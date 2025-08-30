НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 750мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Приостановили работу теплохода. Причина
Что посмотреть в Армении
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Запустят дополнительные автобусы
Ярославский бренд покорил Россию
Какие обследования пройти осенью
Выползли змеи
Построят новый медцентр
Переплыл Босфор
Кому подняли зарплаты
Здоровье Как родить в ярославском перинатальном центре? Инструкция для тех, кто решил попасть именно туда

Как родить в ярославском перинатальном центре? Инструкция для тех, кто решил попасть именно туда

Рассказываем, как записаться

394
6 комментариев
Как записать на роды в Перинатальный центр в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКак записать на роды в Перинатальный центр в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Как записать на роды в Перинатальный центр в Ярославле

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Одно из самых популярных мест для родов в Ярославской области — перинатальный центр. Будущие мамы из разных районов региона, а иногда и и соседних областей, стремятся попасть именно туда.

Как оказалось, это не так уж и сложно. Даже если женщина прикреплена к другой медорганизации, она может рожать в Ярославском областном перинатальном центре по полису ОМС бесплатно.

«Мы принимаем всех женщин, обратившихся к нам с регулярной родовой деятельностью — в родах. Мы принимаем всех женщин, без исключения», — рассказали в Ярославском областном перинатальном центре.

Если женщина переживает по поводу дородовой госпитализации, ей нужно после 32 недель беременности подписать диспансерную книжку с предварительной записью через регистратуру.

При этом женщине не обязательно состоять на учете в перинатальном центре. Примут из любой женской консультации при наличии свободных мест. Проходить врачебное наблюдение именно в перинатальном центре не обязательно.

Читайте также

Если женщина из другого региона хочет приехать в Ярославский областной перинатальный центр, ее могут госпитализировать на койку патологии беременных по полису ОМС, если будут свободные места.

«Так же возможна дородовая госпитализация на платной основе в палатах повышенной комфортности.   При отсутствии полиса ОМС, дородовая госпитализация только на платной основе», — уточнили в перинатальном центре.

Также есть возможность выбрать платные программы. С прейскурантом можно ознакомиться на сайте перинатального центра.

Например, можно индивидуально подобрать врача, акушерку, или дополнительно обратиться за сопровождением психологом или доулой-работниками перинатального центра.

«Женщина платит за индивидуальный выбор врача, которого она выбрала для сопровождения родов. Бесплатно, по полису ОМС, данный вид услуг не предоставляется. Врач или акушерка приезжают именно к этой пациентке и занимаются только этой женщиной, что невозможно сделать при родах по полису  ОМС», — уточнили в перинатальном центре.

Доула — это обученный помощник, который помогает женщине эмоционально и физически во время беременности, родов и послеродовой период.

Ранее стало известно, что Областной перинатальный центр в Ярославле объединят с Областной детской больницей, врачебно-физкультурным диспансером и Рыбинской городской детской больницей. Мы рассказывали, почему было принято такое решение.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Перинатальный центр Роды Запись к врачу Беременность
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Что бы родить : для начала нужен мужчина и женщина которые будут безумно любить друг друга и оставаться верными не смотря ни на что . Зарплата должна быть как минимум 200 тыс на двоих , тогда можно задуматься об одном ребенке . А когда зарплаты низкие и живёшь в штрафостане и где инфляция улетела в космос, ни о какой семье и не будешь задумываться .
Гость
21 минута
В чём смысл публикации? Там что, очереди? В Ярославской области внезапный бум рождаемости?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление