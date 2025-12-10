В четыре раза больше, чем ковида: россиян предупредили о пике опасных заболеваний в декабре

Зарегистрировано более 23,4 тысяч случаев гриппа Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

С наступлением холодов по всей территории России отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Они уже превысили еженедельный эпидемический порог на 4,9%. Подробнее об этом рассказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

«Пациенты с гриппом составляют около 11% заболевших. Доля пациентов с коронавирусной инфекцией сохраняется небольшой и составляет 2,6% случаев. Негриппозные ОРВИ — парагрипп, аденовирусная инфекция и другие выявляются в 13-18% случаев», — сказала она.

По словам Вахрушевой, у любых инфекционных заболеваний, у ОРВИ есть так называемый эпидемический порог — уровень заболеваемости, превышение которого диктует необходимость принятия срочных мер для снижения распространения инфекции. В них включают карантинные меры в детских садах, школах и других учебных заведениях.

Уровень заболеваемости обычно рассчитывается на основании показателей предыдущих сезонов.

«К примеру, началом сезонной заболеваемости гриппа традиционно считается более 10% положительных результатов на грипп при лабораторном тестировании всех заболевших», — отметила Вахрушева в разговоре с ТАСС.

По информации Роспотребнадзора, в России сейчас растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю статистика инфицированных выросла на 19,3%, зарегистрировано более 23,4 тысяч случаев гриппа, что в 1,7 раза больше, чем неделей ранее.

