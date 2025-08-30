Как родить в ярославском перинатальном центре? Инструкция для тех, кто решил попасть именно туда

Как записать на роды в Перинатальный центр в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Одно из самых популярных мест для родов в Ярославской области — перинатальный центр. Будущие мамы из разных районов региона, а иногда и и соседних областей, стремятся попасть именно туда.

Как оказалось, это не так уж и сложно. Даже если женщина прикреплена к другой медорганизации, она может рожать в Ярославском областном перинатальном центре по полису ОМС бесплатно.

«Мы принимаем всех женщин, обратившихся к нам с регулярной родовой деятельностью — в родах. Мы принимаем всех женщин, без исключения», — рассказали в Ярославском областном перинатальном центре.

Если женщина переживает по поводу дородовой госпитализации, ей нужно после 32 недель беременности подписать диспансерную книжку с предварительной записью через регистратуру.

При этом женщине не обязательно состоять на учете в перинатальном центре. Примут из любой женской консультации при наличии свободных мест. Проходить врачебное наблюдение именно в перинатальном центре не обязательно.

Если женщина из другого региона хочет приехать в Ярославский областной перинатальный центр, ее могут госпитализировать на койку патологии беременных по полису ОМС, если будут свободные места.

«Так же возможна дородовая госпитализация на платной основе в палатах повышенной комфортности. При отсутствии полиса ОМС, дородовая госпитализация только на платной основе», — уточнили в перинатальном центре.

Также есть возможность выбрать платные программы. С прейскурантом можно ознакомиться на сайте перинатального центра.

Например, можно индивидуально подобрать врача, акушерку, или дополнительно обратиться за сопровождением психологом или доулой-работниками перинатального центра.

«Женщина платит за индивидуальный выбор врача, которого она выбрала для сопровождения родов. Бесплатно, по полису ОМС, данный вид услуг не предоставляется. Врач или акушерка приезжают именно к этой пациентке и занимаются только этой женщиной, что невозможно сделать при родах по полису ОМС», — уточнили в перинатальном центре.

Доула — это обученный помощник, который помогает женщине эмоционально и физически во время беременности, родов и послеродовой период.