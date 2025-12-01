«Повышают устойчивость к инфекциям»: ярославский диетолог рассказала, как не заболеть зимой

Зима в этом году снегом не балует, но холода ожидать стоит. В такую погоду важно укреплять иммунитет, чтобы не разболеться перед праздниками. Ярославский терапевт, диетолог и нутрициолог Мария Асрян из «Центра эстетической медицины 5.5» рассказала, какие продукты лучше употреблять в зимний сезон.
Как питание влияет на иммунитет
Мария Асрян отметила, что питание — важное составляющее здоровья. Оно обеспечивает организм энергией и микроэлементами, необходимыми для синтеза антител, функций барьерной защиты слизистых оболочек и активности клеток иммунной системы.
«Витамины, минералы, клетчатка и полезные жиры поддерживают микробиом, уменьшают воспаление и повышают устойчивость к инфекциям», — добавила специалист.
Микробиом — это совокупность всех микроорганизмов в теле человека. Сюда выходят, например, такие участки, как кожа, легкие, слизистые оболочки, желудочно-кишечный тракт и желчевыводящие пути.
Около 80% клеток иммунной системы, по словам эксперта, находятся именно в кишечнике. Поэтому его здоровье отражается на состоянии иммунитета. Отсюда и вытекает важность правильного подхода к питанию.
Какие продукты улучшают иммунитет
Диетолог обращает внимание на важность сбалансированного питания. Человек должен получать достаточно белков, жиров и углеводов.
Помимо этого, питание должно быть сезонным. Мария Асрян рассказала, что соблюдение правильного питания зимой наполняет организм энергией для борьбы с холодом. Важным является и температура еды. Желательно, чтобы пища в холода была теплой. Здесь придется отказать от привычных вариантов салата.
«Салат из свежих овощей — не лучший вариант для зимы. Овощи предпочтительнее запечь, потушить или приготовить на пару. Если пищу дополнить хорошим растительным маслом (кунжутным, тыквенным или оливковым), это поможет укрепить иммунитет», — посоветовала эксперт.
Масла — источник ненасыщенных кислот, которые снижают воспаление в организме
Диетолог добавила, что разнообразие продуктов важнее их количества. Поэтому важно стремиться к балансу полезных компонентов. Делимся с вами рекомендациями Марии Асрян по продуктам, которые стоит включить в зимний рацион.
Продукты, содержащие клетчатку (она является источником питания для микробиоты): цельнозерновые крупы (овес, перловка, рис, пшено, зеленая гречка), овощи, фрукты, зелень, цельнозерный хлеб. Кроме клетчатки они содержат много других микроэлементов, например, цинк, магний и железо.
Продукты, богатые антиоксидантами: фрукты и ягоды (особенно клюква, брусника, черника, облепиха, киви, цитрусовые), а также зелень (укроп, шпинат, петрушка).
Ферментированные продукты содержат пробиотики, которые обогащают микрофлору кишечника. Здесь стоит попробовать квашенную капусту, натуральный йогурт и хлеб на закваске.
Орехи, семена, семечки — источник микроэлементов. В них содержатся магний, цинк, селен, витамины Е и полезные жиры.
Разнообразить питание можно различными специями. Куркума, имбирь, перец, корица, карри, кардамон имеют противомикробную и иммуностимулирующую активность.
На какие витамины стоит обратить внимание
Эксперт выделила витамины и минералы, которые помогут сохранить здоровье. По согласованию с врачом их можно употреблять отдельно, но они содержатся и в обычных продуктах.
Витамины
Витамин C способствует защите клеток от оксидативного стресса (повреждение клеток в результате окисления) и поддерживает иммунитет. Он содержится в апельсинах, киви, ягодах и перце.
Витамин D — важный элемент питания. Его можно найти в жирной рыбе, яичных желтках, молочных продуктах.
Витамин Е борется с антиоксидантами. Он есть в орехах, семенах и растительных маслах.
Витамины группы В поддерживают обмен веществ и дают энергию для иммунитета. Они содержатся в цельнозерновых и бобовых, в мясе и молочной продукции.
Минералы
Цинк важен для нормального функционирования иммунной системы. Организм может получить его из мяса, моллюсков, семян тыкв и бобовых.
Железо помогает сохранять активность иммунитета. Большое количество есть в красной рыбе, бобовых и зелени.
Селен участвует в антиоксидантной защите. Он содержится в бразильских орехах, рыбе и цельнозерновых.
Магний поддерживает нервную систему и мышечную функцию. Его можно получить из орехов, зелени и цельнозерновых.
Калий и кальций важны для общего здоровья и мышц. Они содержатся в молочных продуктах, зелени и бобовых.
Не стоит забывать и про водный баланс. Диетолог отметила, что достаточное потребление воды поддерживает все обменные процессы, включая иммунный.