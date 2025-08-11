НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Здоровье «Поселяется внутри и поражает нервную систему»: врачи предупредили об опасности заражения от кошек страшным паразитом

«Поселяется внутри и поражает нервную систему»: врачи предупредили об опасности заражения от кошек страшным паразитом

Многие зараженные годами являются бессимптомными носителями, даже не подозревая, кто поселился у них в организме

Незаметно проникающие внутрь паразиты опасны как для животных, так и для людей

Незаметно проникающие внутрь паразиты опасны как для животных, так и для людей

Источник:

Серафима Пантыкина / V1.RU

Токсоплазмоз — это паразитарная инфекция, которую невозможно обнаружить, не имея под рукой медицинской лаборатории. Паразиты проникают в организм человека от домашних или бездомных кошек, а также от сырого мяса и готовятся в любой момент нанести смертоносный удар по центральной нервной системе. В зоне особого риска — беременные женщины и люди с сильно ослабленным иммунитетом. Причем проявляется воздействие паразитов на человека очень по-разному. Подробности — в материале V1.RU.

«Если больной не погибает, то болезнь оставляет серьезные неврологические последствия»

Считается, что этими паразитами поражен как минимум каждый второй

Считается, что этими паразитами поражен как минимум каждый второй

Источник:

Серафима Пантыкина / V1.RU

Врач-инфекционист высшей категории, доцент кафедры педиатрии и неонатологии института НМФО ВолгГМУ Кирилл Каплунов сразу обозначает: токсоплазмоз — это паразитарная инфекция, которая в большинстве случаев никак себя не проявляет, но распространена по всему миру.

— Токсоплазмоз — это повсеместно распространенный паразит. У взрослых людей антитела к токсоплазме выявляются в 40–90% случаев, — рассказывает Кирилл Каплунов.  — Его возбудитель — внутриклеточный паразит Toxoplasma gondii. Не меньше половины взрослого населения планеты являются инфицированными. Даже если мы с вами сделаем тесты, то они в подавляющем большинстве случаев будут положительными.

Интересно, как болезнь получила свое название: слово «токсоплазма» образовано от греческого «токсон» — дуга, плазма — оформленное. Паразит под микроскопом по форме напоминает полумесяц или же дольку апельсина.

Массовое распространение паразитов — не самое страшное, что подстерегает человека. Токсоплазмоз разнообразен по вариантам течения болезни и проявлений симптомов.

— Сложность токсоплазмоза в том, что он имеет большое разнообразие вариантов течения болезни, — продолжил Кирилл Каплунов. — От бессимптомного течения до тяжелого поражения нервной системы, особенно у пациентов с иммунодефицитами, в частности, с ВИЧ-инфекцией. В таких случаях токсоплазмоз имеет церебральную форму и поражает центральную нервную систему. При этом, если больной не погибает, то болезнь оставляет серьезные неврологические последствия, причем с очень высоким риском рецидива.

«Последствия для ребенка могут быть фатальными»

Кошачий лоток может стать источником смертельного заражения

Кошачий лоток может стать источником смертельного заражения

Источник:

Серафима Пантыкина / V1.RU

Врач-инфекционист рассказывает, что ведущую роль в распространении паразитов играют домашние кошки. Существуют и другие способы заражения токсоплазмозом.

— Основной источник инфекции для человека — это семейство кошачьих, в том числе и домашние кошки, — рассказывает Кирилл Каплунов. — Важную эпидемиологическую роль в заражении людей токсоплазмозом играют сельскохозяйственные животные, в мясе которых могут содержаться цисты токсоплазм, поэтому при потреблении термически необработанного мяса мы тоже можем инфицироваться. Наконец, есть еще трансплацентарный способ заражения, когда болезнь передается от матери к плоду при беременности.

Как отметил инфекционист, женщины болеют обычно чаще, чем мужчины. Причиной тому служит привычка дегустировать маленькие кусочки сырого фарша при приготовлении пищи.

При этом, по словам ветеринара с 20-летним стажем Егора Дубровченко, заразиться от кошки-носителя токсоплазмоза можно не в любой момент.

— Токсоплазмоз передается человеку зачастую от кошек, которые являются бессимптомными носителями, — рассказывает ветеринарный врач. — На самих же кошек заражение не влияет, но может проявляться в виде гнойных истечений из носа и глаз. Самые же опасные переносчики паразитов — это новорожденные либо абортированные котята. Чтобы вылечить кошку, необходимо установить наличие недуга только с помощью анализов, а также пропить курс таблеток.

Эксперты особо предупреждают, что заражение токсоплазмозом представляет высокую угрозу, вплоть до смертельного исхода, для отдельных категорий людей.

— Токсоплазмоз очень опасен для беременных женщин, а точнее, для их малыша. Что важно, чем меньше срок беременности, тем более серьезные последствия стоит ждать у ребенка, — говорит инфекционист Кирилл Каплунов. — При раннем инфицировании в первые три месяца последствия для ребенка могут быть фатальными либо привести к тяжелым порокам развития. На поздних сроках серьезных последствий для здоровья обычно не наступает. Не менее опасно это заболевание для людей со слабым иммунитетом, к примеру, для тех, кто перенес химиотерапию или для ВИЧ-инфицированных. Для таких людей токсоплазмоз — это одна из лидирующих причин смертности, поражающая центральную нервную систему.

Напомним, именно от токсоплазмоза и осложнений паразитарного заболевания скончался 42-летний житель Волгоградской области в центральной районной больнице Михайловки. Как сообщали в комитете здравоохранения региона, пациент страдал хроническим заболеванием в тяжелой форме, но подцепил еще и токсоплазмоз. Тактика лечения пациента неоднократно согласовывалась со специалистами ведущих медучреждений, но, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, состояние пациента прогрессивно ухудшалось и его не стало.

«Очень важно избегать любого контакта с кошачьим туалетом»

Регулярно посещать врача следует не только беременным женщинам

Регулярно посещать врача следует не только беременным женщинам

Источник:

Серафима Пантыкина / V1.RU

По словам Кирилла Каплунова, выявить наличие паразитов в организме как у человека, так и у домашних животных возможно только с помощью лабораторных тестов. В домашних условиях обнаружить инфекцию невозможно.

— Если мы говорим про приобретенный вариант токсоплазмоза, то первичное инфицирование в большинстве случаев проходит бессимптомно. То есть человек не знает о том, что он стал носителем токсоплазмы, — рассказывает инфекционист. — Намного реже могут возникать какие-либо минимальные клинические проявления, например повышение температуры, увеличение лимфоузлов, печени, селезенки или выступание пятен на коже. Определить паразитоз возможно только с помощью лабораторных тестов: методом ПЦР и анализом крови на антитела.

По словам врача-инфекциониста высшей категории, какой-либо вакцинации от токсоплазмоза до сих пор не существует. Предотвратить попадание возбудителя в организм человека можно только строгим соблюдением простых, но действенных правил.

— От токсоплазмоза разработаны только меры неспецифической профилактики, — рассказывает Кирилл Каплунов. — В идеале, не следует выпускать кошек на улицу, а также кормить их только готовым магазинным кормом. Чтобы они не инфицировались сами и не инфицировали людей, необходимо строжайшим образом исключить из их рациона сырое мясо или фарш. Особенно это важно, если рядом с животным может оказаться беременная женщина. Находящимся в положении женщинам очень важно избегать любого контакта с кошачьими туалетами, лотками и наполнителем. К общим мерам профилактики следует добавить запрет на потребление и дегустацию сырого мяса. Во всяком случае, следует прожаривать его до температуры не меньшей 60 °C. Наконец, следует использовать для мяса отдельные разделочные доски и ножи, которые надо применять с другими продуктами.

Тимофей Крылов
Тимофей Крылов
