Жители Ярославской области собирают подписи против закрытия инфекционного отделения в ЦРБ

Жители Ярославской области собирают подписи против закрытия инфекционного отделения в ЦРБ

Как на деле обстоят дела с учреждением

588
6 комментариев
Что известно о закрытии отделения инфекционной больницы в ЦРБ в Гаврилов-Яме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто известно о закрытии отделения инфекционной больницы в ЦРБ в Гаврилов-Яме | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что известно о закрытии отделения инфекционной больницы в ЦРБ в Гаврилов-Яме

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Гаврилов-Яме Ярославской области местные жители собирают подписи против закрытия инфекционного отделения местной больницы.

«На данный момент собрано уже более 1800 подписей. Жители Гаврилов-Яма и района выступают за сохранение отделения. Они убеждены, что население в 24 тысячи человек должно иметь доступную инфекционную помощь именно в своем городе», — сообщила у себя в соцсетях депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.

Ранее глава Гаврилов-Ямского округа Алишер Рустамов заявлял, что инфекционное отделение местной ЦРБ продолжит принимать пациентов. Но с тяжелыми случаями будут доставлять в областную больницу.

В ярославском Минздраве также прокомментировали ситуацию. Там отметили, что постковидные сокращения коек в инфекционном отделении по региону начались еще в прошлом году.

«Одновременно поясняем, что в связи со стабилизацией и резким снижением количества пациентов с COVID-19 в Ярославской области с 2024 года в настоящее время проводится анализ деятельности инфекционных коек на территории региона с привлечением главного внештатного специалиста по данному профилю», — пояснили 76.RU в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве также добавили, что медицинская помощь по инфекционным заболеваниям по региону и в Гаврилов-Яме оказывается и продолжит оказываться в полном объеме, согласно установленным стандартам.

Ранее местные жители переживали из-за слухов о возможном закрытии всей ЦРБ в Гаврилов-Яме. Власти опровергли эту информацию.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ЦРБ Минздрав Гаврилов-Ямский район
Комментарии
6
Гость
1 час
Если решили закрыть - закроют. Теперь все здоровые, больницы не нужны
Гость
47 минут
Очередная жертва реорганизации
Читать все комментарии
