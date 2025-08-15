Жители Ярославской области собирают подписи против закрытия инфекционного отделения в ЦРБ

Что известно о закрытии отделения инфекционной больницы в ЦРБ в Гаврилов-Яме Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Гаврилов-Яме Ярославской области местные жители собирают подписи против закрытия инфекционного отделения местной больницы.

«На данный момент собрано уже более 1800 подписей. Жители Гаврилов-Яма и района выступают за сохранение отделения. Они убеждены, что население в 24 тысячи человек должно иметь доступную инфекционную помощь именно в своем городе», — сообщила у себя в соцсетях депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.

Ранее глава Гаврилов-Ямского округа Алишер Рустамов заявлял, что инфекционное отделение местной ЦРБ продолжит принимать пациентов. Но с тяжелыми случаями будут доставлять в областную больницу.

В ярославском Минздраве также прокомментировали ситуацию. Там отметили, что постковидные сокращения коек в инфекционном отделении по региону начались еще в прошлом году.

«Одновременно поясняем, что в связи со стабилизацией и резким снижением количества пациентов с COVID-19 в Ярославской области с 2024 года в настоящее время проводится анализ деятельности инфекционных коек на территории региона с привлечением главного внештатного специалиста по данному профилю», — пояснили 76.RU в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве также добавили, что медицинская помощь по инфекционным заболеваниям по региону и в Гаврилов-Яме оказывается и продолжит оказываться в полном объеме, согласно установленным стандартам.