Как прийти к жизни мечты: 5 способов

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











В психологии есть такое упражнение: надо сесть, закрыть глаза, представить, что вам 80+ и «вспомнить», о чем вы за прожитые годы больше всего жалеете. К сожалению, мало кто задумывается о столь далеком будущем. Почти все крутятся как белки в колесе, увязнув в делах, которые не приносят радости, в спешке. «Доктор Питер» вместе с психологом разбирается в том, почему мы никак не можем подумать о том, что нам важно.

Психолог Магали Магистрале рассказала, как по пяти признакам понять, что вы упускаете что-то важное в жизни, и как многое изменить.

— Упускать жизнь — значит жить в соответствии с ценностями и целями, которые нам не подходят, позволять страху и сомнениям взять верх над удовольствием и уверенностью, — считает она.

1. У вас все больше дел и меньше времени

Время — драгоценный ресурс, и важно использовать его с умом. Если вы постоянно чувствуете, что вам не хватает времени, это может быть признаком того, что мы тратим большую его часть на действия, которые не имеют для нас большого смысла. Оцените, почему вы чувствуете себя белкой в колесе.

2. Работа истощает больше, чем наполняет

Вы считаете дни до выходных? Если вечер последнего дня рабочей недели для вас самый лучший в семидневке, похоже, стоит осознать: работа вас изматывает, вызывает скуку или разочарование. Зачем вы жертвуете большей частью своей жизни ради ненавистной рутины? Возможно, стоит задуматься о смене профессии. Ведь только когда вы любите, цените и считаете свою работу важной, она будет приносить удовольствие и, что важно, хороший доход.

3. Мечты снова и снова откладываются

Вы просыпаетесь, делаете одни и те же дела, видите одних и тех же людей и ложитесь спать. Дни сливаются в один, и вы не можете вспомнить, что особенного произошло на прошлой неделе. Это классический признак того, что вы не проживаете каждый момент осознанно, а просто плывете по течению, позволяя жизни управлять вами, а не наоборот.

Остановитесь и задумайтесь: почему у вас нет мечты, желаний, стремлений? Дело в страхе или неспособности понять себя? Попробуйте добавить новое в свою жизнь, что угодно: больше гуляйте, общайтесь, где-то бывайте, что-то изучайте или занимайтесь спортом. Это расширит ваши горизонты и наполнит жизнь новыми красками.

4. Вы ищете ответы, но ничего не меняется

Вы изучаете советы и рекомендации, как сделать жизнь лучше, но всё остается так, как было. Вы чувствуете себя виноватым, что не получается внедрять в жизнь полезные привычки. На самом деле главное — начать делать то, что позволит вам добиться того, чего вы хотите, хотя бы в минимальной амплитуде, чтобы движение вперед не было иллюзией.

И еще один совет эксперта: не проваливайтесь в негатив. Когда человек всё видит в черном цвете, он лишает себя той энергии, которая помогает достигать целей. Замечайте хорошее, будьте благодарны за то, что имеете, и заметите, как всё вокруг изменится.

5. Вы забываете о себе ради других

Вы говорите другим «да», когда имеете в виду «нет»? Этот рефлекс самоуничижения постепенно подрывает самооценку. Приспосабливаясь, вы теряете связь с самим собой и тем, чего вы на самом деле хотите.

Задумайтесь, какие у вас отношения с самим собой? Достаточно ли вы уважаете свои желания и потребности? Ключ к полноценной жизни кроется в наших отношениях с самим собой. Возможно, стоит понять, какой жизненный опыт заставил вас потерять уверенность в себе.

Если вы дочитали этот текст до конца, поздравляем: вы задумались о себе и своей жизни. Это уже очень много для того, чтобы всё изменить и жить той жизнью, которая отражает ваши истинные стремления и потребности.

Время подумать и о том, чем питаетесь ежедневно. Ранее мы рассказывали о продуктах, которых не должно быть в вашем холодильнике.

В их числе булочки, круассаны, торты. Все это — углеводные перекусы. Они могут привести к жировому гепатозу, он же ожирение печени, он же стеатоз, он же стеатогепатит — пандемия XXI века. За последние 10 лет заболеваемость выросла на 75%! Об этом нам рассказала врач Екатерина Пустовит.

Екатерина Пустовит — врач общей практики, гастроэнтеролог, гепатолог, заведующая отделением клиники «АБИА».

Если к ожирению печени может привести крайне избыточная калорийность рациона, то перекос в рационе питания (даже без избытка калорийности) в сторону быстрых углеводов вполне способен спровоцировать длительно и медленно прогрессирующий жировой гепатоз. Кстати, вслед за печенью может пострадать и поджелудочная железа, вплоть до развития хронического панкреатита.

Сахарный диабет 2-го типа, равно как и инсулинорезистентность, — заболевания с теми же факторами риска, что и гепатоз. И если углубляться в механизм прогрессирования метаболических нарушений, то неминуемым исходом длительных погрешностей питания будет повышение уровня сахара и «плохого холестерина» и, как результат, инфаркты и инсульты.