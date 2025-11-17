Глава Минздрава сообщила об изменениях в работе травмпунктов в Ярославле

В Ярославле изменится маршрутизация пациентов в травмпункты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко прокомментировала слухи о закрытии травмпункта при больнице имени Семашко в Ярославле. На заседании комитета по здравоохранению региональной думы 17 ноября она заверила, что травмпункт не закроется. При этом определенные изменения в работе травмпунктов Ярославля всё же произойдут.

«Поменяется маршрутизация. Первое окно любой травмы будет Соловьевская больница. Первое окно любой детской травмы будет детская областная больница. А вторые и последующие приемы — это травмопункты по месту жительства», — пояснила Мария Можейко.

При этом она добавила, что перемаршрутизация в Соловьевскую больницу коснется только пациентов с тяжелыми травмами, когда требуется операция. Она объяснила это тем, что в больнице имени Семашко такая помощь не оказывается, так как все топовые специалисты и необходимое оборудование находятся именно в Соловьевской больнице. Мария Можейко подчеркнула, что сейчас идет расширение штатов в Соловьевской больнице по этому направлению.

«Все переломы и травмы фактически маршрутизирует скорая помощь. И скорая помощь получит новый вариант маршрута», — пояснила и. о. министра здравоохранения Ярославской области.

Она добавила, что новый вариант маршрутизации будет закреплен в соответствующем приказе Минздрава.