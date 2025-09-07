«Теплый душ, музыка»: во сколько в Ярославле обойдутся роды по контракту и что входит в стоимость

В Ярославле работают три роддома: в Областном перинатальном центре и в клинических больницах № 2 и 9. В каждом из них будущие мамы могут рожать бесплатно по полису ОМС или выбрать роды по контракту, если хотят пройти этот трепетный момент с конкретным врачом и в комфортных условиях.
Редакция 76.RU узнала, сколько стоят контрактные роды в ярославских роддомах.
Роддом на Липовой Горе
Роддом на Липовой Горе относится к клинической больнице № 2 на улице Попова, 26. Там стоимость контрактных родов зависит от квалификационной категории врача, наличия ученой степени, способа родоразрешения (естественные роды или плановое кесарево сечение).
Естественные роды:
от 38 500 рублей — сопровождение врачом — акушером-гинекологом 2-й категории;
до 44 500 рублей — сопровождение заведующим отделением или кандидатом медицинских наук.
Плановое кесарево сечение:
от 47 500 рублей — операция врачом — акушером-гинекологом 2-й категории;
до 52 500 рублей — операция заведующим отделением или кандидатом медицинских наук.
Как уточнили 76.RU в роддоме, в стоимость входит индивидуальное сопровождение врача — акушера-гинеколога, которого женщина заранее может выбрать, размещение в индивидуальной палате совместного пребывания матери и ребенка с возможностью посещения родственниками.
Кроме того, пациентки имеют возможность получать консультации по телефону у врача — акушера-гинеколога и неонатолога в послеродовом периоде в течение месяца со дня выписки из родильного дома. Но есть ограничения: обращаться к специалистам можно не более четырех раз в периоде с 09:00 до 15:00 по рабочим дням.
«Имеется возможность проведения фотосъемки при выписке из родильного дома. Имеется возможность „мягких родов“ — применение психологической разгрузки, немедикаментозных методов обезболивания — мячи, музыка, теплый душ, свободное перемещение во время родов, вертикальные роды по желанию пациентки», — рассказали в роддоме.
Контракт на роды заключается начиная с 36-й недели беременности.
Роды в Областном перинатальном центре
В Областном перинатальном центре на Тутаевском шоссе, 31в стоимость контрактных родов зависит от программы, которую выбирает будущая мама. Цена формируется в зависимости от того, кто ведет роды — дежурная бригада или индивидуальный врач, а также от наличия акушерки и многоплодной беременности.
Программы ведения родов:
49 900 рублей — роды с дежурной бригадой (отдельная палата, совместное пребывание матери и ребенка);
61 000 рублей — роды с дежурной бригадой при многоплодной беременности;
54 000 рублей — роды с дежурной бригадой и индивидуальной акушеркой;
66 000 рублей — роды с дежурной бригадой и индивидуальной акушеркой при многоплодной беременности;
68 000 рублей — роды с индивидуальным врачом — акушером-гинекологом высшей или первой категории;
59 000 рублей — роды с индивидуальным врачом — акушером-гинекологом;
79 000 рублей — роды с индивидуальным врачом при многоплодной беременности;
84 000 рублей — роды с индивидуальным врачом и индивидуальной акушеркой;
108 000 рублей — роды с индивидуальным врачом и акушеркой при многоплодной беременности.
Дополнительные услуги:
пребывание в палате повышенной комфортности — 7000 рублей;
палата семейного типа (двухкомнатная) — 27 000 рублей;
палата семейного типа с питанием на одного человека — 30 000 рублей;
отдельная палата «Мать и дитя» — 20 000 рублей;
обезболивание (при естественных родах или кесаревом сечении) — 11 000 рублей;
сопровождение родов доулой (психологическая поддержка) — 20 000 рублей;
пребывание в акушерском физиологическом отделении после выписки по ОМС (1 сутки с питанием) — 5000 рублей.
Также в перинатальном центре можно заключить контракт по ДМС — стоимость сопровождения индивидуальным врачом составляет 23 000 рублей.
Роддом больницы № 9
В роддоме при больнице № 9 на Тутаевское шоссе, 95 стоимость контрактных родов зависит от условий пребывания и способа родоразрешения. Женщина может выбрать роды в индивидуальном родовом зале с врачом, который вел дородовое наблюдение, а также условия послеродовой реабилитации — в обычной палате или палате повышенной комфортности.
Естественные роды:
30 360 рублей — роды с послеродовой реабилитацией в обычной палате;
40 570 рублей — роды в индивидуальном родовом зале с врачом, ведущим дородовое наблюдение, и реабилитацией в палате повышенной комфортности.
Кесарево сечение:
42 810 рублей — операция с послеродовой реабилитацией в обычной палате;
53 020 рублей — операция врачом, ведущим дородовое наблюдение, с реабилитацией в палате повышенной комфортности.
Роды под эпидуральной анестезией:
38 630 рублей — роды с реабилитацией в обычной палате;
48 840 рублей — роды в индивидуальном родовом зале с врачом, ведущим дородовое наблюдение, и реабилитацией в палате повышенной комфортности.
Ранее мы собирали рейтинг роддомов Ярославля. Выше местные жительницы оценивают работу родильного дома на Липовой Горе. Ему ставят 4,9 балла из 5. Меньше всего ярославнам нравится в Областном перинатальном центре.