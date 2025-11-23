Врач назвал вид аритмии, который в разы повышает риск инсульта: как ее распознать

Следить за пульсом так же важно, как и за давлением

Инсульт — вторая по значимости причина смерти в мире и одна из главных причин инвалидности. Как сегодня лечат пациентов с инсультами и тех, кому угрожает эта сосудистая катастрофа, разбирался «Доктор Питер».

Лекарства не всегда спасают

76-летняя жительница Петербурга Галина Николаева поступила в больницу в плановом порядке. Женщина жаловалась на сердце.

«Пульс высокий — в среднем 120 ударов в минуту, а то и больше. Давление скачет: то низкое, то высокое. Одышка сильная», — рассказывает она.

Легла в больницу, а через несколько часов вдруг сильно заболела рука. Галину Николаеву тут же обследовали и обнаружили острый тромбоз артерий правой руки. Женщине повезло: тромб мог попасть в сосуд головного мозга, а это уже инсульт. И хотя тромб удалили, опасность сохранялась. Всё потому, что пациентка страдала мерцательной аритмией — самой опасной из аритмий.

Фибрилляция предсердий, так ее еще называют, — это нарушение сердечного ритма, при котором предсердия (верхние камеры сердца) сокращаются хаотично. Из-за этого сердце не может нормально перекачивать кровь. В результате кровь застаивается, образуются тромбы.

«Фибрилляция предсердий значительно увеличивает риск тромбоза сосудов головного мозга с последующим тромботическим инсультом. Среди всех осложнений аритмии это самое страшное последствие, которое наступает внезапно и часто приводит к инвалидности. Причем тромбы могут возникнуть даже при постоянном приеме лекарств, разжижающих кровь», — рассказывает эндоваскулярный хирург Сергей Рощупкин, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Госпиталя для ветеранов войн.

Снизить риск на 90%

Однако есть способ предотвратить эту беду.

«Более 98% тромбов, образующихся в сердце при фибрилляции предсердий, формируются в области, которая называется ушком левого предсердия. Это достаточно длинный и узкий придаток стенки левого предсердия, в котором из-за аритмии происходит застой крови и образуются тромбы», — объясняет врач.

Существует устройство под названием окклюдер, которое изолирует этот проблемный участок. Он представляет собой нечто вроде заглушки для узкого придатка, который не дает крови попасть в ушко предсердия.

«Имплантация окклюдера — это малоинвазивная процедура, при которой полость ушка навсегда изолируется от других камер сердца и кровеносной системы. Окклюдер предотвращает проникновение в кровоток тромбов, способных привести к инсульту. Риск тромбоза снижается на 90%», — объясняет Сергей Рощупкин.

Процедуру проводят уже много лет, меняются лишь устройства для имплантации. Операция занимает час. При этом оперируют не на открытом сердце, а через крошечный прокол в вене в верхней части ноги. Хирург вводит в отверстие катетер, через который делает рентгеновские снимки сердца, потом подбирает окклюдер нужного размера, а затем устанавливает само устройство.

Установить окклюдер предложили и Галине Николаевой — слишком высоки были риски повторного тромбоза.

«Я даже не поняла, что это такое, — улыбается женщина. — Но страха не было. Я знала, что меня спасут».

Симптомы смертельно опасной аритмии

Фибрилляция предсердий опасна тем, что ее даже ЭКГ не всегда видит, — объясняет сердечно-сосудистый хирург, руководитель научно-исследовательского отдела аритмологии НМИЦ им. Алмазова Дмитрий Лебедев. По словам врача, состояние может не иметь видимых симптомов, но при этом риск инсульта непрерывно растет.

Но некоторые признаки всё же можно заметить:

частый неровный ритм сердца, обычно с чередованием коротких и длинных интервалов между сокращениями;

как правило, высокий пульс — он может достигать даже более 200 ударов в минуту;

одышка;

боли в области сердца;

приступы слабости;

потливость.

«Если пульс выше 100 и он неровный — это повод обратиться к врачу и пройти обследование. Если к учащенному пульсу присоединяются другие симптомы, лучше сразу вызвать скорую», — советует Дмитрий Лебедев.