«Придумали для набора веса»: как выбрать полезную колбасу и кому ее нельзя — советы технолога и врачей

При выборе колбасы нужно внимательно изучить этикетку Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Колбаса — универсальный продукт. С нею делают бутерброды, салаты и супы. Но в социальных сетях часто спорят о том, можно ли вообще ее есть. По мнению некоторых, переработанное мясо и большое количество жира могут нанести вред здоровью. NGS.RU поговорил со специалистами о том, какие виды колбасы наиболее полезны, а кому стоит отказаться от этого продукта.

Какой бывает колбаса

Колбасные изделия можно разделить по виду сырья, структуре изделия, типу оболочек и другим критериям. Как объяснила преподаватель Татьяна Логинова, самая распространенная классификация — по технологии изготовления. Так, колбасы разделяют на вареные, полукопченые, варено-сырокопченые, ливерные и другие.

Татьяна Логинова — преподаватель профессиональных дисциплин по специальности «технология продуктов питания животного происхождения» Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки.

На количество белка в колбасе указывает категория, которая обязательно должна быть написана на этикетке. Всего категорий четыре: А, Б, В, Г.

— Чем выше категория, тем больше содержание мышечной ткани и меньше жира в продукте. А больше всего белка находится как раз в мышечной ткани. Следовательно, чем выше категория, тем больше белка. Колбасы категории А содержат больше белка на 100 граммов продукта, чем колбасы категории Г, — отметила Татьяна Логинова.

При этом следует учитывать, что количество белка и жира зависит не от технологии изготовления, а от компонентов.

Как выбрать колбасу

Качественная колбаса должна быть упругой и плотной. Рыхлая консистенция может указывать на то, что технология производства была нарушена. Правда, это правило не касается ливерных колбас.

— Слишком яркий цвет может свидетельствовать об использовании красителей. У натуральной колбасы цвет не слишком яркий, ближе к нежно-розовому, — подчеркивает преподаватель.

Лучше отдавать предпочтение продуктам с натуральным составом Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Чем меньше в составе продуктов ингредиентов с Е-кодами, тем меньше добавок использовал производитель. Татьяна Логинова также рекомендует выбирать колбасу, произведенную по ГОСТу, потому что это стандарт, который регламентирует использование сырьевых компонентов.

Польза и вред

Стоит понимать, что колбаса бывает разной. В магазинах можно найти продукты с качественным и натуральным составом, но попасться могут и изделия из ультрапереработанного сырья с консервантами и усилителями вкуса. Как подчеркивает нутрициолог Ольга Баян, относительно полезный вариант — домашняя колбаса, приготовленная самостоятельно или купленная у проверенного производителя. Также к таким относится вареная колбаса, если в составе только мясо, специи и немного соли, и сыровяленая — при условии, что в составе нет нитритов и консервантов.

Ольга Баян — нутрициолог, специалист по коррекции веса и психологии пищевого поведения, wellness-коуч, член Национального объединения нутрициологов и укрепления здоровья.

Наименее полезной специалист называет дешевую вареную колбасу, содержащую мало мяса, зато много крахмала, сои, усилителей вкуса и фосфатов. Не принесут пользы и копченые колбасы промышленного производства с нитритом натрия, искусственными консервантами, изделия с большим количеством жира и искусственных добавок.

— Если не хочется вникать глубоко в состав, стоит обратить внимание хотя бы на КБЖУ продукта. Колбасу часто ошибочно рассматривают как белковую составляющую рациона, но в большинстве случаев жира и углеводов в таком продукте значительно больше, — заметила Ольга Баян. — Качественный продукт, содержащий большое количество мяса и ничего лишнего, отличается большим количеством белка, чем жиров, и почти полным отсутствием углеводов.

Любители колбасы могут заменить ее запеченным мясом Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Полезная альтернатива колбасе — говядина, свинина, курица или индейка, запеченные в духовке с травами. Как отмечает диетолог Ираида Мохова, такое блюдо — полезный источник белка.

Ираида Мохова, эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории.

«В советское время докторскую колбасу разработали для восполнения энергии и белка у рабочего класса с целью набора веса. Сейчас следует избегать продуктов, которые приводят к набору веса», — считает специалист.

Врач рекомендует отказаться от колбасы людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушением жирового обмена, подагрой, сахарным диабетом, ожирением, с воспалительными процессами желудка и кишечника, желчнокаменной болезнью, болезнями почек, аллергией на компоненты продукта.