«Считаем происками»: перевозчик сделал заявление после сообщений о массовом отравлении на теплоходе

В Ярославле сообщали о массовых отравлениях на теплоходе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Компания-перевозчик «Мостурфлот» сделала заявление после сообщений об отравлении пассажиров на теплоходе «Леонид Красин», который 22 июля пришвартовался на стоянку в Ярославле.

Новости о недомогании туристов в фирме назвали фейками. Там сообщили, что 26 июля «Леонид Красин» отправится в очередной рейс по расписанию.

«Сообщения тг-каналов и СМИ о несуществующих 30 заболевших кишечным вирусом туристах на борту теплохода „Леонид Красин“, как ранее заявляла компания, оказались фейком и не нашли подтверждения у проверяющих органов. Согласно заключению Роспотребнадзора, взятые анализы у 96 членов экипажа, показали, что признаков кишечной инфекции не обнаружено. Таким образом, новости в тг-каналах и СМИ оказались „уткой“», — рассказали в «Мостурфлоте».

После сообщений об ухудшении здоровья у пассажиров, проверку начали представители Роспотребнадзора, Следственного комитета, Ространснадзора, МВД, прокуратуры и других регуляторов. По информации «Мостурфлота» теплоход обследовали на всем маршруте следования в Ярославле, Костроме, Мышкине и Москве, что доставило дискомфорт туристам.

«Как ранее сообщил „Мостурфлот“, происходящее в последнее время с теплоходами компании, считаем происками неких лиц или организаций, заинтересованных в распространении заведомо ложной информации, с целью нанести урон деловой репутации», — рассказали в компании.

В «Мостурфлоте» рассказали, что планируют подавать в суд на издания, распространившие информацию об отравлениях на теплоходе.

22 июля в телеграм-каналах начала распространяться информация об отравлении пассажиров на теплоходе «Леонид Красин». После этого Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Надзорные мероприятия проводили совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

Позже к расследованию подключился Роспотребнадзор. Там предположили, что речь может идти о норовирусной инфекции у пассажиров. Однако в Министерстве здравоохранения Ярославской области сообщили, что во время осмотра медиками у двоих туристов выявили симптомы ОРВИ, были взяты анализы для проверки. Кроме того, мазки взяли и у всех 102 сотрудников теплохода. Однако симптоматики и признаков заражения кишечной инфекцией не было выявлено.