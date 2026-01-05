НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -9

0 м/c,

 750мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Травмпункты в Ярославле
«Умные решения»
Где отметить Рождество
Кто ездит в Переславль на выходные
Чем могут быть опасны видеоигры
Чек-лист важных обследований
Где в регионе откроют новые центры для детей
Конфликт водителя снегохода и наездниц
Здоровье Проблема «Будет работать на весь Ярославль»: в Минздраве рассказали, куда теперь обращаться с травмами

«Будет работать на весь Ярославль»: в Минздраве рассказали, куда теперь обращаться с травмами

Жителям Красноперекопского района добираться будет труднее

453
Врачи рассказали о спаде заболеваемости гриппом | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUВрачи рассказали о спаде заболеваемости гриппом | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Врачи рассказали о спаде заболеваемости гриппом

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

24 декабря в Ярославском Министерстве здравоохранения состоялась пресс-конференция с региональными журналистами. Одной из обозначенных тем стала работа травмпунктов.

Главный врач Соловьевской больницы рассказала, что пациенты всего города могут обращаться с травмами к ним в больницу. Для жителей Красноперекопского района ближе будет отправиться в Семашко.

«Если упал рядом с больницей Семашко, то там будет оказана неотложная помощь. Травмпункт работает с 08:00 до 20:00. Также открыто два приема — утро и вечер», — отметила Наталья Даниленко.

Куда отправляться с тяжелыми травмами

Жители Красноперекопского района здесь сталкиваются с трудностью — в Семашко нет необходимого оборудования для работы с серьезными травмами. Если понятно, что необходима госпитализация, а не амбулаторный прием, отправляться необходимо в Соловьевскую больницу.

Сюда же отправляют при подозрении на черепно-мозговую травму. В Минздраве отметили: КТ, МРТ и нейрохирургов в Семашко нет. Обращаться туда после удара головой смысла нет, ехать нужно сразу в Соловьевскую больницу.

«Есть понятие „золотого часа“, чтобы вас прооперировали. Например, если вы не можете встать с асфальта, — сразу везут в Соловьевскую больницу. Если же вы можете встать, но видите ссадины, которые вас пугают, тогда можно отправиться в любой ближайший травмпункт», — добавила ярославский министр здравоохранения Мария Можейко.

Ярославские травмпункты:

  • травмпункт в поликлинике им. Семашко (улица Носкова, 8);

  • травмпункт в больнице им. Соловьева (улица Загородный Сад, 3);

  • детский травмпункт в поликлинике № 3 (Тутаевское шоссе, 29);

  • глазной травмпункт (проспект Октября, 52а).

Как будет работать травмпункт в Соловьевской больнице

Главврач поделилась, что пациенты из других районов чаще всего отправляются в Соловьевскую больницу. Кроме прикрепленного населения, по маршрутизации сюда поступают еще 35–40% пострадавших.

«На сегодня мы отремонтировали весь травмпункт и открыли второй прием. В час пик параллельно принимают два врача-травматолога. Чаще всего пациенты обращаются с травмами утром, в обед и вечером, — рассказала Наталья Даниленко. — Вся маршрутизация уже отработана, и официально с января травмпункт будет работать на весь Ярославль».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Травмпункт Пресс-конференция Минздрав Главврач
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
35 минут
Лучше песком тротуары надо посыпать тогда и травмопункты будут не нужны
Гость
11 минут
Это Мизулина там сидит?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем