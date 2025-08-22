НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В России изобрели экспресс-тест, который защитит людей от внезапной смерти. Что это и как работает

Риск болезни можно будет определить без забора крови

Определить риск сердечно-сосудистых осложнений станет гораздо проще | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОпределить риск сердечно-сосудистых осложнений станет гораздо проще | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Определить риск сердечно-сосудистых осложнений станет гораздо проще

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Российские ученые разработали уникальный и простой способ выявить повреждения сердечной мышцы, сообщают «Известия». Экспресс-тест позволяет по анализу слюны быстро определить риски сердечно-сосудистых осложнений у спортсменов.

Авторы разработки — специалисты Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского. Новая технология позволяет определять уровень белка тропонина без забора крови.

Тропонин — это особый белок, который содержится только в сердечной мышце. Когда сердце повреждается (например, при инфаркте или сильной нагрузке), тропонин попадает в кровь.

Руководитель проекта Александр Овчинников поясняет: «Представьте глюкометр для диабетиков, но вместо крови — слюна, и измеряет он не сахар, а повреждение вашего сердца после марафона».

Основные преимущества нового метода:

  • Не требует забора крови

  • Позволяет быстро получить результат

  • Подходит для оперативного мониторинга состояния сердца у спортсменов

На данный момент тест планируется делать спортсменам, так как сердечно-сосудистые осложнения — основная причина смертности среди этой группы людей.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Смерть Спортсмен Тест
