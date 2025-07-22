Пассажиры сообщили об отравлении на туристическом теплоходе в Ярославле. Первые подробности

По предварительным данным, у пассажиров ухудшилось состояние Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

22 июня Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после информации об ухудшении здоровья пассажиров теплохода «Леонид Красин». Судно находится на стоянке в Ярославле.

«По предварительным данным, у пассажиров теплохода „Леонид Красин“ выявлены случаи ухудшения здоровья. Ярославский транспортный прокурор проводит проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдения прав пассажиров», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Указано, что надзорные мероприятия проходят во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой. Права пассажиров на контроле транспортных прокуроров.

«Леонид Красин» — четырехпалубный комфортабельный теплоход. Организатор круизов теплохода — «Мостурфлот». Максимальная пассажировместимость теплохода — 317 человек. Численность экипажа и обслуживающего персонала — 110 человек. Все каюты оборудованы индивидуальными санблоками, кондиционерами, телевизорами, холодильниками. К услугам пассажиров: 2 ресторана, панорама-бар, конференц-холл, солярий, читальный салон, открытые бортовые веранды.

Транспортный прокурор работает на месте Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

22 июля в городе остановились три крупных теплохода, в том числе «Леонид Красин». В районе 14:00 на причале собрались десятки туристов. Как передает фотограф 76.RU с места событий, по словам сотрудников теплохода, некоторые пассажиры отправились в город на экскурсию.

Одна из сотрудников экипажа судна в беседе с 76.RU отрицала факт ухудшения состояния пассажиров, отметив, что все отдыхающие здоровы.