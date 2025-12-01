НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

южн.

 759мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,70
EUR 90,34
Экопроекты российских компаний
Умерла старейшая ярославна
«Умные решения»
Закрыли «наливайки»
Миллионы на зимнюю уборку
Новая «Медвежья тропа» в регионе
Земельные разборки участников СВО
Что продают к Новому году
Афиша концертов на декабрь
Здоровье Эксперт «Повышают устойчивость к инфекциям»: ярославский диетолог рассказала, как не заболеть зимой

«Повышают устойчивость к инфекциям»: ярославский диетолог рассказала, как не заболеть зимой

Делимся списком продуктов, которые улучшают иммунитет

243
Что лучше есть в холода, чтобы не болеть | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЧто лучше есть в холода, чтобы не болеть | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Что лучше есть в холода, чтобы не болеть

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Зима в этом году снегом не балует, но холода ожидать стоит. В такую погоду важно укреплять иммунитет, чтобы не разболеться перед праздниками. Ярославский терапевт, диетолог и нутрициолог Мария Асрян из «Центра эстетической медицины 5.5» рассказала, какие продукты лучше употреблять в зимний сезон.

Как питание влияет на иммунитет

Мария Асрян отметила, что питание — важное составляющее здоровья. Оно обеспечивает организм энергией и микроэлементами, необходимыми для синтеза антител, функций барьерной защиты слизистых оболочек и активности клеток иммунной системы.

«Витамины, минералы, клетчатка и полезные жиры поддерживают микробиом, уменьшают воспаление и повышают устойчивость к инфекциям», — добавила специалист.

Микробиом — это совокупность всех микроорганизмов в теле человека. Сюда выходят, например, такие участки, как кожа, легкие, слизистые оболочки, желудочно-кишечный тракт и желчевыводящие пути.

Около 80% клеток иммунной системы, по словам эксперта, находятся именно в кишечнике. Поэтому его здоровье отражается на состоянии иммунитета. Отсюда и вытекает важность правильного подхода к питанию.

Какие продукты улучшают иммунитет

Диетолог обращает внимание на важность сбалансированного питания. Человек должен получать достаточно белков, жиров и углеводов.

Помимо этого, питание должно быть сезонным. Мария Асрян рассказала, что соблюдение правильного питания зимой наполняет организм энергией для борьбы с холодом. Важным является и температура еды. Желательно, чтобы пища в холода была теплой. Здесь придется отказать от привычных вариантов салата.

«Салат из свежих овощей — не лучший вариант для зимы. Овощи предпочтительнее запечь, потушить или приготовить на пару. Если пищу дополнить хорошим растительным маслом (кунжутным, тыквенным или оливковым), это поможет укрепить иммунитет», — посоветовала эксперт.

<p>Мария Асрян</p><p>Мария Асрян</p>

Масла — источник ненасыщенных кислот, которые снижают воспаление в организме

Мария Асрян

ярославский диетолог

Диетолог добавила, что разнообразие продуктов важнее их количества. Поэтому важно стремиться к балансу полезных компонентов. Делимся с вами рекомендациями Марии Асрян по продуктам, которые стоит включить в зимний рацион.

  1. Продукты, содержащие клетчатку (она является источником питания для микробиоты): цельнозерновые крупы (овес, перловка, рис, пшено, зеленая гречка), овощи, фрукты, зелень, цельнозерный хлеб. Кроме клетчатки они содержат много других микроэлементов, например, цинк, магний и железо.

  2. Продукты, богатые антиоксидантами: фрукты и ягоды (особенно клюква, брусника, черника, облепиха, киви, цитрусовые), а также зелень (укроп, шпинат, петрушка).

  3. Ферментированные продукты содержат пробиотики, которые обогащают микрофлору кишечника. Здесь стоит попробовать квашенную капусту, натуральный йогурт и хлеб на закваске.

  4. Орехи, семена, семечки — источник микроэлементов. В них содержатся магний, цинк, селен, витамины Е и полезные жиры.

  5. Разнообразить питание можно различными специями. Куркума, имбирь, перец, корица, карри, кардамон имеют противомикробную и иммуностимулирующую активность.

На какие витамины стоит обратить внимание

Эксперт выделила витамины и минералы, которые помогут сохранить здоровье. По согласованию с врачом их можно употреблять отдельно, но они содержатся и в обычных продуктах.

Витамины

  • Витамин C способствует защите клеток от оксидативного стресса (повреждение клеток в результате окисления) и поддерживает иммунитет. Он содержится в апельсинах, киви, ягодах и перце.

  • Витамин D — важный элемент питания. Его можно найти в жирной рыбе, яичных желтках, молочных продуктах.

  • Витамин Е борется с антиоксидантами. Он есть в орехах, семенах и растительных маслах.

  • Витамины группы В поддерживают обмен веществ и дают энергию для иммунитета. Они содержатся в цельнозерновых и бобовых, в мясе и молочной продукции.

Минералы

  • Цинк важен для нормального функционирования иммунной системы. Организм может получить его из мяса, моллюсков, семян тыкв и бобовых.

  • Железо помогает сохранять активность иммунитета. Большое количество есть в красной рыбе, бобовых и зелени.

  • Селен участвует в антиоксидантной защите. Он содержится в бразильских орехах, рыбе и цельнозерновых.

  • Магний поддерживает нервную систему и мышечную функцию. Его можно получить из орехов, зелени и цельнозерновых.

  • Калий и кальций важны для общего здоровья и мышц. Они содержатся в молочных продуктах, зелени и бобовых.

Не стоит забывать и про водный баланс. Диетолог отметила, что достаточное потребление воды поддерживает все обменные процессы, включая иммунный.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Диетолог Иммунитет Витамины
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление