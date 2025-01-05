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Здоровье Неловко спросить эксперт Зря тратите время? Дерматолог из Ярославля рассказала, нужно ли гладить постельное белье

Зря тратите время? Дерматолог из Ярославля рассказала, нужно ли гладить постельное белье

Кому это действительно необходимо, а кто может расслабиться

193
1 комментарий

Нужно ли обрабатывать постельное белье утюгом

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В вопросах ухода за постельным бельем люди делятся на два типа: тех, кто гладит его после каждой стирки, и тех, кто не понимает, зачем тратить на это время. Мол, всё равно же помнется, пока спишь.

Мы решили узнать у эксперта, как всё-таки правильно. Вместе с дерматовенерологом, трихологом высшей квалификационной категории клиники «Медикал Он Груп — Ярославль» (входит в группу «Медскан») Ириной Кораблевой разобрались в спорном вопросе.

По словам специалиста, человеку не требуется абсолютно стерильное постельное белье. На нашей коже живет множество бактерий сапрофитов, которые питаются органическими веществами отмерших организмов или выделениями живых. Лучший вариант — смотреть на бирку, где указана правильная обработка.

— Никаких руководств по этому вопросу нет. Высокотемпературная обработка делает белье более мягким. Глажка в сочетании с отпариванием дезинфицирует белье. Особенно это важно при стирке детских вещей или после болезни. Отглаженное постельное белье смотрится гораздо лучше, чем просто постиранное. От глажки волокна ткани уплотняются, поэтому износ изделия будет медленным. Постельное белье после стирки нужно гладить для собственной безопасности, комфорта и эстетики своего спального места. Гладить постельное и нижнее белье нужно согласно маркировке на бирке. На ней всегда указано, при какой температуре стирать и гладить и можно ли гладить белье данного типа вообще, — рассказала Ирина Кораблева.

Но есть случаи, когда обрабатывать белье высокими температурами необходимо. Например, если у человека имеются кожные заболевания.

А что с нижним бельем?

По сути, та же история с нижним бельем. Тратить время на его глажку необязательно. Однако если у человека есть какое-то заболевание, то здесь уже идет речь об обработке утюгом.

— При различных инфекциях кожи необходимо проводить специальную обработку одежды, постельного белья и нижнего белья. Эта дезинфекция включает в себя кипячение, глажку и обработку паром. Об этом при необходимости вам расскажет врач на приеме, — пояснила Ирина Кораблева.

Также здоровому человеку стоит задуматься о глажке нижнего белья при контакте с человеком, который уже имеет кожное заболевание и может быть заразным. В этом случае стоит и постирать одежду при высоких температурах.

— Если был контакт с пациентом, и вы хотите обработать белье или одежду на себе, ее можно постирать при высоких температурах и как следует прогладить с двух сторон, не забывая про швы, — пояснила дерматолог.

А вы гладите постельное белье?

Конечно, после каждой стирки
Никогда, не вижу смысла тратить на это время
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Дерматолог Постельное белье
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Комментарии
1
Гость
5 минут
а еще не надо мыться, всё равно испачкаешься, зря тратишь время.
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