Можно ли есть киви натощак? Диетолог из Ярославля развеяла 10 популярных мифов про еду и алкоголь

Разбираем с диетологом суждения о еде и алкоголе Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Существует большое количество мнений о похудении и ведении здорового образа жизни. Некоторые из них уже настолько укоренились в массовом сознании, что сложно поверить в то, что они могут лгать.

Диетолог клиники PsyDi Clinic Евгения Жарикова в беседе с 76.RU прокомментировать одни из самых распространенных суждений о еде и алкоголе. Далее — мнение врача.

Вода с лимоном заставляет худеть

— Это миф! Вода с лимоном не является магическим средством для похудения. Однако ее употребление может улучшить усвоение пищи и помочь при проблемах связанных с пониженной кислотностью желудка.

Можно ли похудеть на гречке

Всё верно, с помощью добавления в рацион гречи можно скинуть вес. Крупа является полезным и нежирным продуктом, который хорошо насыщает и помогает контролировать аппетит. Гречу можно заменить и другой крупой, главное — соблюдать общий баланс питания и учитывать количество потребляемых калорий. При соблюдении диеты стоит уменьшить потребление или убрать из рациона манную и кукурузную крупу, а также каши быстрого приготовления.

Еда после 18:00

Эта распространенная информация является мифом. Время употребления пищи не имеет большого значения, важнее общее количество потребляемых калорий за день, и то, что вы едите вечером. Не стоит ложиться спать голодным, т. к. голод может спровоцировать бессонницу. Из-за нарушения сна организм не получит необходимое количество энергии, тем самым человек будет восполнять ее с помощью еды — это может привести к перееданию. Рекомендуемый последний прием пищи должен осуществляться за 2,5−3 часа до сна, тогда никаких проблем не будет.

Горький шоколад

Горький шоколад может быть включен в разумных количествах в здоровое питание. Я рекомендую его своим пациентам, главное не потреблять его более 20−30 граммов в день.

Киви натощак

Все так. Благодаря витамину Е, находящемуся в киви, нормализуются процессы кровообращения и уменьшается вероятность развития тромбов. Клетчатка принимает непосредственное участие в метаболизме и снижает концентрацию холестерина в крови. Необходимо отметить, что употребление киви именно натощак не является обязательным условием.

Калорийность алкоголя

Алкоголь содержит много калорий и его употребление в больших количествах может препятствовать процессу похудения. Самый калорийный алкоголь — это спиртные напитки с высоким содержанием сахара, например, ликеры, мартини или коктейли с сиропами или сладкими напитками. Пиво может способствовать накоплению жира, поскольку содержит большое количество простых углеводов, при употреблении которых происходит отложение жира. Также в пиве содержатся фитоэстрогены — растительные вещества, похожие на женские гормоны эстрогены. Алкоголь, содержащийся в пиве, оказывает воздействие на уровень тестостерона, основного мужского полового гормона. При употреблении пива в больших количествах уровень тестостерона может снижаться, что вызывает замедление обмена веществ и способствует накоплению жира в области живота.

50 граммов коньяка на пользу?

Умеренное употребление алкоголя может оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, а также улучшить настроение и уменьшить стресс. Разумные количества алкоголя зависят от многих факторов, включая ваш вес, пол, общее состояние организма.

В среднем, рекомендуется не употреблять более 14 граммов чистого алкоголя в день для женщин и 28 граммов для мужчин. Евгения Жарикова диетолог

Красное вино полезнее другого алкоголя?

Красное вино содержит антиоксиданты, которые в умеренных количествах способствуют улучшению кровообращения, работы сердца и влияют на метаболизм. Белое вино тоже может быть полезным с точки зрения содержания ресвератрола, в терапевтических дозах он снижает воспаление, влияет на иммунитет и улучшает митохондриальное дыхание клеток.

Масло помогает не пьянеть?

Это миф. Употребление масла перед алкоголем не влияет на скорость снижения уровня алкоголя в крови. К тому же масло добавляет лишние калории и может быть небезопасным в сочетании с алкоголем.

Нужно ли заедать алкоголь

Лучше и запивать, и заедать алкоголь. Пища будет хорошим сорбентом, а запивая, уменьшается количество потребления алкоголя. Важно воздержаться от употребления жирной еды, т. к. она трудно расщепляется, а вместе с алкоголем может навредить печени.