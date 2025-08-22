В России изобрели экспресс-тест, который защитит людей от внезапной смерти. Что это и как работает

Российские ученые разработали уникальный и простой способ выявить повреждения сердечной мышцы, сообщают «Известия». Экспресс-тест позволяет по анализу слюны быстро определить риски сердечно-сосудистых осложнений у спортсменов.
Авторы разработки — специалисты Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского. Новая технология позволяет определять уровень белка тропонина без забора крови.
Тропонин — это особый белок, который содержится только в сердечной мышце. Когда сердце повреждается (например, при инфаркте или сильной нагрузке), тропонин попадает в кровь.
Руководитель проекта Александр Овчинников поясняет: «Представьте глюкометр для диабетиков, но вместо крови — слюна, и измеряет он не сахар, а повреждение вашего сердца после марафона».
Основные преимущества нового метода:
Не требует забора крови
Позволяет быстро получить результат
Подходит для оперативного мониторинга состояния сердца у спортсменов
На данный момент тест планируется делать спортсменам, так как сердечно-сосудистые осложнения — основная причина смертности среди этой группы людей.