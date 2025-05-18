Как кулак поможет исправить зрение: простой и эффективный метод

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Если вы пришли в магазин и поняли, что забыли дома очки, сразу кажется, что произошла катастрофа. Этикетку не прочтешь, состав продукта не увидишь. Придется беспокоить покупателей или продавцов: «Простите, в какую цену масло?» Однако же выход есть. И он простой. При этом неважно, не видите вы вблизи или вдали. О хитром способе улучшить зрение «Доктор Питер» узнал у офтальмолога Дэвида Алламби.

Пинхол-эффект

— Всё, что вам нужно сделать, это сжать кулак, создав маленькое отверстие внутри него, и посмотреть туда одним глазом, прикрыв другой свободной рукой. Так вы сможете всё увидеть без очков за счет «эффекта булавочного отверстия», — объясняет Дэвид Алламби.

Дэвид Алламби — глазной хирург, профессор, основатель офтальмологической клиники в Лондоне.

По его словам, пинхол-эффект (от английского слова pinhole — булавочное отверстие) был обнаружен еще в пятом веке до нашей эры в Китае.

— У человеческого глаза есть хрусталик и специальные мышцы, которые обеспечивают правильное направление света, чтобы мы могли четко видеть. У людей с нарушениями зрения этот механизм функционирует неправильно, из-за чего изображение получается размытым, — продолжает доктор.

Когда мы рукой создаем точечное отверстие размером с булавочную головку, свет фокусируется на сетчатке, временно восстанавливая зрение, отмечает он.

Кстати, люди с плохим зрением, когда они не в очках и не в линзах, часто применяют пинхол-эффект интуитивно: слегка щурятся или оттягивают угол глаза к вискам. И сразу улучшается резкость.

Способ с кулаком тоже рабочий и в некоторых случаях даже эффективнее.

Упражнения для глаз

Если вы страдаете от плохого зрения, офтальмологи советуют делать упражнения, которые помогут снять напряжение с глаз и улучшить кровообращение. Полностью заменить очки они, к сожалению, не способны.

Метод «20-20-20» — снимает усталость. Во время работы за компьютером каждые 20 минут смотрите на объект в 20 шагах от вас в течение 20 секунд;

пальминг расслабляет глазные мышцы. Делается просто: надо хорошо разогреть ладони, потерев их друг об друга, и приложить их к глазам. Можно в это время представлять различные геометрические фигуры или «рисовать» темные круги;

круговые движения глазами в одну и другую сторону и массаж век.

Также на зрение влияет образ жизни: важно защищать глаза от ультрафиолета, контролировать уровень сахара в крови, отказаться от курения и следить за уровнем витаминов А, С, Е — чаще включать в рацион ягоды, морковь, шпинат, рыбу и орехи.

Не зря говорят: глаза — зеркало души. Ранее мы рассказывали о том, как произвести приятное первое впечатление. И, конечно же, важно при знакомстве на отводить взгляд в сторону, а смотреть в глаза.

По словам психолога Рональда Э. Риджио, таким образом можно повысить «коэффициент привлекательности» с первых же минут общения.

Рональд Э. Риджио — американский психолог, доктор философии, автор более 150 книг и исследовательских статей.

— Исследования в области невербального общения выявили ряд сигналов, которые приводят к появлению у оппонента большей симпатии и влечению, особенно при первых встречах, — говорит Рональд Риджио. — Их называют сигналами непосредственности, вызывающими мгновенную симпатию.

По его словам, смотреть в глаза другому — признак непосредственности, проявление интереса и внимания. Однако психолог призывает не забывать о том, что во всём нужна мера:

— Важно регулировать сигналы непосредственности. Например, неприязнь может вызывать как человек, который избегает зрительного контакта, так и тот, кто буквально заглядывает вам в глаза. Не понравится и человек, который подходит к вам слишком близко, нарушая личное пространство.