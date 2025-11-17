Фонд ОМС не будет содержать пустующие койки в ярославских больницах. Что это значит

В Ярославле содержание пустующих коек в больницах ляжет на областной бюджет Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В 2026 году фонд ОМС не будет содержать пустующие койки в ярославских больницах. Об этом 17 ноября на заседании комитета по здравоохранению региональной думы сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области Диана Смыслова.

«В проекте программы госгарантий сделан акцент, что расходование средств ОМС на содержание неиспользуемого коечного фонда не допускается. Установлена методика расчета количества коек, которые не работают в ОМС, и сколько стоит их содержание. Финансовое обеспечение неиспользуемого коечного фонда осуществляется за счет средств бюджета региона», — констатировала Диана Смыслова.

Прямо на вопрос депутата Елены Кузнецовой, не получиться ли так, что опять будут сокращать койки в стационарах, глава регионального фонда ОМС не ответила. Она дала понять, что меняется сам принцип оказания медпомощи.

«В программе госгарантий утверждены нормативы и параметры, на которые выделяется субвенция. И в этих нормативах не указано количество коек в каждом районе. Есть количество случаев госпитализации. И, если по профилю терапии застрахованные лица, например, из Борисоглебского района должны болеть 260 раз в году, то они должны иметь возможность быть госпитализированы туда, где им будет оказана высококачественная помощь. Это не значит, что на 260 случаев лечения мы должны содержать в Борисоглебе круглосуточный стационар. Потому что денег на это федерация не выделяет. Куда их повезут — по каким-то видам помощи в Ярославль, по каким-то в Ростов — это вопрос маршрутизации. Для того, чтобы помощь была оказана в полном объеме и качественно, не нужно содержать круглосуточные стационары в каждом районе», — отметила Диана Смыслова.

У депутатов возник вопрос, довезут ли пациента в тяжелом до другого города или округа.

«У нас есть отдаленные районы. Например, Брейтовский. Есть случаи, когда не довозили пациентов. Люди на своей территории не могут получать медицинскую помощь. Я считаю, это не правильно», — выступила депутат Елена Кузнецова.

Однако и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко эту информацию опровергла.

«Централизация тяжелых состояний уже давно работает. Эта система работает. И у меня нет таких данных, что кто-то не доехал. Ежедневно в 9 часов утра все медицинские службы выходят на связь с министерством и мы получаем полную информацию, когда, к кому и зачем выезжала скорая помощь, кого куда привезла, кого не довезла. И я давно не имею информацию по Брейтову, что кто-то не доехал. Тем более, что койки, и терапевтические, и хирургические там остались. Но специализированная помощь — централизованная. Больше нет такого, что по 6-8 часов ищут, куда пристроить больного или отказывают в госпитализации», — отметила Мария Можейко.

Она добавила, что не будет такого, что кто-то не дополучит медицинскую помощь.