Прошла проверка теплохода: в ярославском Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пассажиров

В Министерстве прокомментировали ситуацию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

22 июня в Министерство здравоохранения Ярославской области сообщили, что после проверок на теплоходе «Леонид Красин» у пассажиров не выявлено заражение кишечной инфекцией.

«Специалисты областной инфекционной и центральной городской больниц провели осмотр пассажиров теплохода „Леонид Красин“. Ранее в сетевых изданиях распространялась информация о якобы зафиксированных случаях ухудшения здоровья у некоторых пассажиров и возможном пищевом отравлении пассажиров теплохода. В ходе осмотра медиками у двоих выявлены симптомы ОРВИ, взяты анализы для проверки. Кроме того, мазки взяты и у всех 102 сотрудников теплохода. Симптоматики и признаков заражения кишечной инфекцией не выявлено», — сообщили в Министерстве Ярославской области.