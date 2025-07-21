Итальянец умер на руках у врачей — и воскрес через полчаса, когда за ним приехал катафалк. Новости 21 июля

Мужчине не помогла реанимация, которую проводили врачи скорой Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 июля.

Россиян ждут массовые сокращения

Многие компании решили до конца этого года сократить свой штат, следует из доклада, составленного Центробанком. Некоторые из них уже увольняют некоторых сотрудников или вводят режим неполной занятости, сокращая им зарплаты.

«В июне 2025 года в сравнении с январем 2025 года увеличилась доля предприятий, которые ожидают сохранения числа занятых без изменений (65 против 62% опрошенных в январе 2025 года), а также доля тех, кто планирует сократить число работников (11,5 против 6,9% в январе 2025 года)», — указано в докладе.

Что касается зарплат, то их суммы тоже хотят пересмотреть. Как минимум, сотрудникам не будут поднимать мотивацию.

«В условиях постепенного охлаждения напряженности на рынке труда рост зарплат начал замедляться как в номинальном, так и в реальном выражении. Ряд компаний, ранее рассматривавших повышение оплаты труда, теперь рассчитывают сохранить ее на текущем уровне. Основные причины такой тенденции — снижение спроса на продукцию, рост издержек и, как следствие, замедление деловой активности», — отмечает регулятор.

МРОТ вырастет на 20%

Минтруд предлагает поднять минимальный размер оплаты труда до 27 093 рублей в 2026 году. Такое решение затронет свыше 4,5 млн человек.

«С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть — выше инфляции», — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Штрафы за перевозку детей без автокресел увеличат

Штрафы за перевозку детей младше 12 лет без автокресел планируют увеличить в два раза. Законопроект об этом одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Заплатить за это нарушение после принятия закона водителям придется пять тысяч рублей вместо трех. Для должностных лиц штраф вырастет с 25 до 50 тысяч, а для юрлиц — со 100 до 200 тысяч.

В Совфеде предложили списывать долг по ипотеке за рождение детей

После рождения детей семье можно списывать часть долга по ипотеке или вовсе гасить кредит. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибатдинов.

«Молодые семьи должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне: знать, что у них будет свой дом, стабильный доход, достойное образование и медицина. Одним из разумных шагов станет либо разработка механизма списания части ипотечного долга при рождении детей — вплоть до полного погашения», — озвучил свое предложение он в беседе с news.ru.

Сенатор также предложил внедрить возможность покупки жилья в ипотеку без первоначального взноса. Гибатдинов пояснил, что зачастую семьям с детьми не хватает маткапитала, чтобы покрыть этот платеж.

На турецком побережье размножаются опасные бактерии

Туристы рискуют подцепить бактерию Vibrio, купаясь в Мраморном, Эгейском и Средиземном морях. Случайно заглотнув опасную воду, бактерия вызовет холеру. Кроме того, заражение ими может привести к болезням кожи.

«Когда такие виды, как Vibrio vulnificus, контактируют с кожей, они могут вызывать инфекции тканей и, в редких случаях, смертельные инфекции, такие как некротизирующий фасциит, также известный как плотоядная бактерия», — предупредил специалист по урологии стамбульской больницы Florence Nightingale, доктор Угур Аферин.

Опасно также употреблять в пищу морские деликатесы. Vibrio parahaemolyticus может передаваться через моллюсков, вызывая рвота, диарею и даже сепсис.

Дачникам грозит тюрьма за выращивание растений

Некоторые растения запрещены к выращиванию в России, например, некоторые виды мака, относящиеся к наркотическим. В частности, мак снотворный и другие виды мака рода Papaver, предупредил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

«Если культивирование было в крупном размере (от 10 растений), наступает уже уголовная ответственность (статья 231 УК РФ). Это может быть штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет», — указал эксперт в беседе с «Прайм».

Если цветков было меньше, человеку выпишут штраф (3-5 тысяч рублей) или арестуют до 15 суток. Если же на участке найдут свыше 200 растений, это будет культивированием в особо крупном размере. За это грозит лишение свободы до 8 лет с ограничением свободы до 2 лет либо без него.

Появилась вакцина против всех видов рака

Ученые из Университета Флориды создали вакцину, которая помогает иммунной системе человека самой находить и уничтожать опухоли. Ее уже испробовали на мышах с разными видами рака, вакцина оказалась очень действенной.

«Мы открыли третий способ борьбы с раком. Не нужно искать особенности каждой опухоли — достаточно просто сильно встряхнуть иммунную систему, и она сама справится», — пояснила свое открытие соавтор исследования Дуэйн Митчелл.

Новая вакцина создана по тому же принципу, что и прививки от COVID-19, но работает совсем по-другому. Сейчас ученые готовятся перейти к испытаниям на людях.

Мошенники придумали новые схемы обмана через маркетплейсы и Telegram

Мошенники начали звонить своим жертвам, представляясь сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб. Они утверждают, якобы им поступил заказ, который уже оплачен, и нужно лишь согласовать время доставки.

В ответ на слова о том, что человек ничего не заказывал, мошенники придумывают всевозможные объяснения, а потом угрожают, что без немедленного подтверждения посылка будет уничтожена, а деньги вернуть нельзя. Доверчивой жертве после этого приходит код или ссылка на фальшивый сайт, через который злоумышленники получают доступ ко всем персональным данным.

Еще они начали шантажировать россиян через Telegram, пытаясь забрать у жертв коллекционные предметы из мессенджера или юзернеймы, которые могут стоит несколько десятков тысяч долларов.

«Также поступают сообщения о каналах, вымогающих деньги, угрожающих утечкой личной информации или конфиденциальных данных. Некоторые даже превратили это в бизнес-модель — публикуют компрометирующие посты и взимают плату за их удаление. Это незаконно и аморально, и нам это не нравится», — рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

Аналитик спрогнозировал резкий рост доллара

Во второй половине лета рубль может резко ослабнуть, из-за чего американская валюта вырастет. Из-за этого руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман советует желающим купить доллары сделать это сейчас.

«Низкая активность рынка позволяет всем желающим произвести операции покупки/продажи без существенных издержек, а в случае разворота тренда традиционно стоит ожидать повышенной волатильности с вероятным неблагоприятным внешним фоном», — отметил он, передает «Прайм».

За порчу общедомового имущества можно получить крупный штраф

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил о штрафе в 40 тысяч рублей, который грозит тем, кто решит испортить общедомовое имущество. Например, за повреждение лифта, лестничной клетки, входных дверей или стен.

При этом, если ущерб превысит пять тысяч рублей, человека могут привлечь к уголовной ответственности по статьям об умышленном повреждении имущества или вандализме. За это суд может наложить не только штраф, но и приговорить к обязательным, исправительным или принудительным работам, арестовать до трех месяцев либо лишить свободы сроком до двух лет.

Если нарушение расценят как мелкое хулиганство, то оштрафуют на сумму от 500 до 1000 рублей или арестовать до 15 суток.

Мужчина воскрес через полчаса после смерти

Итальянец, которому было 78 лет умер, когда к нему приехала скорая. У него остановилось сердце, а врачи не смогли запустить его снова. Бригада СМП констатировала смерть мужчины и вызвала катафалк.

Но спустя 30 минут после постановки диагноза он резко пришел в себя. Мужчина открыл глаза и поинтересовался, где его дочери. После «возвращения из мертвых» его экстренно госпитализировали. Медики провели полный осмотр и заявили, что состояние мужчины стабильное, пишет агентство Belga.