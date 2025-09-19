Ярославцам объяснили, почему растет заболеваемость ОРВИ. В чем дело

Почему растет количество заболеваемости ОРВИ Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Ярославцам объяснили, почему растет заболеваемость ОРВИ осенью. По данным регионального Роспотребнадзора, всё дело в возвращении детей в школы и садики.

«А еще ухудшается погода, в жилых домах становится прохладно. Сентябрь уже давно стал началом сезона простуд и ОРВИ», — добавили в ведомстве.

Чтобы избежать болезни, специалисты рекомендуют внимательнее относиться к личной гигиене. После улицы или посещения общественного транспорта стоит тщательно мыть руки не менее 30 секунд.

«Если нет мыла, используйте антисептики. Не трогайте лицо грязными руками — это кратчайший путь к болезни. Промывайте нос солевым раствором и полоскайте горло трижды в день для увлажнения слизистой и удаления вирусов. Используйте защитные маски в местах массового скопления людей и в транспорте», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Основу здоровья составляет правильное питание. Стоит включить в рацион свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты. Сладости и фастфуд, наоборот, стоит ограничить.

«Кроме того, регулярные прогулки на свежем воздухе, зарядка и занятие спортом помогут сохранить здоровье. Не забывайте про режим сна и бодрствования», — напоминают специалисты.

По данным Роспотребназдора, вакцинация — самый надежный способ защиты от гриппа. Она минимизирует риски заболевания.

Ранее в Ярославской области был зафиксирован рост случаев болезни ОРВИ и COVID-19. Как отмечают местные жители, вирус распространяется со схожими симптомами: боль в горле, сильный насморк, температура и заложенность в ушах.