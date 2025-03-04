«Очередь с улицы!»: в ярославской поликлинике из-за наплыва больных открыли дополнительный бокс

Очереди в больницах стали больше Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











4 марта стало известно, что в Ярославле открыли второй бокс в поликлинике № 2 на улице Труфанова. Ранее пациенты жаловались, что одного бокса не хватает из-за наплыва пациентов. Приема приходилось ждать больше четырех часов.

— Была на прошлой неделе, очередь с улицы, ждала с 11:00 до 15:20. За мной ещё около 30-35 человек было, хотя график работы указан до 15:30, не знаю, приняли их или нет, — сообщает в комментариях подписчица «Жесть Ярославль» Ксения.

В ответ на жалобы в поликлинике 3 марта открыли дополнительный бокс.

— Учитывая сложную ситуацию в регионе с подъёмом заболеваемости гриппом и ОРВИ, для удобства и сокращения очередей в поликлиниках Кб 9, открыт дополнительный прием в боксах, том числе в Поликлинике 2 по адресу Труфанова 21к2, — сообщили в Клинической больнице № 9.