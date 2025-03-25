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Здоровье «Сообщили за две недели»: в Ярославле не стали продлевать контракт с главврачом крупной больницы

«Сообщили за две недели»: в Ярославле не стали продлевать контракт с главврачом крупной больницы

О каком учреждении идет речь

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97 комментариев
Станислав Белокуров не будет возглавлять больницу № 9 | Источник: Ярославская областная Дума / Vk.comСтанислав Белокуров не будет возглавлять больницу № 9 | Источник: Ярославская областная Дума / Vk.com

Станислав Белокуров не будет возглавлять больницу № 9

Источник:

В Ярославле не стали продлевать контракт с главным врачом больницы № 9. Об этом сообщила депутат Ярославской областной Думы Елена Кузнецова во время очередного заседания.

Депутат сообщила об увольнении Станислава Белокурова, когда поднимала вопрос о кадровой политике в регионе.

«Уходят квалифицированные кадры, заслуженные. А эффекта от этих оптимизаций мы с вами никак не видим. Нет этого эффекта. Вчера, буквально, мне стало известно, что у нас не продлевают контракт с главным врачом девятой больницы — Белокуровым Станиславом Юрьевичем. Это наш бывший коллега. Очень неожиданно, скажу я вам. Это такой заслуженный управленец, который отдал не один десяток лет ярославскому здравоохранению», — рассказала Елена Кузнецова.

Депутат задалась вопросом, кто займет его место.

«Не удивлюсь, если это будет очередной приезжий, которому необходимо будет долго ходить в курс дела и не факт, что он надолго задержится у нас в области», — рассказала она.

Елена Кузнецова предложила депутатам направить обращение в Министерство здравоохранения РФ о ситуации с врачами в регионе.

«Отсутствие восьми главных врачей в центральных районных больницах — это уже о чем-то говорит. И это уже, я думаю, звонок всем нам. Я думаю, эти вопросы нужно ставить на федеральном уровне», — уточнила Елена Кузнецова.

Сам Станислав Белокуров в беседе с 76.RU признался, что узнал о своем увольнении недавно.

«О не продлении контракта мне сообщили за две недели до его окончания. Никаких пояснений не последовало. Это было неожиданно. И коллектив больницы, которой я руковожу, не понял этого решения. В этой больнице я начинал карьеру в должности интерна, отдал ей 38 лет. Если это решение — продолжение темы объединений и так называемой оптимизации, то есть предел прочности у всего. Тенденция, прокатившаяся по крупнейшим больницам региона удручает», — рассказал Станислав Белокуров.

По данным сервиса «Rusprofile» Станислав Белокуров руководил больницей больше десяти лет — с июля 2014 года. Пока он все еще числится руководителем учреждения.

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Комментарии
97
Гость
22 часа
Молодцы чинуши, всю медицину развалили, врачей, м/сестер не хватает, остаются только те, кто перед пенсией или уже на пенсии, молодежь не задерживается, никому до этого нет дела... Да и зачем нам врачи, к ним все равно вовремя не попасть, мы по интернету теперь лечимся... как бы горько это не звучало.
Гость
22 часа
Это отвратительно когда такое происходит, когда власть делает что ей вздумается
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