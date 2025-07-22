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В Ярославле начали расследование после сообщений об отравлении на теплоходе. Первое заявление перевозчика

Компания прокомментировала ситуацию

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2 комментария
«Леонид Красин» стоит в центре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU «Леонид Красин» стоит в центре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Леонид Красин» стоит в центре

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

22 июля компания «Мостурфлот», которая организует туры на теплоходе «Леонид Красин», отреагировала на информацию о заболевших пассажирах.

«На теплоходе „Леонид Красин“, прибывшем из Астрахани в Москву 19 июля, ни у одного из пассажиров не брали медицинские анализы, ни у одного из туристов нет претензий к работе экипажа, тем не менее некий „компетентный“ источник безосновательно сообщил о 30 заболевших», — отреагировали в компании «Мостурфлот».

Сейчас судно находится в Ярославле. Как заявили в «Мостурфлоте», было направлено обращение в транспортную прокуратуру, в следственные органы передано заявление компании о распространении недостоверной информации.

«Леонид Красин» — четырехпалубный теплоход, который рассчитан на 317 пассажиров. Численность экипажа и обслуживающего персонала — 110 человек.

«За всю историю работы компании „Мостурфлот“ в предыдущие годы Роспотребнадзором и другими компетентными органами не был остановлен ни один рейс, несмотря на регулярные проверки», — сообщили в «Мостурфлоте».

В компании заверили, что каждый теплоход перед навигацией проходит инспекцию всеми надзорными органами и получает подтверждение всем стандартам, а продукты на теплоходе поставляются сертифицированными компаниями и проходят проверку Роспотребнадзором.

Напомним, ранее Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после информации об ухудшении здоровья пассажиров теплохода «Леонид Красин». После Роспотребнадзор сообщил о старте санитарно-эпидемиологического расследования по факту вспышки инфекции.

Обновление на 20:00.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области прокомментировали ситуацию.

«Специалисты областной инфекционной и центральной городской больниц провели осмотр пассажиров теплохода „Леонид Красин“. Ранее в сетевых изданиях распространялась информация о якобы зафиксированных случаях ухудшения здоровья у некоторых пассажиров и возможном пищевом отравлении пассажиров теплохода. В ходе осмотра медиками у двоих выявлены симптомы ОРВИ, взяты анализы для проверки. Кроме того, мазки взяты и у всех 102 сотрудников теплохода. Симптоматики и признаков заражения кишечной инфекцией не выявлено».

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Варвара Киселёва
корреспондент
Теплоход Отравления
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Комментарии
2
Гость
59 минут
какая разница где сидеть на унитазе? главное чтобы подороже а так выбор большой: хочешь в мазуте и канализации с вирусами и дизентерией, выбор есть даже с риском для жизни где за одно слово, взгляд или не ту одежду вы остаток дней будете в лучшем случае в инвалидной коляске
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