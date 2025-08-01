В Роспотребнадзоре озвучили результаты проверки на туристическом теплоходе «Леонид Красин» в Ярославле

В Ярославле объявили результаты проверки на теплоходе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 1 августа озвучили результаты проверки на теплоходе «Леонид Красин» после сообщений об отравлении пассажиров. Специалисты заявили, что все анализы были в норме.

«Среди пассажиров туристического судна случаев заболевания острой кишечной инфекции не выявлено», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.

В ведомстве уточнили, что ситуацию все еще держат на контроле.

Ранее заявление делала компания-перевозчик «Мостурфлот», обслуживающая маршрут. Новости о недомогании туристов в фирме назвали фейками. Там сообщили, что 26 июля «Леонид Красин» отправится в очередной рейс по расписанию. А также уточнили, что планируют подавать в суд на издания, распространившие информацию об отравлениях на теплоходе.

Эта история тянется с 22 июля. В тот день в телеграм-каналах начала распространяться информация об отравлении пассажиров на теплоходе «Леонид Красин». Из-за сообщений Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Надзорные мероприятия проводили совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

К расследованию подключился Роспотребнадзор. Там предположили, что речь может идти о норовирусной инфекции у пассажиров. Однако в Минздраве Ярославской области сообщили, что во время осмотра медиками у двоих туристов выявили симптомы ОРВИ, были взяты анализы для проверки. Кроме того, мазки взяли и у всех 102 сотрудников теплохода. Симптоматики и признаков заражения кишечной инфекцией не было выявлено.