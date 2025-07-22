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Дороги и транспорт Прошла проверка теплохода: в ярославском Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пассажиров

Прошла проверка теплохода: в ярославском Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пассажиров

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В Министерстве прокомментировали ситуацию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Министерстве прокомментировали ситуацию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Министерстве прокомментировали ситуацию

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

22 июня в Министерство здравоохранения Ярославской области сообщили, что после проверок на теплоходе «Леонид Красин» у пассажиров не выявлено заражение кишечной инфекцией.

«Специалисты областной инфекционной и центральной городской больниц провели осмотр пассажиров теплохода „Леонид Красин“. Ранее в сетевых изданиях распространялась информация о якобы зафиксированных случаях ухудшения здоровья у некоторых пассажиров и возможном пищевом отравлении пассажиров теплохода. В ходе осмотра медиками у двоих выявлены симптомы ОРВИ, взяты анализы для проверки. Кроме того, мазки взяты и у всех 102 сотрудников теплохода. Симптоматики и признаков заражения кишечной инфекцией не выявлено», — сообщили в Министерстве Ярославской области.

Напомним, в ярославском речном вокзале стоит теплоход «Леонид Красин». Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после информации об ухудшении здоровья пассажиров. После Роспотребнадзор сообщил о старте санитарно-эпидемиологического расследования по факту вспышки инфекции.

Однако позже компания, которая организует туры теплохода «Леонид Красин», отреагировала на новости о заболеваниях пассажиров. В «Мостурфирме» объяснили, что каждый теплоход перед навигацией проходит инспекцию всеми надзорными органами и получает подтверждение всем стандартам, а продукты на теплоходе поставляются сертифицированными компаниями и проходят проверку Роспотребнадзором.

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