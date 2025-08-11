«Поселяется внутри и поражает нервную систему»: врачи предупредили об опасности заражения от кошек страшным паразитом

Незаметно проникающие внутрь паразиты опасны как для животных, так и для людей Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

Токсоплазмоз — это паразитарная инфекция, которую невозможно обнаружить, не имея под рукой медицинской лаборатории. Паразиты проникают в организм человека от домашних или бездомных кошек, а также от сырого мяса и готовятся в любой момент нанести смертоносный удар по центральной нервной системе. В зоне особого риска — беременные женщины и люди с сильно ослабленным иммунитетом. Причем проявляется воздействие паразитов на человека очень по-разному. Подробности — в материале V1.RU.

«Если больной не погибает, то болезнь оставляет серьезные неврологические последствия»

Врач-инфекционист высшей категории, доцент кафедры педиатрии и неонатологии института НМФО ВолгГМУ Кирилл Каплунов сразу обозначает: токсоплазмоз — это паразитарная инфекция, которая в большинстве случаев никак себя не проявляет, но распространена по всему миру.

— Токсоплазмоз — это повсеместно распространенный паразит. У взрослых людей антитела к токсоплазме выявляются в 40–90% случаев, — рассказывает Кирилл Каплунов. — Его возбудитель — внутриклеточный паразит Toxoplasma gondii. Не меньше половины взрослого населения планеты являются инфицированными. Даже если мы с вами сделаем тесты, то они в подавляющем большинстве случаев будут положительными.

Интересно, как болезнь получила свое название: слово «токсоплазма» образовано от греческого «токсон» — дуга, плазма — оформленное. Паразит под микроскопом по форме напоминает полумесяц или же дольку апельсина.

Массовое распространение паразитов — не самое страшное, что подстерегает человека. Токсоплазмоз разнообразен по вариантам течения болезни и проявлений симптомов.

— Сложность токсоплазмоза в том, что он имеет большое разнообразие вариантов течения болезни, — продолжил Кирилл Каплунов. — От бессимптомного течения до тяжелого поражения нервной системы, особенно у пациентов с иммунодефицитами, в частности, с ВИЧ-инфекцией. В таких случаях токсоплазмоз имеет церебральную форму и поражает центральную нервную систему. При этом, если больной не погибает, то болезнь оставляет серьезные неврологические последствия, причем с очень высоким риском рецидива.

«Последствия для ребенка могут быть фатальными»

Врач-инфекционист рассказывает, что ведущую роль в распространении паразитов играют домашние кошки. Существуют и другие способы заражения токсоплазмозом.

— Основной источник инфекции для человека — это семейство кошачьих, в том числе и домашние кошки, — рассказывает Кирилл Каплунов. — Важную эпидемиологическую роль в заражении людей токсоплазмозом играют сельскохозяйственные животные, в мясе которых могут содержаться цисты токсоплазм, поэтому при потреблении термически необработанного мяса мы тоже можем инфицироваться. Наконец, есть еще трансплацентарный способ заражения, когда болезнь передается от матери к плоду при беременности.

Как отметил инфекционист, женщины болеют обычно чаще, чем мужчины. Причиной тому служит привычка дегустировать маленькие кусочки сырого фарша при приготовлении пищи.

При этом, по словам ветеринара с 20-летним стажем Егора Дубровченко, заразиться от кошки-носителя токсоплазмоза можно не в любой момент.

— Токсоплазмоз передается человеку зачастую от кошек, которые являются бессимптомными носителями, — рассказывает ветеринарный врач. — На самих же кошек заражение не влияет, но может проявляться в виде гнойных истечений из носа и глаз. Самые же опасные переносчики паразитов — это новорожденные либо абортированные котята. Чтобы вылечить кошку, необходимо установить наличие недуга только с помощью анализов, а также пропить курс таблеток.

Эксперты особо предупреждают, что заражение токсоплазмозом представляет высокую угрозу, вплоть до смертельного исхода, для отдельных категорий людей.

— Токсоплазмоз очень опасен для беременных женщин, а точнее, для их малыша. Что важно, чем меньше срок беременности, тем более серьезные последствия стоит ждать у ребенка, — говорит инфекционист Кирилл Каплунов. — При раннем инфицировании в первые три месяца последствия для ребенка могут быть фатальными либо привести к тяжелым порокам развития. На поздних сроках серьезных последствий для здоровья обычно не наступает. Не менее опасно это заболевание для людей со слабым иммунитетом, к примеру, для тех, кто перенес химиотерапию или для ВИЧ-инфицированных. Для таких людей токсоплазмоз — это одна из лидирующих причин смертности, поражающая центральную нервную систему.

Напомним, именно от токсоплазмоза и осложнений паразитарного заболевания скончался 42-летний житель Волгоградской области в центральной районной больнице Михайловки. Как сообщали в комитете здравоохранения региона, пациент страдал хроническим заболеванием в тяжелой форме, но подцепил еще и токсоплазмоз. Тактика лечения пациента неоднократно согласовывалась со специалистами ведущих медучреждений, но, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, состояние пациента прогрессивно ухудшалось и его не стало.

«Очень важно избегать любого контакта с кошачьим туалетом»

По словам Кирилла Каплунова, выявить наличие паразитов в организме как у человека, так и у домашних животных возможно только с помощью лабораторных тестов. В домашних условиях обнаружить инфекцию невозможно.

— Если мы говорим про приобретенный вариант токсоплазмоза, то первичное инфицирование в большинстве случаев проходит бессимптомно. То есть человек не знает о том, что он стал носителем токсоплазмы, — рассказывает инфекционист. — Намного реже могут возникать какие-либо минимальные клинические проявления, например повышение температуры, увеличение лимфоузлов, печени, селезенки или выступание пятен на коже. Определить паразитоз возможно только с помощью лабораторных тестов: методом ПЦР и анализом крови на антитела.

По словам врача-инфекциониста высшей категории, какой-либо вакцинации от токсоплазмоза до сих пор не существует. Предотвратить попадание возбудителя в организм человека можно только строгим соблюдением простых, но действенных правил.