В Ярославле перинатальный центр объединят с другими больницами

Перинатальный центр в Ярославле объединят с другими больницами Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Власти Ярославской области сообщили, что Областной перинатальный центр в Ярославле объединят с Областной детской больницей, врачебно-физкультурным диспансером и Рыбинской городской детской больницей.

Такое решение было принято, поскольку эксперты Росздравнадзора предложили организовать на территории региона Центр материнства и детства. После его планируют включить в федеральную программу развития здравоохранения.

«По сути, мы организовываем центр, который будет находиться во главе всех процессов в рамках национального проекта „Семья“ в регионе. Здесь будет и центр выработки решений, и высокие технологии родовспоможения, контроль и ведение маленьких пациентов с самыми сложными заболеваниями. Совсем скоро откроется новый стационарный корпус детской больницы, куда переедет часть служб учреждения», — рассказала и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

О грядущей модернизации здравоохранения в Ярославской области губернатор Михаил Евраев сообщил еще в начале мая 2025 года. По его словам, оптимизация излишнего управленческого и вспомогательного персонала приведет к повышению зарплат, в том числе водителям скорой помощи.

В региональном правительстве сообщили, что всего за время объединения по всем учреждениям сократят 5,8% работников. Врачей и медсестер увольнять не будут. Также речь не идет о закрытии больниц и поликлиник, они остаются на своих местах.