Коек станет меньше: почему в Ярославской области меняют работу инфекционных отделений

Причина сокращений инфекционных отделений в Ярославской области Источник: «ТУТАЕВ | ПОДСЛУШАНО» / Vk.com

Жители Тутава Ярославской области бьют тревогу из-за сокращения количества коек в инфекционных отделений в местной ЦРБ. Вечером 18 августа в городских пабликах начались активные обсуждения изменений в системе здравоохранения.

Как сообщили 76.RU в региональном Минздраве, что с 2024 года по области началось сокращение количества инфекционных коек в больницах. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

«В Тутаевской ЦРБ наблюдается устойчивое снижение показателей работы инфекционных коек. Всего их в Центральной районной больнице 12. Работает и амбулаторный кабинет инфекционных болезней. Если в 2023 году загрузка койки составляла 73%, то уже в 2024 — 32%. В год пролечено всего 197 пациентов со средней тяжестью течения заболевания. Сложные случаи все маршрутизированы в Областную инфекционную больницу», — уточнили в ответ на запрос 76.RU в Министерстве здравоохранения Ярославской области.

Кроме того, там добавили, что медицинская помощь населению во всей Ярославской области по профилю «инфекционные болезни» оказывается и будет оказываться в соответствии с порядками и стандартами в полном объеме. Но с тяжелыми случаями будут доставлять в областную больницу.