Китаец «накачал» пресс уколами гиалуронки: посмотрите, как выглядят кубики на животе за 45 млн рублей

«Зачем?» — главный вопрос, который задавали подписчики китайскому блогеру Энди Хао Тиенаню. Молодой человек объявил в соцсетях, что собирается создать тело мечты без походов в спортзал, исключительно с помощью инъекций гиалуроновой кислоты, пишет «Доктор Питер».

Энди рассказал, что хочет сделать себе грудные мышцы помощнее и красивый пресс. И хотя подписчики всячески отговаривали парня, уверяли, что накачать рельефные мускулы с его худощавой комплекцией будет не так сложно, блогер стоял на своем.

«Каждый раз, когда я иду в спортзал, я испытываю стресс», — объяснил чувствительный Энди.

Куда привычнее ему были уколы гиалуроновой кислоты. Энди — частый посетитель косметологов, и его лицо уже давно привыкло к постоянным инъекциям. Но одно дело — заполнить филлером крошечную морщинку, другое — создать с помощью инъекций искусственные мышцы.

Энди рассказал, что планирует ввести в общей сложности 10 тысяч доз препарата. Конечно, всё и сразу за одну процедуру колоть не станут, но половина дела уже сделана.

По словам Энди, заветные кубики пресса и подкачанная грудь обойдутся ему в 4 миллиона юаней, или 45 миллионов рублей. Сам он хвастается, что стал первым в Китае человеком, который нарастил мышцы с помощью гиалуроновой кислоты.

«Качка» не смущает даже то, что такие искусственные мышцы недолговечны. Известно, что в среднем филлеры на основе гиалуроновой кислоты держатся на лице от полугода до полутора лет в зависимости от индивидуальных особенностей человека и участков, в которые вводят препарат.

«Если мой пресс не исчезнет за три года, я подам заявку в Книгу рекордов Гиннесса на самый долговечный искусственный пресс из гиалуроновой кислоты. Устрою прямую трансляцию, как буду колоть грецкие орехи о свой пресс, чтобы все могли видеть», — шутит Энди.