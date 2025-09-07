«Теплый душ, музыка»: во сколько в Ярославле обойдутся роды по контракту и что входит в стоимость

Сколько стоят и что входит в роды по контракту Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле работают три роддома: в Областном перинатальном центре и в клинических больницах № 2 и 9. В каждом из них будущие мамы могут рожать бесплатно по полису ОМС или выбрать роды по контракту, если хотят пройти этот трепетный момент с конкретным врачом и в комфортных условиях.

Редакция 76.RU узнала, сколько стоят контрактные роды в ярославских роддомах.

Роддом на Липовой Горе

Роддом на Липовой Горе относится к клинической больнице № 2 на улице Попова, 26. Там стоимость контрактных родов зависит от квалификационной категории врача, наличия ученой степени, способа родоразрешения (естественные роды или плановое кесарево сечение).

Естественные роды:

от 38 500 рублей — сопровождение врачом — акушером-гинекологом 2-й категории;

до 44 500 рублей — сопровождение заведующим отделением или кандидатом медицинских наук.

Плановое кесарево сечение:

от 47 500 рублей — операция врачом — акушером-гинекологом 2-й категории;

до 52 500 рублей — операция заведующим отделением или кандидатом медицинских наук.

Как уточнили 76.RU в роддоме, в стоимость входит индивидуальное сопровождение врача — акушера-гинеколога, которого женщина заранее может выбрать, размещение в индивидуальной палате совместного пребывания матери и ребенка с возможностью посещения родственниками.

Кроме того, пациентки имеют возможность получать консультации по телефону у врача — акушера-гинеколога и неонатолога в послеродовом периоде в течение месяца со дня выписки из родильного дома. Но есть ограничения: обращаться к специалистам можно не более четырех раз в периоде с 09:00 до 15:00 по рабочим дням.

«Имеется возможность проведения фотосъемки при выписке из родильного дома. Имеется возможность „мягких родов“ — применение психологической разгрузки, немедикаментозных методов обезболивания — мячи, музыка, теплый душ, свободное перемещение во время родов, вертикальные роды по желанию пациентки», — рассказали в роддоме.

Контракт на роды заключается начиная с 36-й недели беременности.

Роды в Областном перинатальном центре

В Областном перинатальном центре на Тутаевском шоссе, 31в стоимость контрактных родов зависит от программы, которую выбирает будущая мама. Цена формируется в зависимости от того, кто ведет роды — дежурная бригада или индивидуальный врач, а также от наличия акушерки и многоплодной беременности.

Программы ведения родов:

49 900 рублей — роды с дежурной бригадой (отдельная палата, совместное пребывание матери и ребенка);

61 000 рублей — роды с дежурной бригадой при многоплодной беременности;

54 000 рублей — роды с дежурной бригадой и индивидуальной акушеркой;

66 000 рублей — роды с дежурной бригадой и индивидуальной акушеркой при многоплодной беременности;

68 000 рублей — роды с индивидуальным врачом — акушером-гинекологом высшей или первой категории;

59 000 рублей — роды с индивидуальным врачом — акушером-гинекологом;

79 000 рублей — роды с индивидуальным врачом при многоплодной беременности;

84 000 рублей — роды с индивидуальным врачом и индивидуальной акушеркой;

108 000 рублей — роды с индивидуальным врачом и акушеркой при многоплодной беременности.

Дополнительные услуги:

пребывание в палате повышенной комфортности — 7000 рублей;

палата семейного типа (двухкомнатная) — 27 000 рублей;

палата семейного типа с питанием на одного человека — 30 000 рублей;

отдельная палата «Мать и дитя» — 20 000 рублей;

обезболивание (при естественных родах или кесаревом сечении) — 11 000 рублей;

сопровождение родов доулой (психологическая поддержка) — 20 000 рублей;

пребывание в акушерском физиологическом отделении после выписки по ОМС (1 сутки с питанием) — 5000 рублей.

Также в перинатальном центре можно заключить контракт по ДМС — стоимость сопровождения индивидуальным врачом составляет 23 000 рублей.

Роддом больницы № 9

В роддоме при больнице № 9 на Тутаевское шоссе, 95 стоимость контрактных родов зависит от условий пребывания и способа родоразрешения. Женщина может выбрать роды в индивидуальном родовом зале с врачом, который вел дородовое наблюдение, а также условия послеродовой реабилитации — в обычной палате или палате повышенной комфортности.

Естественные роды:

30 360 рублей — роды с послеродовой реабилитацией в обычной палате;

40 570 рублей — роды в индивидуальном родовом зале с врачом, ведущим дородовое наблюдение, и реабилитацией в палате повышенной комфортности.

Кесарево сечение:

42 810 рублей — операция с послеродовой реабилитацией в обычной палате;

53 020 рублей — операция врачом, ведущим дородовое наблюдение, с реабилитацией в палате повышенной комфортности.

Роды под эпидуральной анестезией:

38 630 рублей — роды с реабилитацией в обычной палате;

48 840 рублей — роды в индивидуальном родовом зале с врачом, ведущим дородовое наблюдение, и реабилитацией в палате повышенной комфортности.