«Будто позвоночник выкручивает»: россияне назвали симптомы вирусов, которые гуляют в начале осени

У многих заболевших первым симптомом становится больное горло Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Осень только началась, а вирусы уже начали отправлять россиян на больничные. Ранее мы публиковали историю ярославца Владимира, который слег с температурой и заразил трехмесячную дочку. А также публиковали рассказ ярославны, переболевшей простудой.

В этом материале собрали комментарии пациентов о том, как они переносят сезонные инфекции.

«Ломит кости, будто позвоночник выкручивает»

Людмилу температура свалила на днях, несмотря на все возможные меры предосторожности.

«Все мои друзья и коллеги болеют ОРВИ, кашляют, а меня как-то проносило. Береглась, без головного убора на улицу не выходила, тепло одевалась, сквозняки стороной обходила. В среду немного походила по холодному полу в спортивном зале, а вечером в четверг почувствовала першение в горле, — рассказала на прошлой неделе она в беседе с нашими коллегами из 74.RU. — Пополоскала фурацилином, попила горячего какао, но к 22 часам поднялась мерзкая температура 37,2. На следующий день горло болит нещадно, температура та же. Ломит кости, будто позвоночник выкручивает, болит голова, горят глаза. Пришлось вызвать врача и оформить больничный».

«Кашель, горло, насморк, в ушах стреляло»

Софья на больничном уже неделю, девушка уверена, что у нее ОРВИ, но без осложнения на уши не обошлось.

«ОРВИ — все стандартно: температура 37,5, кашель, горло, насморк, в ушах стреляло, поэтому на третий день обратилась в поликлинику, чтобы не усугубить, — рассказала россиянка. — Мне прописали антибиотики и от остальных симптомов лекарства. Начала принимать и сразу ощутила облегчение. Сейчас третий день приема лекарств, только остаточный кашель, допью курс и буду здорова!»

«Запахи и вкус еле ощутимы»

Ирина заболела в конце августа, все началось с боли в горле.

«Первый и второй день была небольшая боль в горле, на третий день осип голос. Запахи и вкус еле ощутимы. Частое чихание, отек носоглотки. На четвертый — пятый день температура скачет до 39 градусов. Слабость довольно ощутимая. К концу недели присоединяется кашель. В общем болела две недели, но запахи полноценно ещё не вернулись», — написала она.

«Даже говорить невозможно»

Татьяна разболелась после выходных, началось все тоже с горла.

«Ноги замерзли, плюс находилась в толпе на концерте, может быть, там вирус подхватила, — говорит она. — Заболело горло, боль настолько резкая, что даже говорить невозможно. А когда горло немного успокаивалось, приходил насморк, потом кашель начался. Температуры у меня почти не бывает, потому что во время болезни на ночь пью порошки с парацетамолом. В поликлинике еще противовирусное назначили. В целом, на четвертый день уже состояние было нормальное, но еще долечиваюсь. В больнице, кстати, много людей, которые кашляют и еле на ногах стоят».

«При ковиде также было»

Еще один читатель 74.RU поделился, что в конце августа он переболел вместе со своей семьей.

«Довольно резко поднялась температура и ломота в теле сильная началась. Потом насморк присоединился. Первые сутки тяжёлые, потом отпускает. Через три — четыре дня — уже почти в норме, — рассказал он. — Характерное жжение в области бронхов было, в 2020-м при ковиде также было, только дольше».

Какие вирусы «гуляют» этой осенью

Терапевт ГКБ № 9 Александр Бурков из Челябинска отмечает, что с наступлением осени число пациентов с симптомами ОРВИ в поликлинике выросло значительно.

«В основном пациенты обращаются со стандартными жалобами на температуру, головную боль, боль в горле, кашель, ломоту в теле, слабость. Много стало жалоб на сильную боль в мышцах — такие вирусы сейчас ходят. Выявляется риновирус, есть и ковид», — уточнил врач.

При первых симптомах недомогания доктор советует остаться дома и вызвать врача или обратиться в кабинет приема пациентов с ОРВИ в поликлинике.

«Заниматься самолечением не стоит, — напомнил Александр Бурков. — Дома нужно обеспечить заболевшему покой, обильное питье, регулярно проветривать помещение».

В Ярославле для заболевших открыли горячую линию Роспотребнадзора. С 22 сентября по 3 октября все жители региона могут задать свои вопросы специалистам по телефонам:

единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8(800)555-49-43;

ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» — 8(4852)75-76-01.