Опасные штаммы гриппа, новый вариант ковида и метапневмовирус: чем рискуют заболеть россияне осенью

В предстоящем эпидсезоне (осень-зима) россиян ждут вспышки двух опасных штаммов гриппа: гонконгского и свиного. Кроме того, повысится риск заболеть коронавирусом, метапневмовирусом и кишечными инфекциями. Прогнозами о том, к чему стоит готовиться, поделились с Городскими медиа врачи.

Грипп

Одним из самых серьезных заболеваний, с которыми столкнутся россияне, станет грипп . Осенью ожидается вспышка свиного и гонконгского варианта. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения, которая рекомендовала включить их в состав вакцин для Северного полушария, в том числе России.

Гонконгский штамм отличается стремительным развитием болезни и частыми осложнения по сравнению с другими типами гриппа. Кроме того, он постоянно мутирует, поэтому более устойчив к вакцинации. Если он будет циркулировать в эпидсезоне, то, скорее всего, будет превалировать над другими штаммами.

Свиной грипп тоже приводит к осложнениям, но реже. Его главная опасность — повышенная заразность.

«Эксперты уже определили три ключевых штамма, которые рекомендуется включить в трехвалентные вакцины против гриппа, — это H1N1 (A/Victoria/4897/2022), H3N2 (A/Croatia/10136RV/2023) и линия B/Victoria (B/Austria/1359417/2021). В четырехвалентные вакцины дополнительно рекомендуется включить линию B/Yamagata (B/Phuket/3073/2013). Естественно, прогноз ВОЗ не означает исключительной активности только ожидаемых штаммов», — рассказала Городским медиа Екатерина Демьяновская, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Однако собеседники Городских медиа сходятся во мнении, что рекомендации ВОЗ основаны на опыте мониторинга вирусов и анализах структуры популяции возбудителя предыдущих сезонов, что делает их прогнозы обоснованными.

«Вирусы гриппа постоянно мутируют (антигенный дрейф), поэтому абсолютно точное совпадение вакцинных штаммов с циркулирующими не гарантировано на 100%. Однако даже при частичном несовпадении вакцинация значительно снижает риск тяжелого течения болезни, госпитализации и летальных исходов», — пояснил главный специалист по направлению «Инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

Коронавирус

Коронавирус на данный момент перешел в разряд сезонных респираторных инфекций. Этой осенью вновь ожидается подъем заболеваемости.

«Пандемическая фаза завершена, но вирус SARS-CoV-2 продолжает циркулировать. Ожидаются осенне-зимние волны заболеваемости, связанные с появлением новых субвариантов (например, EG.5, BA.2.86). Хотя иммунная прослойка населения высока, иммунитет со временем ослабевает, а вирус меняется, что приводит к новым всплескам. Тяжесть течения предсказать сложно», — отметил Матюхин.

Сейчас в России распространяется вариант «стратус» . Его симптомы схожи с ОРВИ: головная боль, боль в горле, кашель, заложенность носа и насморк, повышение температуры тела и слабость. Но есть у нового варианта и необычный симптом — осиплость голоса. Более 70% заболевших сталкиваются с этим симптомом, причем он проявляется на 1–2-й день после инфицирования.

«COVID-19 продолжает циркулировать в 4–6-месячных циклах, новый подъем заболеваемости возможен одновременно со вспышкой гриппа», — уточнила Екатерина Демьяновская.

Респираторные вирусы

«Кроме этих вирусов, циркулируют и другие респираторные инфекции — тот же парагрипп , аденовирус , риновирусы . Поэтому клиническая картина у пациентов может быть очень разной», — предупредила врач-инфекционист, педиатр Лилит Аракелян.

Парагрипп — это острая респираторная вирусная инфекция, которая проявляется надсадным кашлем, жжением в горле, охриплостью голоса и сильным насморком. Симптомы болезни проявляются чаще всего на 3–4-й день после заражения. К ним относятся повышенная температура тела, головная боль, отек слизистых оболочек горла и носа, боль в горле при глотании, насморк, сухой лающий кашель. У детей могут появиться признаки интоксикации: тошнота, рвота, потеря аппетита, вялость.

Аденовирус — целая группа острых вирусных заболеваний, проявляющихся поражением слизистых оболочек дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидной ткани. Признаками болезни являются умеренная интоксикация, лихорадка, насморк, осиплость голоса, кашель, покраснение слизистой оболочки глаза, выделения из глаз, нарушение функции кишечника.

Риновирус — одна из разновидностей ОРВИ с очагом воспаления в носовой полости. Вирусы раздражают слизистую оболочку, на что она реагирует отеком и увеличением образования слизи — отсюда заложенность носа и сильный насморк. При риновирусе возникают и другие типичные признаки ОРВИ: чихание, першение и дискомфорт в горле, слабость, сонливость. Температура тела обычно повышается до 38 °С, появляется озноб.

Кроме них, россиян снова ждет подъем заболеваемости метапневмовирусом . Это «генетический брат» более известного респираторно-синцитиального вируса (RSV). Как правило, заболеваемость метапневмовирусом растет с ноября по конец зимы и в мае. Среди основных симптомов — насморк, кашель и повышенная температура. Метапневмовирус очень редко приводит к летальному исходу или требует госпитализации, даже вызывает меньше проблем по сравнению с гриппом. Но осложнения у инфекции тоже бывают.

«Основные проявления — это бронхит с обструкцией, когда просвет бронхов сужен и возникает одышка, бронхиолит, который наиболее опасен для детей первых месяцев жизни. Фактически происходит закупорка самых-самых мелких бронхов, которые соединены с альвеолами, что приводит к тяжелой дыхательной недостаточности — ребенку не хватает кислорода», — рассказала инфекционист Елена Мескина.

Корь

Аракелян указала и на распространение кори в стране.

«Мы уже видим с конца весны рост заболеваемости корью. Думаю, он продолжится», — спрогнозировала она.

Дело в том, что корь обладает высокой заразностью: один заболевший способен передать вирус до 90% тех, кто контактировал с ним, если они не привиты. Инфекция отличается тяжелым течением, нередко осложняется пневмонией, энцефалитом (воспалением мозга) и способна привести к потере зрения или слуха. Она наиболее опасна для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Среди других преимущественно детских инфекций возможны вспышки коклюша , потому что коллективный иммунитет начинает снижаться. Эта болезнь характеризуется длительным приступообразным кашлем.

Кроме того, столкнуться можно и со скарлатиной и стрептококковой инфекцией . Они традиционно активизируются в школьных коллективах и могут давать серьезные осложнения на сердце и почки.

Кишечные инфекции

С наступлением холодного времени года начинают активно распространяться кишечные инфекции. Основные — ротавирус и норовирус . Инфекционист Матюхин предупреждает, что они вызывают гастроэнтерит, сопровождающийся лихорадкой, рвотой, диареей, а зачастую еще и обезвоживанием, особенно у детей.

Похожие симптомы и у энтеровируса . Кроме перечисленного, заболевший может столкнуться с сыпью, насморком, болью в горле, кашлем и сонливостью. В большинстве случаев организм справляется с болезнью самостоятельно за 5–10 дней. Однако у некоторых она может спровоцировать осложнения со стороны сердечно-сосудистой, нервной систем, легких и других внутренних органов.

Главные опасности и профилактика

Главной опасностью для россиян в предстоящем эпидсезоне будет заражение сразу несколькими инфекциями.

«Для россиян наибольшие риски связаны с сочетанными инфекциями (например, грипп плюс COVID-19), способными усугубить течение болезни. Особую осторожность следует проявлять людям с хроническими заболеваниями, детям и беременным женщинам», — предупредила врач лаборатории «Гемотест».

Снизить риски заражения врачи рекомендуют с помощью вакцинации. Из перечисленных инфекций она есть от гриппа, коронавируса, кори, коклюша, ротавируса и стрептококка.