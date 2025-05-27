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Здоровье В Ярославле перинатальный центр объединят с другими больницами

В Ярославле перинатальный центр объединят с другими больницами

Рассказываем, какие учреждения будут к нему присоединены

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13 комментариев
Перинатальный центр в Ярославле объединят с другими больницами | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПеринатальный центр в Ярославле объединят с другими больницами | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Перинатальный центр в Ярославле объединят с другими больницами

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Власти Ярославской области сообщили, что Областной перинатальный центр в Ярославле объединят с Областной детской больницей, врачебно-физкультурным диспансером и Рыбинской городской детской больницей.

Такое решение было принято, поскольку эксперты Росздравнадзора предложили организовать на территории региона Центр материнства и детства. После его планируют включить в федеральную программу развития здравоохранения.

«По сути, мы организовываем центр, который будет находиться во главе всех процессов в рамках национального проекта „Семья“ в регионе. Здесь будет и центр выработки решений, и высокие технологии родовспоможения, контроль и ведение маленьких пациентов с самыми сложными заболеваниями. Совсем скоро откроется новый стационарный корпус детской больницы, куда переедет часть служб учреждения», — рассказала и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

О грядущей модернизации здравоохранения в Ярославской области губернатор Михаил Евраев сообщил еще в начале мая 2025 года. По его словам, оптимизация излишнего управленческого и вспомогательного персонала приведет к повышению зарплат, в том числе водителям скорой помощи.

В региональном правительстве сообщили, что всего за время объединения по всем учреждениям сократят 5,8% работников. Врачей и медсестер увольнять не будут. Также речь не идет о закрытии больниц и поликлиник, они остаются на своих местах.

Ранее мы рассказывали, какие именно больницы объединят, и кого коснутся сокращения.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
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Комментарии
13
с++
27 мая, 13:43
Вы смотрите В мире животных, ведущий Николай Дроздов: Вот мы с вам сейчас наблюдаем размножение чиновничьего аппарата. Благодаря современным технологиям мы можем увидеть и брачные реорганизационные танцы и непосредственно процесс слияния, после чего последует кладка яичек в новые свитые департаменты...
Гость
27 мая, 10:00
Ну и в чём здесь подвох?
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