«Сообщили за две недели»: в Ярославле не стали продлевать контракт с главврачом крупной больницы

Станислав Белокуров не будет возглавлять больницу № 9 Источник: Ярославская областная Дума / Vk.com











В Ярославле не стали продлевать контракт с главным врачом больницы № 9. Об этом сообщила депутат Ярославской областной Думы Елена Кузнецова во время очередного заседания.

Депутат сообщила об увольнении Станислава Белокурова, когда поднимала вопрос о кадровой политике в регионе.

«Уходят квалифицированные кадры, заслуженные. А эффекта от этих оптимизаций мы с вами никак не видим. Нет этого эффекта. Вчера, буквально, мне стало известно, что у нас не продлевают контракт с главным врачом девятой больницы — Белокуровым Станиславом Юрьевичем. Это наш бывший коллега. Очень неожиданно, скажу я вам. Это такой заслуженный управленец, который отдал не один десяток лет ярославскому здравоохранению», — рассказала Елена Кузнецова.

Депутат задалась вопросом, кто займет его место.

«Не удивлюсь, если это будет очередной приезжий, которому необходимо будет долго ходить в курс дела и не факт, что он надолго задержится у нас в области», — рассказала она.

Елена Кузнецова предложила депутатам направить обращение в Министерство здравоохранения РФ о ситуации с врачами в регионе.

«Отсутствие восьми главных врачей в центральных районных больницах — это уже о чем-то говорит. И это уже, я думаю, звонок всем нам. Я думаю, эти вопросы нужно ставить на федеральном уровне», — уточнила Елена Кузнецова.

Сам Станислав Белокуров в беседе с 76.RU признался, что узнал о своем увольнении недавно.

«О не продлении контракта мне сообщили за две недели до его окончания. Никаких пояснений не последовало. Это было неожиданно. И коллектив больницы, которой я руковожу, не понял этого решения. В этой больнице я начинал карьеру в должности интерна, отдал ей 38 лет. Если это решение — продолжение темы объединений и так называемой оптимизации, то есть предел прочности у всего. Тенденция, прокатившаяся по крупнейшим больницам региона удручает», — рассказал Станислав Белокуров.