10 тысяч шагов в день — миф! Сколько нужно проходить на самом деле

Специалист клиники «PsyDi Clinic» поделилась инструкцией, как увеличить количество пройденного за день Источник: Дарья Кременцова











Ходьба — это один из самых простых и доступных способов поддерживать свое здоровье и физическую форму. Наверняка вы слышали распространенное утверждение, что в день необходимо проходить 10 тысяч шагов, но так ли это на самом деле?

Корреспондент 76.RU спросила у терапевта из Ярославля Евгении Жариковой, откуда взялось это популярное число и насколько пешие прогулки важны для общего самочувствия человека.

— Цифра 10 000 шагов возникла из рекламной кампании японского производителя шагомеров в 1960-х. Позже она стала популярной в фитнес-культуре по всему миру. Проходя такое количество шагов, мы теряем 300–350 ккал, что способствует стабильному весу и активному метаболизму, — рассказала терапевт.

По словам специалиста, у каждого из нас разный уровень активности образа жизни. Например, малоподвижный обычно подразумевает менее 5000 шагов в день, в то время как активным считается уровень от 7000 шагов и более.

Исследования показывают, что регулярная ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает настроение и способствует долголетию. Как утверждает терапевт, самое важное, что при ходьбе и физической активности выделяются миокины.

Миокины — это белки, которые вырабатываются мышечными клетками во время физической активности. Они играют важную роль в межклеточной коммуникации и положительно влияют на мозговую активность, предотвращая развитие нейродегенеративных заболеваний (например, болезнь Альцгеймера и Паркинсона).

— По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, человеку нужно гулять минимум 30 минут в день, чтобы поддерживать здоровье. Это может быть как одна прогулка, так и несколько коротких, — объяснила врач.

Эксперт подчеркивает, что невозможно однозначно определить суточное количество шагов в соответствии с возрастом человека. Однако есть общие рекомендации:

молодежь (до 40 лет) — 12 000 и более шагов в день;

взрослые люди (старше 40 лет) — 7500-10 000;

пожилые люди (старше 65 лет) — 5000-7500.

— На эффективность от пройденных шагов влияет скорость, с которой вы гуляете. Быстрая ходьба более позитивно сказывается на здоровье, чем медленная, — объяснила Евгения Жарикова.

Терапевт советует добавить прогулки в повседневную жизнь. Вот несколько лайфхаков, как пройти больше шагов, чем обычно:

выходите на одну остановку раньше или позже, когда возвращаетесь домой;

используйте лестницы вместо лифта;

сходите в магазин, который дальше от дома;

проводите время на свежем воздухе и гуляйте.

Что касается похудения, замена спорта ходьбой вполне возможна. По словам врача, рекомендуется проходить не менее 5–7 км в день. Это позволит создать дефицит калорий и будет способствовать уменьшению массы тела. Однако для достижения результатов важно также следить за питанием.