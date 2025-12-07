НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Китаец «накачал» пресс уколами гиалуронки: посмотрите, как выглядят кубики на животе за 45 млн рублей

Китаец «накачал» пресс уколами гиалуронки: посмотрите, как выглядят кубики на животе за 45 млн рублей

Этот хитрец решил не напрягаться в спортзале, а просто обколол живот филлерами

332
Энди — счастливый обладатель фальшивого пресса | Источник: соцсети

Энди — счастливый обладатель фальшивого пресса

Источник:

соцсети

«Зачем?» — главный вопрос, который задавали подписчики китайскому блогеру Энди Хао Тиенаню. Молодой человек объявил в соцсетях, что собирается создать тело мечты без походов в спортзал, исключительно с помощью инъекций гиалуроновой кислоты, пишет «Доктор Питер».

Энди рассказал, что хочет сделать себе грудные мышцы помощнее и красивый пресс. И хотя подписчики всячески отговаривали парня, уверяли, что накачать рельефные мускулы с его худощавой комплекцией будет не так сложно, блогер стоял на своем.

«Каждый раз, когда я иду в спортзал, я испытываю стресс», — объяснил чувствительный Энди.

Куда привычнее ему были уколы гиалуроновой кислоты. Энди — частый посетитель косметологов, и его лицо уже давно привыкло к постоянным инъекциям. Но одно дело — заполнить филлером крошечную морщинку, другое — создать с помощью инъекций искусственные мышцы.

Энди рассказал, что планирует ввести в общей сложности 10 тысяч доз препарата. Конечно, всё и сразу за одну процедуру колоть не станут, но половина дела уже сделана.

По словам Энди, заветные кубики пресса и подкачанная грудь обойдутся ему в 4 миллиона юаней, или 45 миллионов рублей. Сам он хвастается, что стал первым в Китае человеком, который нарастил мышцы с помощью гиалуроновой кислоты.

«Качка» не смущает даже то, что такие искусственные мышцы недолговечны. Известно, что в среднем филлеры на основе гиалуроновой кислоты держатся на лице от полугода до полутора лет в зависимости от индивидуальных особенностей человека и участков, в которые вводят препарат.

«Если мой пресс не исчезнет за три года, я подам заявку в Книгу рекордов Гиннесса на самый долговечный искусственный пресс из гиалуроновой кислоты. Устрою прямую трансляцию, как буду колоть грецкие орехи о свой пресс, чтобы все могли видеть», — шутит Энди.

Энди так счастлив, что даже рубашку застегивать перестал | Источник: соцсети

Энди так счастлив, что даже рубашку застегивать перестал

Источник:

соцсети

Так и ходит по презентациям | Источник: соцсети

Так и ходит по презентациям

Источник:

соцсети

Кроме того, парень честно признался: врачи предупредили его, что гиалуроновая кислота может сместиться или скопиться в один большой «шарик пресса» и тогда вместо идеального живота Энди получит обычное пузико.

Но это еще не самое страшное последствие подобной «прокачки».

«Введение 40 доз гиалуроновой кислоты может привести к повреждению кожи и некрозу кровеносных сосудов, — предупреждает пластический хирург Ли Цзялун. — Кроме того, хотя мышцы могут выглядеть реалистично в статическом состоянии, в движении их вид явно будет искажен, поскольку мышцы — это динамические единицы».

А в это время, узнав, сколько Энди потратил на кубики пресса, парни в комментариях начали выкладывать свои фотографии с подписью «Я сэкономил 4 миллиона юаней». И вот на это действительно стоит посмотреть.

Что ни говори, а натуральные мышцы выглядят куда лучше гиалуроновых | Источник: соцсети
Не такой уж и стресс этот ваш спортзал | Источник: соцсети
Такие мышцы будут поддерживать позвоночник, а не нагружать его дополнительно | Источник: соцсети
Филлеры? Нет, не слышали | Источник: соцсети
А главное — никаких затрат (кроме как на абонемент) | Источник: соцсети
Источник: соцсети

Кстати

По мнению экспертов, усиленно качать пресс — не самый эффективный способ добиться кубиков на животе.

«Нельзя похудеть локально. Не ждите, что жир исчезнет и появится рельеф, если вы будете тренировать какую-то одну часть тела», — объясняет тренер по фитнесу Даниэль Грей.

Даниэль утверждает, что гораздо лучше заниматься комплексными силовыми тренировками. Это поможет нарастить сухую мышечную массу и разогнать метаболизм: мышцы сжигают жир даже в состоянии покоя. А если вы при этом еще и за питанием следите, то и кубики на животе непременно появятся.

А как же возраст?

А возраст не помеха. Это очень убедительно доказывает фитнес-блогер Лесли Максвел. Ей сейчас 65 лет, спортом она начала заниматься только к 50 годам. И сейчас, по ее собственным словам, выглядит лучше, чем в 30 или 40, а чувствует себя гораздо увереннее.

Доказано: начать качать пресс никогда не поздно | Источник: соцсети

Доказано: начать качать пресс никогда не поздно

Источник:

соцсети

«Когда мы достигаем магических 50 лет, нас всегда изображают как старых женщин, которые вот-вот сломаются. Нам предлагают мази от боли в спине, а эксперты моды учат, что женщинам старше пятидесяти не следует носить бикини, короткие юбки, высокие туфли, как будто пришло время стать благоразумными. Но в 49 лет я перестала слушать тех, кто говорил, что мой срок годности истек», — рассказала Лесли.

Сейчас ее фигуре и правда можно только позавидовать. И вдохновиться.

Гость
1 час
За 30% этих денег можно было пересадить настоящие мышцы, предварительно вырастив их в пробирке из образцов своей ткани мышц
Гость
1 час
Кандидат на премию Дарвина.
Гость
