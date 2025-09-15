Стирать в горячей воде и обязательно гладить. Микробиолог рассказал, как правильно ухаживать за носками

А вы знали, что носки нужно гладить? Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что носки вы стираете при температуре 30–40 градусов и не гладите после стирки, в лучшем случае аккуратно складываете или скатываете их в тугой комочек. Но микробиологи в ужасе от таких привычек, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Они утверждают: подобное отношение приводит к тому, что даже условно чистые носки становятся настоящим бактериологическим раем.

— На каждом квадратном сантиметре кожи ног может жить от 10 до 100 миллионов микробных клеток, — предупреждает микробиолог из Лестерского университета доктор Примроуз Фристоун. — Здесь для них идеальная среда для размножения: тепло, темно и влажно благодаря большому количеству потовых желез. Многие бактерии и грибки питаются потом, а их метаболиты становятся причиной неприятного запаха от носков, ног и обуви.

Это изнутри. А снаружи носки собирают грязь и бактерии везде, где мы бываем. Они действуют как губка, задерживая грязь и бактерии из почвы, воды, шерсти домашних животных, обычной пыли. Вы подняли ноги в носках на кровать — и перенесли туда же все эти микроорганизмы, среди которых могут быть такие опасные патогены, как стафилококки, кандиды, гистоплазмы, аспергиллы и так далее.

— Кроме того, через грязные носки можно заразиться, например, бородавками, — говорит доктор Фристоун. — Если человек с вирусом папилломы человека будет ходить по полу в грязных носках, а потом там же пройдется другой человек, он может заразиться этим вирусом. Грибок стопы также может жить в носках и распространяться через нестираные вещи.

Как правильно стирать носки: 4 совета от микробиолога

перед стиркой выверните носки наизнанку;

используйте средство с энзимами, чтобы отстирать пот и кожный жир;

стирайте при температуре не ниже 60 °C. Высокая температура убивает бактерии и грибки, которые приспособлены к температуре человеческой стопы. А при обычной температуре они прекрасно живут и размножаются;

после стирки прогладьте утюгом или обработайте паром. Тепло от утюга проникает глубоко в вещь, убивая любые бактерии, которые не уничтожены стиркой.

Ранее дерматовенеролог рассказывала, нужно ли гладить постельное белье после стирки.

— Никаких руководств по этому вопросу нет. Высокотемпературная обработка делает белье более мягким. Глажка в сочетании с отпариванием дезинфицирует белье. Особенно это важно при стирке детских вещей или после болезни. Отглаженное постельное белье смотрится гораздо лучше, чем просто постиранное. От глажки волокна ткани уплотняются, поэтому износ изделия будет медленным. Постельное белье после стирки нужно гладить для собственной безопасности, комфорта и эстетики своего спального места. Гладить постельное и нижнее белье нужно согласно маркировке на бирке. На ней всегда указано, при какой температуре стирать и гладить и можно ли гладить белье данного типа вообще, — отметил эксперт.