший травмпункт», — добавила ярославский министр здравоохранения Мария Можейко.

Ярославские травмпункты: травмпункт в поликлинике им. Семашко (улица Носкова, 8);

травмпункт в больнице им. Соловьева (улица Загородный Сад, 3);

детский травмпункт в поликлинике № 3 (Тутаевское шоссе, 29);

глазной травмпункт (проспект Октября, 52а).

Как будет работать травмпункт в Соловьевской больнице

Главврач поделилась, что пациенты из других районов чаще всего отправляются в Соловьевскую больницу. Кроме прикрепленного населения, по маршрутизации сюда поступают еще 35–40% пострадавших.