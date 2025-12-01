«Повышают устойчивость к инфекциям»: ярославский диетолог рассказала, как не заболеть зимой

Что лучше есть в холода, чтобы не болеть

Зима в этом году снегом не балует, но холода ожидать стоит. В такую погоду важно укреплять иммунитет, чтобы не разболеться перед праздниками. Ярославский терапевт, диетолог и нутрициолог Мария Асрян из «Центра эстетической медицины 5.5» рассказала, какие продукты лучше употреблять в зимний сезон.

Как питание влияет на иммунитет

Мария Асрян отметила, что питание — важное составляющее здоровья. Оно обеспечивает организм энергией и микроэлементами, необходимыми для синтеза антител, функций барьерной защиты слизистых оболочек и активности клеток иммунной системы.

«Витамины, минералы, клетчатка и полезные жиры поддерживают микробиом, уменьшают воспаление и повышают устойчивость к инфекциям», — добавила специалист.