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Здоровье В Роспотребнадзоре начали расследование после отравления пассажиров на теплоходе в Ярославле

В Роспотребнадзоре начали расследование после отравления пассажиров на теплоходе в Ярославле

На месте также работает прокурор

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Роспотребнадзор начал проверку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Роспотребнадзор начал проверку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Роспотребнадзор начал проверку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В управлении Роспотребнадзора по Ярославской области начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту вспышки инфекции на теплоходе «Леонид Красин», который 22 июня пришвартовался на стоянку в Ярославле.

«Предварительно, речь идёт о норовирусной инфекции у пассажиров. <…> Специалистами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области“ отобраны пробы пищевой продукции, проводится комплекс лабораторных исследований», — указали в пресс-службе ярославского Роспотребнадзора.

Норовирус — это вирус, поражающий желудочно-кишечный тракт. Заболевание проявляется вялостью, снижением аппетита, болью в животе, тошнотой и рвотой. Температура заболевшего поднимается до 38-39 градусов. При этом диарея присутствует не всегда. Инкубационный период при норовирусной инфекции составляет от нескольких часов до 1-3 суток. Острая фаза длится в среднем 1-4 дня. Вирус легко передается от человека к человеку.

Напомним, Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после информации об ухудшении здоровья пассажиров теплохода. В частности, будут изучать исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства и соблюдения прав пассажиров.

«Леонид Красин» — четырехпалубный теплоход, который рассчитан на 317 пассажиров. Численность экипажа и обслуживающего персонала — 110 человек. Организацией туров занимается «Мостурфлот».

Ранее мы показывали обстановку на речном вокзале, где остановился теплоход.

Аналогичное заболевание было выявлено у пассажиров теплохода «Михаил Булгаков» в Угличе в мае 2025 года. Тогда сообщалось, что к работе в пищеблоке допустили сотрудников с признаками кишечной инфекции. Кроме того, у некоторых работников не было медкнижек.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Теплоход Отравление
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