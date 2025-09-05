Чтобы не убить всю субботу: 6 хитростей, которые помогут справиться с уборкой быстрее и продлить ее эффект надолго

Профессиональный клинер поделилась секретами чистоты Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Уборка — это неизбежное занятие, которое многие оставляют до выходных. Зачастую после работы совсем нет сил брать в руки тряпку или пылесос, хочется только полежать на диване в тишине или посмотреть любимый сериал.

Иногда на наведение чистоты уходит чуть ли не целый день, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». И нет, дело не в том, что хозяева дома — неряхи. Оказывается, даже самая базовая уборка может сильно растянуться, если не знать, за что хвататься в первую очередь и как вообще выстраивать процесс.

Что делать? Послушать профессиональных клинеров! У Даниэль Мур огромный опыт, она уже много лет руководит клининговой компанией, поэтому знает о секретах уборки практически всё. По словам эксперта, есть шесть хитростей, которые помогут навести уборку быстро, а эффект сохранится на всю неделю.

Обрабатывайте дверные ручки и выключатели

Уделяйте внимание всем поверхностям, к которым часто прикасаются. Каждую субботу протирайте тряпкой с антибактериальным спреем те места в доме, которые постоянно трогаете: кухонные столешницы, ручки, выключатели, дверцы шкафа. На них скапливаются бактерии, жир и грязь, а убирают их очень редко.

Мойте мусорное ведро

Контейнеры необходимо мыть, чтобы в них не размножались бактерии и не появлялся неприятный запах.

— Несмотря на то что мы используем пакеты для мусора, ведра всё равно сильно загрязняются и могут попахивать, — отмечает Даниэль.

Кстати, это психологически влияет на поддержание чистоты. Вам будет хотеться скорее выкинуть фантик или бутылку, а не оставлять их на столе.

Не забывайте про зеркала

Специалисты рекомендуют использовать самодельный раствор из равных частей воды и уксуса или покупное средство для мытья стекол, чтобы на зеркале не оставалось разводов.

Зеркала должны блестеть в ванной, коридоре и комнате. Это придает помещению особую атмосферу, которую не хочется нарушать.

Не ленитесь убирать самые грязные места

В ванной комнате это унитаз, душевая кабина и раковина , а на кухне — плита, микроволновая печь, дверца холодильника. Именно там зачастую есть пятна, микробы, жир и грязь.

Меняйте постельное белье

Всегда, даже если оно кажется вам чистым.

— Это один из моих приоритетов, так как на постельном белье скапливаются пот, клетки кожи и пылевые клещи, — объясняет она.

Стирать наволочки и простыни надо каждые семь дней, а если на кровати спят животные, то через 3–4 дня. Это поможет сохранить атмосферу чистоты, улучшить ваш сон, а также вы обязательно разберете пространство вокруг спального места, что тоже скажется на чистоте.

— Никаких руководств по этому вопросу нет. Высокотемпературная обработка делает белье более мягким. Глажка в сочетании с отпариванием дезинфицирует белье. Особенно это важно при стирке детских вещей или после болезни. Отглаженное постельное белье смотрится гораздо лучше, чем просто постиранное. От глажки волокна ткани уплотняются, поэтому износ изделия будет медленным. Постельное белье после стирки нужно гладить для собственной безопасности, комфорта и эстетики своего спального места. Гладить постельное и нижнее белье нужно согласно маркировке на бирке. На ней всегда указано, при какой температуре стирать и гладить и можно ли гладить белье данного типа вообще, — рассказала дерматовенеролог, трихолог Ирина Кораблева.

Но есть случаи, когда обрабатывать белье высокими температурами необходимо. Например, если у человека имеются кожные заболевания.

Мойте полы в последнюю очередь

Именно чистый пол — это вишенка на торте, благодаря которой комната сияет. Только вот мыть его надо в самую последнюю очередь, когда вы закончили со всеми делами.

В противном случае пол быстро загрязнится, а через пару дней вообще будет выглядеть так, словно вы не убирались месяц.