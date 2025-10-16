НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Здоровье «Отсрочка вызова скорой недопустима!»: В России созрели и ждут своих жертв смертельно опасные ягоды

«Отсрочка вызова скорой недопустима!»: В России созрели и ждут своих жертв смертельно опасные ягоды

Врачи просят дачников уничтожать ядовитые растения и не подпускать к ним детей

167
Осенью прекрасные ландыши становятся смертельной угрозой для дачников и их детей | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUОсенью прекрасные ландыши становятся смертельной угрозой для дачников и их детей | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Осенью прекрасные ландыши становятся смертельной угрозой для дачников и их детей

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Ярко-оранжевые ягоды начали созревать на одном из распространенных декоративных растений, массово встречающегося на дачах и приусадебных участках многих российских регионов. При этом врачи предупреждают, что каждая такая ягодка всего за полчаса способна довести человека до реанимации и могилы. Особую опасность таят эти цветки и ягодки для детей.

Предупреждение о смертельной опасности этого растения уже активно распространяется по социальным сетям и дачным чатам.

— Дорогие дачники с маленькими детьми! Если вдруг кто-то не знает или забыл — все части растения ландыш ядовиты, — пишут садоводы и огородники. — Сейчас на растениях висят яркие оранжевые ягоды, привлекая внимание детей. Детям достаточно съесть несколько штук для смертельного исхода. Оборвите их и уберите подальше от детей.

Смертельную опасность растения признают и врачи, советуя владельцам земельных участков искоренять у себя в садах ландыши со спеющими плодами.

— Да, действительно, ландыш очень ядовит, — говорит участник проекта «ФактЧек: Здоровье без мифов», доцент кафедры фармацевтической, токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники ВолгГМУ Инна Землянская. — Ягоды ландыша очень опасны. Препараты из ландыша используют в сердечно-легочной реанимации. Он является лекарственным растением, но именно потому, что в нем содержатся очень активные вещества, которые влияют на сердечный ритм. Отравления ягодами могут быть крайне тяжелыми.

Инна Землянская рекомендует сразу же везти ребенка в больницу, чтобы избежать тяжелых последствий.

— Если возникло подозрение, что ребенок мог съесть ягодки ландыша, то лучше вызвать скорую, промыть желудок и понаблюдать за состоянием ребенка в стационаре, где ему сразу смогут оказать помощь.

Доктор также посоветовала садоводам уничтожать опасные растения до того, как ребенок захочет съесть яркую ягодку.

— Когда у меня дети были маленькие, я выкашивала у себя на участке эти ягоды. Я их выкашивала еще до того, как они становились привлекательными, срезала на корню. Чтобы не было угрозы здоровью детей, я советую просто выкосить растения и предотвратить угрозу.

Врачи говорят, что отравления ландышем, к счастью, редки, но очень опасны.

— Как правило, пострадавшие — дети. Дети пробуют ландыш на вкус, а затем немного едят… Вкус неприятный. Но достаточно нескольких мелких цветочков, чтобы попасть в реанимацию, — рассказал V1.RU один из старых докторов-токсикологов Евгений Звездин. — Внимание детей привлекают красивые цветы. Но опасны все части растения: корень, листья, цветы. Растение содержит сердечные гликозиды, нарушающие проведение нервных импульсов на сокращение сердечной мышцы. Также вызывают раздражение желудка с последующей рвотой.

По словам старого доктора, признаки отравления наступают очень быстро, обычно уже через полчаса — час после.

— Тошнота, рвота, резкая слабость, заторможенность. Самое опасное осложнение — урежение сердцебиения — брадикардия, вплоть до полной остановки сердца, — перечисляет Евгений Звездин. — Здесь очень важно сразу разобраться в причине ухудшения состояния. Часто родители списывают ухудшение здоровья на несвежие продукты: котлеты, курицу, молоко и прочее. Важно рассмотреть рвотные массы на наличие растений. Вспомнить, не было контакта ребенка с растениями дома или в лесу. Кроме ландыша еще много других ядовитых растений. При подобных симптомах вызов скорой и госпитализация обязательна. Лечение в отделении реанимации. Средства для лечения, антидоты есть. Но очень важен фактор времени. Отсрочка вызова скорой недопустима.

Ирина ЯковлеваИрина Яковлева
Ирина Яковлева
Корреспондент
