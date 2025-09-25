НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Заразил трехмесячную дочку»: житель Ярославля рассказал о симптомах агрессивного осеннего вируса

Читатель 76.RU поделился, как перенес заболевание

Житель Ярославля рассказал, как его подкосил осенний вирус

В Ярославской области растет заболеваемость ОРВИ. В региональном управлении Роспотребнадзора объясняли, что осенние вспышки вирусов связаны с тем, что дети возвращаются в школы и садики, погода ухудшается, а в домах становится прохладно. В таких условиях сложно не попасть под сезонную волну заболеваемости.

Читателю 76.RU Владимиру тоже не удалось избежать болезни. Он откровенно рассказал о том, с чем пришлось столкнуться во время недуга. По словам Владимира, он почувствовал першение и боль в горле утром, при пробуждении. Затем в течение дня мужчина чувствовал себя лучше, но к вечеру накатила усталость.

«Лег спать. В три часа ночи встал, была температура 37, 1, а в шесть утра уже поднялась до 38, 6», — рассказал ярославец.

Владимир выпил лекарства, но в течение следующего дня температура держалась на отметке в 37,5 градуса.

«Потом температура прошла, но насморк сохранялся два дня. В первый день сильный, а затем уже полегчало», — рассказал мужчина.

На время болезни он уезжал жить к родителям, чтобы не заразить домашних. Но зараза все равно настигла его ребенка.

«Вернулся, уже когда чувствовал себя нормально. Думал, пронесет. Но нет, заразил трехмесячную дочку. Теперь вот ее лечим», — рассказал ярославец.

Как защитить себя от вируса

В ярославском управлении Роспотребнадзора рассказали, как защитить себя от сезонных вирусов.

  • В первую очередь нужно соблюдать чистоту. Мойте руки после улицы, общественного транспорта и перед едой. Если нет мыла, следует использовать антисептик. Время мыться рук — минимум 30 секунд.

    Не трогайте лицо грязными руками и промывайте нос солевым раствором. На организм хорошо подействует полоскание горла. Делать это нужно трижды в день для увлажнения слизистой и удаления вирусов. В местах массового скопления людей и в транспорте используйте защитную маску.

  • Нужно придерживаться правильно питания. Потребление овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов благотворно повлияет на иммунитет. А вот фастфуд и сладости следует ограничить. Также стоит регулярно гулять на свежем воздухе, заниматься зарядкой и спортом. Также нужно внимательно относиться к режиму сна и бодрствования.

  • Ежегодная вакцинация поможет защититься от гриппа. Прививка минимизирует риски заболевания. А если вы или ваш ребенок почувствовали симптомы заболевания: головную боль, кашель или насморк, лучше остаться дома. Это поможет избежать распространения инфекции и позволит быстрее восстановиться.

Ранее жительница Ярославля тоже делилась симптомами болезни. Она даже не могла спать из-за плохого самочувствия. Ранее мы также публиковали большой разбор с врачом о том, какие вирусы активны этой осенью.

Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
1
Гость
21 минута
Всё как обычно, погода портится, все начинают болеть
Читать все комментарии
