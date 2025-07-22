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Дороги и транспорт Пассажиры сообщили об отравлении на туристическом теплоходе в Ярославле. Первые подробности

Пассажиры сообщили об отравлении на туристическом теплоходе в Ярославле. Первые подробности

Транспортная прокуратура начала проверку

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2 комментария
По предварительным данным, у пассажиров ухудшилось состояние | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU По предварительным данным, у пассажиров ухудшилось состояние | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По предварительным данным, у пассажиров ухудшилось состояние

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

22 июня Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после информации об ухудшении здоровья пассажиров теплохода «Леонид Красин». Судно находится на стоянке в Ярославле.

«По предварительным данным, у пассажиров теплохода „Леонид Красин“ выявлены случаи ухудшения здоровья. Ярославский транспортный прокурор проводит проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдения прав пассажиров», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Указано, что надзорные мероприятия проходят во взаимодействии с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой. Права пассажиров на контроле транспортных прокуроров.

«Леонид Красин» — четырехпалубный комфортабельный теплоход. Организатор круизов теплохода — «Мостурфлот». Максимальная пассажировместимость теплохода — 317 человек. Численность экипажа и обслуживающего персонала — 110 человек. Все каюты оборудованы индивидуальными санблоками, кондиционерами, телевизорами, холодильниками. К услугам пассажиров: 2 ресторана, панорама-бар, конференц-холл, солярий, читальный салон, открытые бортовые веранды.

Транспортный прокурор работает на месте | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратураТранспортный прокурор работает на месте | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Транспортный прокурор работает на месте

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура

22 июля в городе остановились три крупных теплохода, в том числе «Леонид Красин». В районе 14:00 на причале собрались десятки туристов. Как передает фотограф 76.RU с места событий, по словам сотрудников теплохода, некоторые пассажиры отправились в город на экскурсию.

Одна из сотрудников экипажа судна в беседе с 76.RU отрицала факт ухудшения состояния пассажиров, отметив, что все отдыхающие здоровы.

Показываем, что сейчас происходит на Речном вокзале в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем, что сейчас происходит на Речном вокзале в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Предварительно, пассажиры теплохода «Леонид Красин» пожаловались на самочувствие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПредварительно, пассажиры теплохода «Леонид Красин» пожаловались на самочувствие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В городе остановились на стоянку три пассажирских судна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ городе остановились на стоянку три пассажирских судна | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На причале собрались десятки пассажиров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа причале собрались десятки пассажиров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
О недомогании среди пассажиров стало известно 22 июля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUО недомогании среди пассажиров стало известно 22 июля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
При этом несколько туристических групп отправились на экскурсию в город | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПри этом несколько туристических групп отправились на экскурсию в город | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее жалобы на самочувствие поступали от пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» во время его стоянки в Угличе. Как тогда сообщали в Управлении Роспотребнадзора по области, среди пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» были зафиксированы случаи острой кишечной инфекции.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Теплоход Северо-западная транспортная прокуратура Отравление
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Комментарии
2
Гость
38 минут
Шо, опять?
Гость
27 минут
И всю инфекцию в Ярославль везут
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