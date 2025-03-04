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Здоровье «Очередь с улицы!»: в ярославской поликлинике из-за наплыва больных открыли дополнительный бокс

«Очередь с улицы!»: в ярославской поликлинике из-за наплыва больных открыли дополнительный бокс

Пациенты ждут прием по пять часов

840
18 комментариев
Очереди в больницах стали больше | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUОчереди в больницах стали больше | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Очереди в больницах стали больше

Источник:

4 марта стало известно, что в Ярославле открыли второй бокс в поликлинике № 2 на улице Труфанова. Ранее пациенты жаловались, что одного бокса не хватает из-за наплыва пациентов. Приема приходилось ждать больше четырех часов.

— Была на прошлой неделе, очередь с улицы, ждала с 11:00 до 15:20. За мной ещё около 30-35 человек было, хотя график работы указан до 15:30, не знаю, приняли их или нет, — сообщает в комментариях подписчица «Жесть Ярославль» Ксения.

В ответ на жалобы в поликлинике 3 марта открыли дополнительный бокс.

— Учитывая сложную ситуацию в регионе с подъёмом заболеваемости гриппом и ОРВИ, для удобства и сокращения очередей в поликлиниках Кб 9, открыт дополнительный прием в боксах, том числе в Поликлинике 2 по адресу Труфанова 21к2, — сообщили в Клинической больнице № 9.

Ранее стало известно, что с 17 по 24 февраля с помощью сервиса 122 от жителей региона поступило 11 тысяч 219 обращений по вызову врачей.

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Больница Поликлиника Очередь Врачи
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Комментарии
18
Гость
1 час
Как то не похоже на 21 век.
Гость
1 час
Пациенты ждут прием по пять часов Потому что время лечит.
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