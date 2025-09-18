НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Не могла уснуть из-за больного горла»: ярославна назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью

«Не могла уснуть из-за больного горла»: ярославна назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью

Жители региона обсуждают схожие признаки болезни

1 210
Ярославна назвала симптомы осеннего вируса

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославна назвала симптомы осеннего вируса

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Наступило то самое время года, когда подцепить вирус и слечь на неделю с недомоганием проще простого. Ярославцы уже массово жалуются на насморк, больное горло и заложенность в ушах. Врачи говорят, что эти симптомы могут быть признаком типичной сезонной ОРВИ или гриппа.

Читательница 76.RU Ксения тоже попала под волну сезонной заболеваемости. Изначально она почувствовала, что у нее заболело горло.

«В субботу я целый день была на улице. На следующий день после сна почувствовала, что появился дискомфорт в горле, стало больно глотать. И еще очень много чихала и чихаю до сих пор», — рассказала Ксения.

Чтобы не запускать ход болезни, девушка начала делать полоскания. А еще попробовала лайфхак из интернета.

«Набрала в тазик горячую воду и прогрела ноги, а во рту подержала холодную воду. Было сказано, что это поможет не запустить инфекцию. Но, видимо, это надо было делать раньше, потому что не помогло. Либо это вообще бред и не работает», — рассказала Ксения.

Чтобы улучшить самочувствие, девушка пила много воды, горячий чай и ягодный морс.

«Ночью было очень плохо, я не могла уснуть из-за больного горла, стали появляться сопли. В понедельник горло уже не болело, но нос заложило и чувствовалась слабость. К вечеру начала подниматься температура. Я поспала, и температура поднялась до 38 градусов. Выпила жаропонижающее. Через какое-то время температура спала и я смогла хорошо уснуть на ночь», — рассказала Ксения.

На следующий день температура спала, но насморк и заложенность носа у жительницы Ярославля сохранились. Ей уже стало гораздо легче, а потому девушка старается не перебарщивать с лекарствами.

«Ничем не лечусь, для облегчения иногда брызгаю капли с ксилометазолином, чтобы можно было дышать», — рассказала Ксения.

В начале сентября в Москве, Ярославле и других регионах разгулялись вирусы. Заболевшие сообщают о схожих симптомах, а врачи дают свои рекомендации.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Вирус ОРВИ Осень Болезнь
